Доналд Тръмп: Владимир Путин си играе с огъня!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин си "играе с огъня", предаде Ройтерс, цитиран от БТА.
"Това, което Владимир Путин не осъзнава, е, че ако не бях аз, много наистина лоши неща вече щяха да са се случили на Русия, и имам предвид наистина много лоши. Той си играе с огъня!", каза Тръмп в публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл".
До поредния коментар на Тръмп се стига след някои от най-големите нападения с дронове и ракети срещу Украйна от началото на пълномащабната война на Русия, която започна през 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АМА ВЕРНО ЛИ БЕ АНАТОЛИ ????
20:03 27.05.2025
2 Копейкин Костя
20:03 27.05.2025
3 Сталин
Коментиран от #32
20:03 27.05.2025
4 МЪЖА НА МАКРОН РЕВНУВА
20:03 27.05.2025
5 Владимир Путин си играе с огъня!
20:03 27.05.2025
6 Makak Такабе
Коментиран от #30
20:04 27.05.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 С кой огън
20:04 27.05.2025
9 реру
20:04 27.05.2025
10 дядо поп
20:06 27.05.2025
11 Да се знае
20:06 27.05.2025
12 Ехааааааа
20:06 27.05.2025
13 Ами то всичко лошо
20:06 27.05.2025
14 Краят на
20:07 27.05.2025
15 Атина Палада
20:07 27.05.2025
16 Зелен потник
20:08 27.05.2025
17 Z-блогър
Коментиран от #25
20:08 27.05.2025
18 Последния Софиянец
20:08 27.05.2025
19 Бат Вальо -Истинския
Коментиран от #26
20:08 27.05.2025
20 Не Путин бе будали
20:09 27.05.2025
21 Доналд страхливецо
20:09 27.05.2025
22 българин
20:09 27.05.2025
23 Авъ
20:09 27.05.2025
24 Българин
20:09 27.05.2025
25 Щом си писал "Видео"
До коментар #17 от "Z-блогър":значи е истина.
Абе то останаха ли им самолети?
Коментиран от #40
20:10 27.05.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Е сега вече
20:11 27.05.2025
28 Шопо
скоро Путин ще капитулира и ще има мир
Мир без Русия, ха ха !
20:12 27.05.2025
29 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
20:12 27.05.2025
30 00014
До коментар #6 от "Makak Такабе":Мисли се за много умен, и че ще преметне Путин, ама разбра че по интелект е до топките на Путин. А може би все още бавно го осъзнава.
20:12 27.05.2025
31 имам предвид наистина много лоши
20:12 27.05.2025
32 Тракиец 🇺🇦
До коментар #3 от "Сталин":Путин терориста от страх не излиза от бункера.. слава на ТРЕТИЯ РАЙХ СЛАВА АЗОВ СЛАВА УКРАИНИ СЛАВА НА ДЕСЕН СЕКТОР ,🇺🇦,,целия свят ще разбие ботоксовия убиец на парчета и ще бъде обесен в Хага а над РАСИЯ ще се сипят водородни бомби
20:13 27.05.2025
33 жоика
20:13 27.05.2025
34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:13 27.05.2025
35 А кви хубави неща
20:14 27.05.2025
36 Госあ
20:14 27.05.2025
37 Ами
20:15 27.05.2025
38 Шоу баце, шоу
20:16 27.05.2025
39 Соваж бейби
20:16 27.05.2025
40 Z-блогър
До коментар #25 от "Щом си писал "Видео"":От сайт на украински видео игри бе.
20:16 27.05.2025