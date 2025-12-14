Новини
Директорът на разузнаването на САЩ: Администрацията на Джо Байдън е пряка заплаха за живота на американския народ

14 Декември, 2025 08:10 1 851 15

Администрацията на Тръмп често е критикувала имиграционната политика и процеса на проверка на екипа на Байдън

Директорът на разузнаването на САЩ: Администрацията на Джо Байдън е пряка заплаха за живота на американския народ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард отправи предупреждение за предполагаеми терористи в Съединените щати, съобщава Fox.

Тя обвини администрацията на бившия президент Джо Байдън за "пряка заплаха" за живота на американския народ.

Националният център за борба с тероризма съобщава, че около 18 000 известни или предполагаеми терористи са били допуснати в страната при предишната администрация. Габард каза, че най-големите ѝ опасения относно притока са, че има "толкова много повече, за които все още не знаем".

"Администрацията на Байдън не е приела сериозно отговорностите си за проверка", каза Габард.

Администрацията на Тръмп често е критикувала имиграционната политика и процеса на проверка на екипа на Байдън. По време на втория си мандат Тръмп започна национални мерки срещу незаконната имиграция.

От около 18 000 известни или предполагаеми терористи, Габард каза, че 2000 са афганистански граждани, влезли след изтеглянето на САЩ от Афганистан през 2021 г. Над 100 000 афганистанци бяха евакуирани, когато Съединените щати напуснаха Афганистан, а много членове на Конгреса заявиха, че скоростта на евакуацията е довела до непълна проверка.

Fox News Digital се свърза с бившия президент Байдън за коментар.

"Това, което виждаме в момента, е точният резултат, при който имаме пряка заплаха за живота на американския народ и имаме вида трагедия, която преживяхме на Деня на благодарността със стрелбата", каза Габард.

Ден преди Деня на благодарността двама войници от Националната гвардия бяха застреляни - единият беше убит, а другият продължава да се бори за живота си. Заподозреният стрелец е афганистанец.


САЩ
Оценка 3 от 17 гласа.
Оценка 3 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    19 5 Отговор
    Това което в малък мащаб се случва в САЩ , в голям мащаб очаква Европа ! Тук ще ги стрелят от хеликоптери камиларите и туземците !!!

    Коментиран от #13

    08:12 14.12.2025

  • 2 тулса

    3 3 Отговор
    дуум

    08:16 14.12.2025

  • 3 Гледай , ти !

    20 2 Отговор
    предполагаеми терористи ? Дайте ги на урсулите и каите ! Веднага ще ги приберат в Европа .

    08:25 14.12.2025

  • 4 сам у рай

    19 2 Отговор
    Голямата демокрация тя, вземи единия удари другия, неадекватници.

    08:35 14.12.2025

  • 5 Красимир Петров

    6 1 Отговор
    Напълно е прав.

    08:45 14.12.2025

  • 6 Терористите са в белия дом

    10 2 Отговор
    И тормозят целия свят

    Коментиран от #7

    08:47 14.12.2025

  • 7 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Терористите са в белия дом":

    ФБР и ЦРУ са уведомени и ще те потърсят. Скоро ще се срещнеш със Саддам и Кадафи

    08:58 14.12.2025

  • 8 Истината:

    4 3 Отговор
    Администрацията на Джо Байдън е пряка заплаха не само за живота на американския народ,
    Тя е Заплаха и за Световният Мир!
    Ако президента беше от Псевдо-демократите,
    вече щяхме да бъдем жалки същества участващи в Третата война,
    или вече щяхме да бъдем изпратени в отвъдното!

    09:19 14.12.2025

  • 9 Тези долни

    2 1 Отговор
    Рептили и змии са напаст за човечеството

    09:20 14.12.2025

  • 10 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    Всички се навеждат ниско пред Перчема,,,,безгласни пионки....аз за един бивш Президен не съм чел да са казали нещо хубаво...Те са най,....най....

    09:39 14.12.2025

  • 11 Гавраджия

    2 0 Отговор
    Шапка им свалям на американците невероятни актйори са само какъв театър разиграват на доброто и лошото ченге направо класика.

    09:40 14.12.2025

  • 12 Параноична Шизофрения

    1 0 Отговор
    Страх, Ужас, Гняв - но ТРЪМП ще ви спаси, като Ви финансово обезпаричи... Познато, нали!

    09:47 14.12.2025

  • 13 ЧИП

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    това къде го научи - в руските медии ли?

    Коментиран от #15

    09:48 14.12.2025

  • 14 Пич

    1 0 Отговор
    все па план, сказал ботокса от бункеро

    09:49 14.12.2025

  • 15 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЧИП":

    да, от бункера го казаха , по первай

    09:49 14.12.2025