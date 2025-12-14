Директорът на разузнаването на САЩ: Администрацията на Джо Байдън е пряка заплаха за живота на американския народ

Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард отправи предупреждение за предполагаеми терористи в Съединените щати, съобщава Fox.

Тя обвини администрацията на бившия президент Джо Байдън за "пряка заплаха" за живота на американския народ.

Националният център за борба с тероризма съобщава, че около 18 000 известни или предполагаеми терористи са били допуснати в страната при предишната администрация. Габард каза, че най-големите ѝ опасения относно притока са, че има "толкова много повече, за които все още не знаем".

"Администрацията на Байдън не е приела сериозно отговорностите си за проверка", каза Габард.

Администрацията на Тръмп често е критикувала имиграционната политика и процеса на проверка на екипа на Байдън. По време на втория си мандат Тръмп започна национални мерки срещу незаконната имиграция.

От около 18 000 известни или предполагаеми терористи, Габард каза, че 2000 са афганистански граждани, влезли след изтеглянето на САЩ от Афганистан през 2021 г. Над 100 000 афганистанци бяха евакуирани, когато Съединените щати напуснаха Афганистан, а много членове на Конгреса заявиха, че скоростта на евакуацията е довела до непълна проверка.

Fox News Digital се свърза с бившия президент Байдън за коментар.

"Това, което виждаме в момента, е точният резултат, при който имаме пряка заплаха за живота на американския народ и имаме вида трагедия, която преживяхме на Деня на благодарността със стрелбата", каза Габард.

Ден преди Деня на благодарността двама войници от Националната гвардия бяха застреляни - единият беше убит, а другият продължава да се бори за живота си. Заподозреният стрелец е афганистанец.