Новини
Свят »
Норвегия »
В Норвегия откриха американски журналист, който бе в неизвестност в продължение на почти седмица

7 Август, 2025 14:21 1 258 9

  • норвегия-
  • журналист-
  • алек лун

Лошите метеорологични условия и проливни валежи са затруднили спасителната операция

В Норвегия откриха американски журналист, който бе в неизвестност в продължение на почти седмица - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският журналист Алек Лун бе открит жив, след като изчезна преди почти седмица по време на самостоятелна екскурзия в национален парк в Югозападна Норвегия, съобщиха американски медии, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Съпругата на Лун Вероника Силченко по-рано тази седмица сподели публикация във „Фейсбук“, в която каза, че съпругът ѝ за последно е бил видян на 31 юли в град Ода, където бил, за да разгледа норвежкия глетчер Фолгефона и се очаквало да се върне в понеделник сутринта.

Тя добави, че е започнало издирване с участието на Норвежкия Червен кръст, доброволци, кучета и вертолети.

Американската телевизия „Си Би Ес Нюз“ съобщи, че семейството на Лун се свързало с полицията, когато той не се появил за полета си обратно към Великобритания в понеделник вечерта. Медията цитира Силченко, според която Лун е получил нараняване на крака, но е в добро състояние.

„Смятам, че това е чудо. Толкова съм благодарна на всички хора, участвали в спасителната операция“, заяви Силченко пред Си Би Ес. „Това е най-хубавият ден в живота ми“, добави тя.

Норвежкият Червен кръст вчера написа в публикация в „Екс“, че лице, което е било в неизвестност от понеделник вечерта, е било открито живо близо до Фолгефона.

„Той бе открит от екипажа на вертолет и те сега го транспортират за лечение“, каза организацията, без да идентифицира лицето.

Червеният кръст каза, че операцията по издирването започнала късно в понеделник и че лошите метеорологични условия и проливни валежи са затруднили операцията.

Лун е базиран в Лондон, но е роден в щата Уисконсин в САЩ, посочва Си Би Ес. Той е писал за редица медии, сред които „Атлантик“, „Телеграф“ и „Ню Йорк Таймс“.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 село

    5 1 Отговор
    Излиза че украинката ще трябва още да почака за наследствота. Въобще не се е била разбързала да го търси.

    14:32 07.08.2025

  • 2 Къде ги намирате тези тъпотии бе

    6 0 Отговор
    В Медиите в Норвегия хиляди други неща има но специално това не е отразено

    14:43 07.08.2025

  • 3 Ето нещо интересно

    4 2 Отговор
    Доклад на официалното статистическо бюро на Норвегия, който показва, че имигрантите вече съставляват близо половината от населението на Норвегия, нараства - тенденция, която следва доклада на агенцията, че етническите норвежци ще бъдат малцинство в страната до края на века.В миналото норвежкото население е било силно хомогенно. В края на 70-те години на миналия век етническите норвежци са съставлявали 98% от населението. Днес, с изключение на норвежците, най-многобройните чуждестранни групи са поляци, шведи, сомалийци, литовци, пакистанци и иракчани.

    14:44 07.08.2025

  • 4 А нещо друго

    4 0 Отговор
    В Норвегия да са открили ? А?

    14:45 07.08.2025

  • 5 В Норвегия.....

    0 0 Отговор
    Норвегия ще преразгледа инвестициите си в Израел...Норвежкият премиер Йонас Гар Стере заяви пред местна радиостанция, че е „много обезпокоен“ от публикациите в норвежкия вестник „Aftenposten“ за активите в Beit Shemesh Engines, които според вестника подкрепят изтребителите, използвани при въздушни нападения срещу Газа.

    „Globes“ установи, че в края на 2024 г. норвежкият суверенен фонд е притежавал 2,09% дял в Beit Shemesh Engines на стойност 15,2 милиона долара. През май норвежкият суверенен фонд обяви, че е продал дела си в Paz Oil Company Ltd. (TASE: PZOL ), тъй като компанията е действала в „окупираните територии

    14:47 07.08.2025

  • 6 ПсихоАнализатор

    1 0 Отговор
    Човекът се е опитал да избяга от жена си - рускинята Вероника Силченко, но от рускини спасение няма....
    Бил е готов да започне отшелнически живот в глетчерите на Норвегия, но рускинята си е рускиня...
    Няма спасение...

    Коментиран от #9

    15:30 07.08.2025

  • 7 БАЗИРАН БИЛ В ЛАНДЪН....

    1 0 Отговор
    БРЕЕЕЕ ГОЛЯМА БАЗИРОВКА.....

    15:48 07.08.2025

  • 8 Механик

    0 0 Отговор
    Вероятно се е заиграл с някоя небинарна двойка мъже (от другия пол). Из скандинавията само еднополов секс и яко нарокотици. В Норвегия, специално, 2/3 са дрожер-джендъри и 1/3 са харабели.

    16:09 07.08.2025

  • 9 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПсихоАнализатор":

    СИЛЧЕНКО?? Рускиня??
    Това е типично фамилно име за ония дето говорят на мова.

    16:11 07.08.2025

Новини по държави:
