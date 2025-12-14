"Помирителят" Тръмп заплаши с мита "немирните" Тайланд и Камбоджа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши правителствата на Тайланд и Камбоджа с нови тарифи върху техните продукти, ако боевете между двете страни не престанат.

Американският лидер заяви това в интервю за The Wall Street Journal, публикувано в събота.

„Току-що, преди 10 минути, използвах тарифи, за да разреша нова ескалация между Тайланд и Камбоджа“, каза американският лидер. „Казах: „Ако се биете, не само ще отменя нашата търговска сделка, но и ще наложа тарифи на вашите страни“, обясни Тръмп. „Никой не може да направи това освен мен“, увери той. Според изданието интервюто е записано в петък. Тръмп очевидно е имал предвид телефонните разговори, които е провел по-рано същия ден с премиерите на Тайланд и Камбоджа Анутхин Чанвиракун и Кун Мане.

Президентът на САЩ изрази увереност, че възможността за налагане на тарифи е важен инструмент във външната политика на неговата администрация. Тръмп подчерта, че би било „ужасно“ за американската страна, ако Върховният съд на САЩ отмени някои от наложените от него тарифи. Американският лидер обаче увери, че дори в този случай ще намери правно основание за по-нататъшни мита. Върховният съд на САЩ все още разглежда този въпрос.

В петък Тръмп обяви, че е разговарял по телефона с премиерите на Тайланд и Камбоджа. Белият дом увери, че лидерите на двете страни са се споразумели да прекратят военните действия в рамките на 24 часа и да се върнат към прилагането на мирните споразумения. Оттогава обаче се появиха съобщения, че военните действия продължават.

През октомври премиерите на Камбоджа и Тайланд, в присъствието на президента на САЩ, подписаха съвместна декларация в кулоарите на 47-ата среща на върха на АСЕАН, в която бяха очертани по-нататъшни стъпки за мирно разрешаване на граничния конфликт. Страните подчертаха ангажимента си за „улесняване на деескалацията на напрежението, възстановяване на доверието и взаимноизгодните отношения“.

Въоръжените сблъсъци по камбоджано-тайландската граница бяха подновени на 7 декември. Кралската тайландска армия съобщи, че камбоджанските сили са започнали да обстрелват тайландски позиции в граничната зона рано сутринта. Тайландските военновъздушни сили отговориха с атака върху камбоджанската военна инфраструктура. Имаше съобщения за жертви.