Д-р Благомир Здравков: Детското здравеопазване не е сред водещите държавни приоритети

24 Декември, 2025 15:49 486 12

  • благомир здравков-
  • детско здравеопазване-
  • приоритет-
  • държава

"Наливането на повече средства в система без реформи, без оценка на качеството и без критерии за пациентска безопасност, не води до по-добър резултат за пациентите", коментира директорът на Специализираната болница за активно лечение по детски болести в София

Д-р Благомир Здравков: Детското здравеопазване не е сред водещите държавни приоритети - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Без съществени промени в бюджета за здравеопазване и без увеличение на финансирането за педиатрична помощ ще продължи работата на системата и през следващата година. Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ д-р Благомир Здравков, директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести в София, по повод състоянието на детското здравеопазване у нас.

По думите на д-р Здравков, увеличаването на здравната вноска или на бюджета само по себе си не гарантира по-качествена медицинска помощ:

"Наливането на повече средства в система без реформи, без оценка на качеството и без критерии за пациентска безопасност, не води до по-добър резултат за пациентите."

Той подчерта, че финансирането на педиатричните клинични пътеки няма да бъде увеличено, а бюджетът на Националната здравноосигурителна каса остава без съществени промени. Средствата за детско здравеопазване са част от общия бюджет на НЗОК и по различни оценки са под 10% от общите разходи за здраве.

"Има една-две държавни програми, но финансирането остава крайно недостатъчно", коментира директорът на столичната педиатрия.

Д-р Здравков даде конкретен пример със заболяването синдром на Гилен-Баре, при което лечението често изисква медикаменти, чиято стойност надвишава многократно цената на клиничната пътека:

"Един от основните препарати за лечение струва три пъти повече от сумата, която касата заплаща за цялото лечение."

Според д-р Здравков липсата на реални резултати показва, че детското здравеопазване не е сред водещите държавни приоритети:

"Когато едно направление е приоритет, това личи по реализираните промени. На микрониво има напредък, но глобалната картина не е променена."

Той припомни, че въпреки готови проекти за ремонт на интензивното отделение и за национален център за обучение на деца с диабет, финансиране за тях не е осигурено.

В отговор на протестите на младите лекари, д-р Здравков посочи, че в ръководената от него болница е намерено устойчиво решение:

"Това е единствената държавна болница, изплатила 13 заплати на всички служители."

Началната заплата на млад педиатър в болницата е 2500 лева, като с дежурства и допълнителни възнаграждения специализантите получават между 3000 и 4000 лева.

Болницата реализира и международни програми за обучение, включително съвместни инициативи с американски специалисти и с Българския лекарски съюз.

"Изпращаме наши лекари за краткосрочни обучения в една от най-добрите детски болници в Барселона, с цел повишаване качеството на педиатричната помощ у нас", обясни д-р Здравков.

По темата за Националната детска болница директорът на столичната педиатрия беше категоричен:

"Ако отидете на терена, ще видите, че практически нищо не се случва."

Той припомни, че Общественият съвет по проекта подаде колективна оставка заради "некомпетентно и непрозрачно управление" на процеса.


Оценка 3.7 від 3 гласа.
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:


  • 1 имаджин

    1 0 Отговор
    "Ел Пундо Демортиво"

    15:54 24.12.2025

  • 2 Глупак !На светлинни Години Сте ?!От !Зг

    3 0 Отговор
    Глупак !

    На светлинни Години Сте ?

    От !

    Здравеопазването !

    За толкова Години !

    Не Разбрахте !

    Как се контролират !

    Процесите !

    В един !

    Ортанизъм !

    ТЪПАНАРИ !

    15:56 24.12.2025

  • 3 хоминид

    3 0 Отговор
    Никакво здравеопазване в България не е сред водещите ,държавни приоритети. Нито образование,нито живота на хората.С вкарване на еврото нещата ще се влошат още повече. Не ни стига Иван Костов,ами си начукахме и чужда парична единица.Да плащаме дълговете на Франция и Германия,и който западняк още дойде.

    16:02 24.12.2025

  • 4 Вие не опазвате

    3 0 Отговор
    Здравето! Здравето. Зависи от условията за живот! И други фактори, върху които вие не влияете! Много болници, а ниска продължителност на живота в България !

    16:04 24.12.2025

  • 5 Блъ

    1 0 Отговор
    Д-р Благомир Здравков: Детското здравеопазване не е сред водещите държавни приоритети

    Хаха, затова бъгария умира като нация

    16:18 24.12.2025

  • 6 оня с коня

    1 3 Отговор
    Детското здравеопазване няма нищо общо с финансирането на педриотичните пътеки отДържавата,а си е ИЗЦЯЛО задължение на родителите създали Детето.Ама нямаш пари да го лекуваш?Ами защо си го създал - да се грижи държавата ли за него?

    Коментиран от #12

    16:23 24.12.2025

  • 7 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ

    4 0 Отговор
    Много са нанизани, частни и държавни, в конкуренция без принципи и всички точат от НЗК безогледно

    16:30 24.12.2025

  • 8 Азззззззз

    3 0 Отговор
    Ама то на всички е ясно, че държавните приоритети не са национални, а урсулиански.

    16:30 24.12.2025

  • 9 Перо

    4 0 Отговор
    Тиквата отдавна отбеляза, че здравеопазването като цяло не му е приоритет!

    16:34 24.12.2025

  • 10 Приоритет Е

    2 0 Отговор
    И то какъв! Най-скъпото, в Европа !

    16:41 24.12.2025

  • 11 Анонимен

    1 0 Отговор
    За какво детско здравеопазване става дума. Едвам намерих педиатър за внука ми след раждането. Здравната каса ми говори за избор. То няма кой да се съгласи. На хартия всичко е ок,на практика друго.

    16:42 24.12.2025

  • 12 Държавата

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Като събира едни пари и е поела ангажимент , защо не го спазва? Родителите ги цакат допълнително, нали?

    16:43 24.12.2025

Новини по градове:
