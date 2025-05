Най-голямата подобна операция от началото на войната! Украйна и Русия освободиха първите 390 военнопленници

Русия и Украйна освободиха общо над 390 души в рамките на размяна на военнопленници и цивилни - най-голямата подобна операция от началото на войната през 2022 г, предава "Ройтерс".

Руското министерство на отбраната съобщи в петък, че са били освободени 270 военнопленници и 120 цивилни. Украински източници потвърдиха, че размяната е в ход, като в северната Черниговска област бе организирано посрещане на върнатите затворници.

Размяната следва споразумение, постигнато след двучасови преговори между двете страни в Истанбул миналата седмица, в които бе договорена размяна на общо 1000 души. Това е единствената конкретна стъпка към мир, произтичаща от първите директни разговори между Киев и Москва от над три години.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който предложи примирие, което не бе прието, коментира размяната в Truth Social: "Поздравления и на двете страни за тези преговори. Това може да доведе до нещо голямо???"

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди днес, че Украйна си е върнала от Русия 390 военнопленници като първа стъпка от планираната размяна по формулата "1000 срещу 1000", договорена на срещата в Истанбул, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Очаква се размяната да продължи и през уикенда, добави украинският държавен глава. По-рано за размяната съобщи руската страна.

We are bringing our people home. The first stage of the “1000-for-1000” exchange agreement has been carried out. This agreement was reached during the meeting in Türkiye, and it is crucial to implement it in full.



