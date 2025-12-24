Марая Кери получава $92 хиляди по делото за плагиатство на прочутата си коледна песен

Американски съд разпореди на музикантите Анди Стоун и Трой Пауърс да платят обезщетение на певицата Марая Кери по дело за плагиатство, свързано с песента им „All I Want for Christmas Is You“, съобщи TMZ, позовавайки се на съдебни документи.

Стоун и Пауърс се опитаха да съдят Кери за 20 милиона долара за предполагаемо плагиатство на нейната емблематична коледна песен. Музикантите смятаха, че хитът ѝ е плагиатство на тяхната песен за групата Vince Vance & the Valiants. Песента е издадена през 1989 г., пет години преди тази на Кери. Песните се различават значително, като споделят само коледна тема и едно и също заглавие, което служи и като припев.

През март съд в Лос Анджелис, Калифорния, отхвърли иска на композиторите, като го обяви за неоснователен. Сега съдът разпореди и на ищците да платят обезщетение на Кери и други страни по делото. Общата присъдена сума ще бъде 110 000 долара, от които 92 000 долара са присъдени на Кери.

„All I Want for Christmas Is You“ на Кери е издадена през 1994 г. Певицата я е написал съвместно с композитора Уолтър Афанасиев (истинско име Владимир Афанасиев). Песента става популярна в годината на издаване, но с появата на стрийминг услугите, тя се завръща на върха на класациите в западните страни всяка година с наближаването на Коледа. През декември 2025 г. песента поставя рекорд, оглавявайки класацията Billboard Hot 100 в САЩ в продължение на 21 седмици. Приходите от авторски права на песента се оценяват на поне 100 милиона долара.