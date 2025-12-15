Новини
По предложение на Раул Кастро: Кубинските комунисти отложиха конгреса си

15 Декември, 2025 03:56, обновена 15 Декември, 2025 04:00 335 0

94-годишният депутат и брат на Фидел Кастро се оттегли като лидер през 2021 г., но все още има силно влияние в кубинската политика

Снимка: БНР
Деветият конгрес на Кубинската комунистическа партия, планиран за април, беше отложен "за по-късна дата" заради тежката икономическа криза, обхванала страната, съобщи Франс прес.

Конгресите на ККП - единствената партия в Куба - обикновено се провеждат на всеки пет години, освен при изключително обстоятелства, за да бъдат обсъдени значими въпроси и посоката на развитие на страната. На форумите в Хавана заедно се събират по няколкостотин делегати от всички провинции на острова.

Решението бе взето на пленарна среща на Централния комитет на партията по предложение на 94-годишния бивш лидер Раул Кастро, който в момента официално е само депутат след като се оттегли като лидер през 2021 г., но все още има силно влияние в кубинската политика.

Страната с население от 9 млн. и 700 хил. души от пет години е изпаднала в тежка икономическа криза заради комбинирания ефект от американските санкции, ниска продуктивност на централизираната икономика, спад на туризма и провала на паричната реформа


Куба
