Силно земетресение разтърси Тайван

Силно земетресение разтърси Тайван

24 Декември, 2025 12:52 697 2

Земетресението е усетено и в столицата Тайпе

Силно земетресение разтърси Тайван - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси днес югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

До момента няма данни за нанесени щети. Земетресението е усетено и в столицата Тайпе.

Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина, съобщи метеорологичната служба. Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва Ройтерс.

Над 100 души загинаха при трус в Южен Тайван през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 стана причина за смъртта на над две хиляди души през 1999 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 побърканяк

    2 1 Отговор
    Китайците идват.

    13:01 24.12.2025

  • 2 поручик Христо Иванов

    0 1 Отговор
    Бай китаец насочено ползва сиезмични оръжия ,скоро и срущу Големият Сатан,сещате се кой е .

    13:03 24.12.2025