Още 11 безпилотни летателни апарата, насочили се към Москва, са били унищожени от руските сили за противовъздушна отбрана, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. По думите му екстрените служби работят на местата, където са паднали отломки.

„Екстрените служби работят на местата, където са паднали отломки“, написа Собянин в съобщение, цитирано от РБК. В публикацията не се посочват данни за загинали, ранени или установени сериозни щети.

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По-рано през нощта кметът съобщи за унищожени девет дрона на подстъпите към Москва. Така обявеният от руските власти брой на свалените или унищожени безпилотни апарати, летели към столицата, достигна 20.

Руските съобщения не съдържат независими данни, които да потвърдят броя на дроновете или мястото на изстрелването им. Москва обаче представя случилото се като поредна атака срещу столичния регион.

Ограничения за полетите

На фона на съобщенията за дронове Росавиация въведе временни ограничения за използването на въздушното пространство около летищата Внуково и Шереметиево. Според съобщението, цитирано от РБК, въздушните гари продължават да приемат и изпращат самолети, но само след съгласуване с компетентните органи.

Нощната атака последва мащабни руски съобщения от 16 ноември. Тогава Собянин заяви, че към Московския регион са летели около 600 дрона, а по-късно РБК съобщи за 250 безпилотни апарата, унищожени на подстъпите към Москва.