Мъск се появи на прощалната си пресконференция в Белия дом с насинено око

Илон Мъск заяви днес на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет, която бележи напускането му на Белия дом, че оглавяваното досега от него Министерство на правителствената ефектвивност (Department of Government Efficiency/DOGE), ще оцелее, предаде Ройтерс.

Мъск добави, че мнозинството от служителите на новоучредената при втория мандат на Тръмп институция, която направи мащабни съкращения, ще останат на работа. В същото време самият той ще продължи да дава съвети на американския президент, предаде БТА.

На пресконференцията Мъск се появи с насинено око. Попитан от журналисти за причината, Илон Мъск каза, че 5-годишният му син го е ударил, докато са си играели.

Собственикът на "Тесла" и "Спейс Екс" изрази увереност, че "с течение на времето" министерството ще успее да спести 1 трилион долара на държавния бюджет, както е обещал.

"Той свърши фантастична работа", заяви американският президент по адрес на Мъск в Овалния кабинет в последния официален работен ден на милиардера като ръководител на Министерството на правителствената ефективност.

По думите на Тръмп, високопоставеният му съветник на практика не напуска Белия дом, а ще се отбива често там в бъдеще, допълва Ройтерс. В началото на пресконференцията американският държавен глава обяви, че е щастлив от решенията на апелативен съд да остави в сила почти всички мита, въведени от него.

