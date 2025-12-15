Задържаният за стрелбата с двама убити в университета Браун служил в американската армия ВИДЕО

Бенджамин Ериксон, мъжът, арестуван за стрелбата в университета Браун в Провидънс, Роуд Айлънд, преди това е служил в американската армия и е преминал обучение за снайперистка стрелба, съобщава CNN, позовавайки се на свои източници.
Според новината, 24-годишният Ериксон е служил в американската армия от 2021 до 2024 г. и е преминал обучение за снайперистка стрелба през това време.
Той е служил в гробището Арлингтън близо до Вашингтон, окръг Колумбия, където е осигурявал охрана на събития, включващи президента на САЩ, и е получил медал за отлична служба.
Мъжът е посещавал онлайн курсове по психология в университета Уисконсин-Милуоки и се е прехвърлял в университета Браун
При инцидента бяха най-малко двама души, а девет други са в критично състояние.
