Самолет на JetBlue почти се сблъскал с американски въздушен танкер край Венецуела

15 Декември, 2025 05:25, обновена 15 Декември, 2025 05:00 1 661 2

Самолет на JetBlue почти се сблъскал с американски въздушен танкер край Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на JetBlue, летящ от островната държава Кюрасао близо до Венецуела, беше принуден да промени траекторията си на полета, за да избегне сблъсък със самолет-танкер на американските военновъздушни сили, съобщи CNN.

Според CNN инцидентът е станал в петък, когато граждански самолет, пътуващ за Ню Йорк, е бил принуден да спре изкачването си, защото самолет на американските военновъздушни сили е летял на същата височина. Транспондерът на военния самолет не е бил активиран.

Според пилота разстоянието между самолетите е било приблизително 2-3 мили (3-5 км). Впоследствие военният самолет се е насочил към Венецуела.

Регионални съюзници на Венецуела изразиха подкрепата си за правителството на среща на върха, на която осъдиха конфискацията на петролен танкер от администрацията на Тръмп миналата седмица, предаде Ройтерс.

Конфискацията на танкера "Скипър" край бреговете на Венецуела миналата сряда бе първата американска конфискация на венецуелски петролен товар от налагането на санкциите от САЩ през 2019 г.

Подкрепата за президента Николас Мадуро, изразена по време на виртуална среща на левия блок АЛБА на карибските и латиноамериканските страни, дойде в момент на ескалация на военното присъствие на САЩ в южната част на Карибско море.

"Латинска Америка и Карибско море днес са изправени пред заплахи, които нямат прецедент през последните десетилетия", заяви кубинският президент Мигел Диас-Канел на срещата на върха.

Съпрезидентът на Никарагуа Даниел Ортега възкликна: "Те са крадци", визирайки конфискацията на танкера.

Последиците от конфискацията могат да се отразят в целия регион, като износът на венецуелски петрол ще спадне рязко, а Куба, която и без това се затруднява да захранва електропреносната си мрежа, рискува да загуби доставките си.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не признава Мадуро, който управлява страната от 2013 г., за легитимен лидер на Венецуела.

Напрежението в региона се засилва, след като САЩ нанесоха удари по кораби, заподозрени в трафик на наркотици, край бреговете на Венецуела и в източната част на Тихия океан.

Мадуро заяви, че Тръмп се опитва да го свали от власт. На срещата на върха венецуелският президент призова блока АЛБА да се противопостави на това, което той описа като незаконна намеса в региона.

"Проектът на колонизаторите няма да се осъществи", увери той. "Ние ще бъдем свободни."


Венецуела
  • 1 Джо

    0 10 Отговор
    Комуниста Мадуро,местният Орбан, съсипа богата и красива държава. Мястото му е дъното на Карибско море,НО заедно с Доню.

    04:39 15.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Ей ви повод за война

    04:59 15.12.2025