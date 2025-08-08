The Wall Street Journal: Пращат 450 мигранти в затвор с лоша слава в Луизиана, вместо да им строят център

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще изпрати задържани мигранти в затвора "Ангола" в Луизиана, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Според информацията правителството очаква, че съоръжението ще осигури на затворниците около 450 легла, а самият план ще влезе в сила в началото на септември.

"Ангола" е най-големият затвор с максимална сигурност в Съединените щати, в миналото е бил известен като един от „най-кървавите“ в страната. Според изданието настаняването на мигранти в Луизиана ще позволи на Съединените щати да спестят пари от изграждането на нов център за нелегални имигранти. Вестникът отбелязва, че ако проектът бъде реализиран, мигрантите ще бъдат принудени да излежават присъдите си в съоръжение, където над 70% от затворниците са осъдени за насилствени престъпления.

Общо Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) управлява над 200 временни центъра за задържане на мигранти в Съединените щати. На 4 юли Тръмп подписа законопроект за разходи, който отпуска 45 милиарда долара за разширяване на капацитета за задържане на имигранти.

Тръмп многократно е призовавал за по-строга имиграционна политика. Веднага след встъпването си в длъжност той подписа изпълнителна заповед, с която обяви извънредно положение на границата между САЩ и Мексико. Президентът заяви, че възнамерява да извърши най-голямата операция по депортиране в историята на САЩ.

Междувременно федерален съдия в САЩ разпореди вчера двуседмично спиране на строителството на центъра за задържане на имигранти в националния парк "Евърглейдс" в щата Флорида, станал известен като "Алигаторния Алкатрас", докато се разглежда въпросът дали то нарушава законите за опазване на околната среда, предаде Асошиейтед прес.

Съоръжението бе построено набързо преди два месеца на територията на малко използвано тренировъчно летище с една писта и може да побере до 3000 задържани във временно издигнати палатки. Строителството на обекта все още продължава, но разпореждането на окръжния съдия Катлийн Уилямс временно забранява всякакво ново уплътняване, асфалтиране или изграждане на инфраструктура.

Съдебното разпореждане не включва никакви ограничения относно дейността на правоприлагащите органи или имиграционните служби в центъра, където в момента се намират стотици задържани. Уилямс издаде временното ограничително разпореждане по време на изслушване и каза, че по-късно ще издаде и писмено постановление.

Екологични групи и представители на местното индианско племе Микосуки поискаха от съдия Уилямс да издаде предварително разпореждане за спиране на дейността и по-нататъшното строителство. В съдебния иск се твърди, че проектът застрашава екологично чувствителни влажни зони, в които се намират защитени растения и животни, и би преобърнал мерките за възстановяване на околната среда на стойност милиарди долари.