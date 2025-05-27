Доналд Тръмп: Владимир Путин си играе с огъня!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин си "играе с огъня", предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Това, което Владимир Путин не осъзнава, е, че ако не бях аз, много наистина лоши неща вече щяха да са се случили на Русия, и имам предвид наистина много лоши. Той си играе с огъня!", каза Тръмп в публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл".

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До поредния коментар на Тръмп се стига след някои от най-големите нападения с дронове и ракети срещу Украйна от началото на пълномащабната война на Русия, която започна през 2022 г.