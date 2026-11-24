На 24 ноември 1943 г. София е подложена на второто масирано въздушно нападение по време на Втората световна война. Убити са 10 души, а 19 са ранени, посочва Българската телеграфна агенция в дневния си календар.

Атаката започва около 13:15 часа. Според Музея на авиацията в българското въздушно пространство навлизат 60 тежки бомбардировача Б-24Д „Либърейтър“, прикривани от 40 изтребителя П-38Г „Лайтнинг“. Срещу тях излитат 19 изправни български Ме-109Г-2 от летище Божурище и два Ме-109Е-4 от летище Скопие.

Въздушен бой над София

Българските летци атакуват съюзническата формация, докато тя се приближава към столицата. Капитан Чудомир Топлодолски сваля един от бомбардировачите, а още няколко американски самолета са повредени. В боя загива подпоручик Митьо Дисов. Подпоручик Петър Бочев е ранен, но успява да се откъсне от противника и да кацне принудително край Брезник.

Въпреки действията на българската авиация и противовъздушната отбрана ударът над града е извършен. Нападението идва само 10 дни след първата масирана бомбардировка над София на 14 ноември. Тогава над столицата са хвърлени над 560 бомби, разрушени са около 50 сгради и са убити 59 души, а 128 са ранени според архивни данни на Българското национално радио.

Начало на поредица от удари

Двете нападения са част от започнала през ноември 1943 г. въздушна операция срещу България. Страната се присъединява към Тристранния пакт на 1 март 1941 г., а на 13 декември същата година обявява символична война на Великобритания и Съединените щати. Според Националния военноисторически музей съюзническите удари имат за цел да окажат натиск върху българското правителство и да го откъснат от държавите от Оста.

След 24 ноември атаките над София продължават на 10, 20 и 30 декември 1943 г., а на 10 януари 1944 г. столицата преживява едно от най-тежките нападения. На 20 декември загива поручик Димитър Списаревски, който извършва въздушен таран срещу американски бомбардировач.

„Английската авиация атакува през нощта, а американската през деня“, разказва полковник Стоян Стоянов, участник в отбраната на София, в архивен запис, цитиран от Българското национално радио.

Ударите над столицата продължават до 17 април 1944 г. Те разрушават жилищни квартали, железопътни обекти и обществени сгради и предизвикват масова евакуация на населението.

За броя на жертвите при нападението на 24 ноември 1943 г. се срещат и различни сведения в исторически публикации. Дневният календар на БТА посочва 10 убити и 19 ранени, докато други справки съобщават за различен брой жертви в отделни райони на града.

Източници: bta.bg, archives.bnr.bg