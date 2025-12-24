Новини
Марая Кери получава $92 хиляди по делото за плагиатство на прочутата си коледна песен

24 Декември, 2025 15:52 516 3

Стоун и Пауърс се опитаха да съдят Кери за 20 милиона долара за предполагаемо плагиатство на нейната емблематична коледна песен

Марая Кери получава $92 хиляди по делото за плагиатство на прочутата си коледна песен - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американски съд разпореди на музикантите Анди Стоун и Трой Пауърс да платят обезщетение на певицата Марая Кери по дело за плагиатство, свързано с песента им „All I Want for Christmas Is You“, съобщи TMZ, позовавайки се на съдебни документи.

Стоун и Пауърс се опитаха да съдят Кери за 20 милиона долара за предполагаемо плагиатство на нейната емблематична коледна песен. Музикантите смятаха, че хитът ѝ е плагиатство на тяхната песен за групата Vince Vance & the Valiants. Песента е издадена през 1989 г., пет години преди тази на Кери. Песните се различават значително, като споделят само коледна тема и едно и също заглавие, което служи и като припев.

През март съд в Лос Анджелис, Калифорния, отхвърли иска на композиторите, като го обяви за неоснователен. Сега съдът разпореди и на ищците да платят обезщетение на Кери и други страни по делото. Общата присъдена сума ще бъде 110 000 долара, от които 92 000 долара са присъдени на Кери.

„All I Want for Christmas Is You“ на Кери е издадена през 1994 г. Певицата я е написал съвместно с композитора Уолтър Афанасиев (истинско име Владимир Афанасиев). Песента става популярна в годината на издаване, но с появата на стрийминг услугите, тя се завръща на върха на класациите в западните страни всяка година с наближаването на Коледа. През декември 2025 г. песента поставя рекорд, оглавявайки класацията Billboard Hot 100 в САЩ в продължение на 21 седмици. Приходите от авторски права на песента се оценяват на поне 100 милиона долара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    1 1 Отговор
    Певицата я е написалА съвместно с композитора Уолтър Афанасиев ....

    15:57 24.12.2025

  • 2 в кратце

    1 1 Отговор
    Уолтър Афанасиев е Владо Атанасов.

    15:58 24.12.2025

  • 3 Евродебил

    3 1 Отговор
    Под тази иначе безобидна тема ми се ще да попитам,кога нашия роден евроатлантически "рай" ще плати обезщетение на Русия за десетилетията нелицензираното производство на бойна продукция и амуниции?Просто питам,ей така за филанкешията.Защото ако малко задълбаем в темата,ще стигнем до извода,че умственния ни багаж като нация и върховно ни постижение в дизайнерството на оръжие и боеприпаси е прословутото "оръдие" направено от черешово дърво,при пукота на което и родните помаци се спукаха от смях.Защото тук става дума за лиценза на някаква пиклива песен,а руснаците ни класифицираха в списъка като основен снабдител на оръжейна продукция за Украйна,за която те не са ни удължавали лиценза от 3 десетилетия.

    16:17 24.12.2025