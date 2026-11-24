Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди ускоряване на изпълнението на федералните смъртни присъди и разшири категориите престъпления, при които Министерството на правосъдието трябва да търси смъртно наказание. Той подписа меморандума на 23 ноември по време на реч в сградата на Министерството на правосъдието във Вашингтон.

Документът задължава главния прокурор да предприеме всички законови и подходящи мерки, за да бъдат изпълнявани федералните смъртни присъди възможно най-бързо. Сред тях са приоритетно разглеждане на преките жалби и молбите за съдебен контрол, противопоставяне на тактики за забавяне, искане за ускорено съдебно разглеждане и премахване на ненужните административни пречки.

Разширяват се случаите за смъртно наказание

Меморандумът включва убийство на непълнолетен от първа степен, както и убийства, извършени при изнасилване, сексуално насилие, сексуална експлоатация на дете или трафик на хора. В обхвата попадат и убийства, извършени при отвличане или трафик на хора.

Новите категории се добавят към правилата, въведени от Тръмп в началото на втория му мандат. Те обхващат убийства на служители на правоохранителните органи и капиталови престъпления, извършени от незаконно пребиваващи чужденци.

„Най-тежките престъпления заслужават най-тежкото наказание“, заяви Тръмп по време на речта си.

Меморандумът изрично посочва, че трябва да се прилага в съответствие с действащото законодателство. Това означава, че съдебните обжалвания и останалите процедури по федералните дела продължават да действат.

Спорът с Гавин Нюсъм

Изявлението на президента беше направено на фона на спор с губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм. През ноември Нюсъм обяви, че ще замени смъртните присъди на 548 души с доживотен затвор без право на условно освобождаване. За повечето от случаите е необходимо одобрение от Върховния съд на Калифорния.

Нюсъм въведе мораториум върху екзекуциите в щата през 2019 г. Той защити решението си с позицията, че държавата не може морално да убива свои граждани. В изявление, цитирано от Асошиейтед прес, губернаторът заяви: „Правосъдието трябва да служи на хората, а не на политическите интереси на управляващите“.

Федералната политика на Тръмп вече беше променена през април 2026 г., когато Министерството на правосъдието възстанови протокола за екзекуции с пентобарбитал и включи разстрела сред възможните методи. Новият меморандум поставя акцент върху ускоряването на вече постановените федерални смъртни присъди и върху по-широкото им търсене при тежки убийства.

Източници: apnews.com, aljazeera.com