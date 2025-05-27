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Доналд Тръмп: Владимир Путин си играе с огъня!
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Владимир Путин си играе с огъня!

27 Май, 2025 20:00 689 40

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

До поредния коментар на Тръмп се стига след някои от най-големите нападения с дронове и ракети срещу Украйна от началото на пълномащабната война на Русия, която започна през 2022 г.

Доналд Тръмп: Владимир Путин си играе с огъня! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин си "играе с огъня", предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Това, което Владимир Путин не осъзнава, е, че ако не бях аз, много наистина лоши неща вече щяха да са се случили на Русия, и имам предвид наистина много лоши. Той си играе с огъня!", каза Тръмп в публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл".

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До поредния коментар на Тръмп се стига след някои от най-големите нападения с дронове и ракети срещу Украйна от началото на пълномащабната война на Русия, която започна през 2022 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМА ВЕРНО ЛИ БЕ АНАТОЛИ ????

    16 5 Отговор
    Ти да не си Мара патката .....дето унищожи всички РУСКИ войски преди три години ??????

    20:03 27.05.2025

  • 2 Копейкин Костя

    9 11 Отговор
    Краснов, стига приказки и протакане, налагай санкциите и наводни Украйна с оръжие!

    20:03 27.05.2025

  • 3 Сталин

    19 11 Отговор
    Путин ще ви запали з@дниците на западните мародери

    Коментиран от #32

    20:03 27.05.2025

  • 4 МЪЖА НА МАКРОН РЕВНУВА

    12 6 Отговор
    Щото Макарона си играе със Зеления.

    20:03 27.05.2025

  • 5 Владимир Путин си играе с огъня!

    18 7 Отговор
    значи слушайте го и ще е наред

    20:03 27.05.2025

  • 6 Makak Такабе

    16 4 Отговор
    Тоя ше излезне по-голям боклук от Байдън

    Коментиран от #30

    20:04 27.05.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 С кой огън

    7 5 Отговор
    Вие ли сте огъня

    20:04 27.05.2025

  • 9 реру

    11 1 Отговор
    Време е Дони да разбера, че сега не театралничи в "Стажантът", а играе в "47-ми Президент на САЩ"...

    20:04 27.05.2025

  • 10 дядо поп

    1 2 Отговор
    Наскоро четох един трилър на Дейвид Балдачи , "Цялата истина". Наистина ако заменим Китай с НАТО се получава цялата истина за случващото се сега между Русия и Украйна.

    20:06 27.05.2025

  • 11 Да се знае

    2 4 Отговор
    Това, което Владимир Путин не осъзнава, е, че ако не бях аз, много лоши неща щяха да се случат на Русия, и то НАИСТИНА ЛОШИ. Той си играе с огъня!

    20:06 27.05.2025

  • 12 Ехааааааа

    6 5 Отговор
    Западналите европейски войнолюбци умряха от яд ...сега искат да скарат Тръмп и Путин ....голяма завист им е да има мир .....а не война !!!!!

    20:06 27.05.2025

  • 13 Ами то всичко лошо

    8 5 Отговор
    което се случи на Русия и най вече на Украйна е дело на САЩ.

    20:06 27.05.2025

  • 14 Краят на

    4 5 Отговор
    Путин е 2025та година!

    20:07 27.05.2025

  • 15 Атина Палада

    5 6 Отговор
    Русия скоро спира да съществува

    20:07 27.05.2025

  • 16 Зелен потник

    3 2 Отговор
    Искам пари и оръжие. Не ща приказки. Мълчи и изпълнявай! Нашата кажа е без дъно, няма да прелее.

    20:08 27.05.2025

  • 17 Z-блогър

    6 4 Отговор
    Украински изтребители F-16 нанасят удари по руски военни позиции с бомби GBU-39 в Курска област. Видео

    Коментиран от #25

    20:08 27.05.2025

  • 18 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    братушките ще бъдат редуцирани

    20:08 27.05.2025

  • 19 Бат Вальо -Истинския

    3 4 Отговор
    Матушка никога не е била толкова жалка

    Коментиран от #26

    20:08 27.05.2025

  • 20 Не Путин бе будали

    4 3 Отговор
    Европейците си играят със огъня и ще сърбат попарата и поле ще ревът все едно им е за първи път !

    20:09 27.05.2025

  • 21 Доналд страхливецо

    0 2 Отговор
    рижав, Байдан въпреки болестта си беше по адекватен от теб.Путин те направи за смях!

    20:09 27.05.2025

  • 22 българин

    1 1 Отговор
    Моментът на поразяване на руския военен завод в Тула от украински дрон. Видео

    20:09 27.05.2025

  • 23 Авъ

    2 0 Отговор
    А Доналд Дък лапа огньове. И чичо Дони на лош ли се правиш или само можешш да мърдаш ушите.

    20:09 27.05.2025

  • 24 Българин

    2 2 Отговор
    Медведев скоро не е посещавал Хаяско в бункера и той е много ядосан

    20:09 27.05.2025

  • 25 Щом си писал "Видео"

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Z-блогър":

    значи е истина.
    Абе то останаха ли им самолети?

    Коментиран от #40

    20:10 27.05.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Е сега вече

    1 0 Отговор
    Няма Мир

    20:11 27.05.2025

  • 28 Шопо

    3 2 Отговор
    С Русия е свършено
    скоро Путин ще капитулира и ще има мир
    Мир без Русия, ха ха !

    20:12 27.05.2025

  • 29 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    0 3 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и безпомощност,козяшки зюмбюли ?Бай Дончо и той си джафка безобидно но не пречи,а новият Искандер 1000 гордо лети ли лети .

    20:12 27.05.2025

  • 30 00014

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Makak Такабе":

    Мисли се за много умен, и че ще преметне Путин, ама разбра че по интелект е до топките на Путин. А може би все още бавно го осъзнава.

    20:12 27.05.2025

  • 31 имам предвид наистина много лоши

    1 0 Отговор
    Ама мноооо

    20:12 27.05.2025

  • 32 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Путин терориста от страх не излиза от бункера.. слава на ТРЕТИЯ РАЙХ СЛАВА АЗОВ СЛАВА УКРАИНИ СЛАВА НА ДЕСЕН СЕКТОР ,🇺🇦,,целия свят ще разбие ботоксовия убиец на парчета и ще бъде обесен в Хага а над РАСИЯ ще се сипят водородни бомби

    20:13 27.05.2025

  • 33 жоика

    1 3 Отговор
    Всички Западни пръдльовци допускат една и съща грешка. Говорят за Русия, а си мислят че говорят за Тамбукту. И чичо Дони и той е на път да обърка ганкиното. Добре почна да търси мир и разбирателство с Русия, но почна да обърква танците. Дони, трябва сутрин обед и вечер на гладно да благодариш на Господ Иисус Христос, че президент на Русия е добрия Владимир Путин. Много търпелив и мъдър държавник. Друг на неговото място, щеше да махне Америка от картите на Света. Мухльо трай си да не ви запукат и вас, че много имате да плащате за всичките си мизерии. Само на американци ще станете. И по полека със заплахите. Можеш да плашиш Макарон и Мерц. Гледай си кочината и по малко се заканвай.

    20:13 27.05.2025

  • 34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 1 Отговор
    Рижавият пак се изхвърля като ножка на горещ пясък...

    20:13 27.05.2025

  • 35 А кви хубави неща

    1 0 Отговор
    Могат да се случат на САЩ.... той за тва явно Мъск заби в пущинака

    20:14 27.05.2025

  • 36 Госあ

    0 1 Отговор
    Що тия западняци искат да ги дънат ? Да се хващат на работа.

    20:14 27.05.2025

  • 37 Ами

    0 0 Отговор
    То ако не беше и Путин ... Какво ли щеше да остане от САЩ :)

    20:15 27.05.2025

  • 38 Шоу баце, шоу

    0 0 Отговор
    Ши плашим гаргите

    20:16 27.05.2025

  • 39 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Аз не можах да разбера с какво помогна рижия на Русия? Освен че взема мините на украинците за сега не е сигурно ,Зеленски вече е невалиден и може се обърне палачинката знам ли .За три дни каза ще приключи войната гледам не е свършила иска още докога докато озакони на хартия Украйна за американска колония то на там почна замирисва така укр. мините ще са за постоянно американски. Това ли е беше украинската мечта не разбрах и целта за войната ,жалко че и Европа им набута много пари

    20:16 27.05.2025

  • 40 Z-блогър

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Щом си писал "Видео"":

    От сайт на украински видео игри бе.

    20:16 27.05.2025