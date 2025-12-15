Силите за противовъздушна отбрана на Русия отблъскват атака на украински дронове срещу Москва.
15 дрона вече са свалени от началото на нощта, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин в канала си на платформата Max.
„Атака на още три дрона, летящи към Москва, е отблъсната“, написа кметът.
Собянин по-рано съобщи за унищожаването на 12 дрона.
Ограничения за влизане и излизане на самолети са въведени два пъти на летищата Домодедово и Жуковски.
Украинските въоръжени сили нанесоха ракетен удар по Белгород.
Първоначалните данни сочат, че няма жертви, но има сериозни щети по комуналната инфраструктура, съобщи губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.
„Врагът нанесе ракетен удар по Белгород. Първоначалните данни сочат, че няма пострадали. Обстрелът е причинил значителни щети на инженерната инфраструктура“, пише той.
На мястото на инцидента работят аварийни и реагиращи служби.
Гладков отбеляза още, че са повредени прозорците на шест жилищни сгради и един частен дом. Информация за други последици се уточнява.
Дванадесет общини в Ростовска област са били подложени на масивна атака с дронове, при която са повредени частни домове, съобщи местният губернатор.
Украинските въоръжени сили са разположили бойци от Първи корпус на Националната гвардия „Азов“* в Красноармейск с надеждата да пробият обкръжението около украинските войски, съобщи източник от силите за сигурност пред РИА Новости.
„Подсилени украински нацисти от Първи корпус на Националната гвардия „Азов“* са спешно разположени в Красноармейск със задачата да се опитат да пробият казана на Червената армия“, каза източникът на агенцията.
В събота Министерството на отбраната съобщи за отблъскване на опит на украинските въоръжени сили да пробият към северните покрайнини на Красноармейск. В резултат на това са унищожени над 60 украински бойци, три танка и до 20 мотоциклета.
Според министерството бойците от Центъра продължават да унищожават групировка от украинските въоръжени сили, обкръжена в съседен Димитров.
Красноармейск образува единна агломерация с град Димитров. Той е бил ключов транспортен възел за украинската армия в Донбас. Превземането на този район ще им позволи да достигнат западните граници на ДНР и да продължат настъплението си в Запорожка област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БРАВО
05:00 15.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Алекс
05:50 15.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Има зло
05:59 15.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ще ти наблъскам 50 минуса
До коментар #9 от "И Киев е Руски":за да видим как ще реагира факти😁
06:03 15.12.2025
32 А кой ден от се пада
До коментар #24 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":от контраступа който освободи Крим в леопардите и събори Керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу и Ф-16?
06:05 15.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Форумните уктротролове още ли
Коментиран от #41
06:06 15.12.2025
35 Тя нали ги превзе отдавна
06:09 15.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Сидоренко
Коментиран от #39
06:17 15.12.2025
38 Не си дамат земята и това е...
Коментиран от #40
06:17 15.12.2025
39 Ганьооо
До коментар #37 от "Сидоренко":И това е
06:18 15.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кво става с Херсон?
До коментар #34 от "Форумните уктротролове още ли":Крайцерът изплува ли?
Коментиран от #47
06:19 15.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Чичо венци
Коментиран от #50
06:24 15.12.2025
45 Владимир Путин, президент
06:24 15.12.2025
46 Гръм и мълнии
06:32 15.12.2025
47 хикочко..
До коментар #41 от "Кво става с Херсон?":A когда красноармейск будеть сново покровск а димитров-мирнограде.даже фактаджийте вече ги пишат с масковските им имена хи хи
06:48 15.12.2025
48 Мюлен Ганив-руска подлога
Коментиран от #52
06:49 15.12.2025
49 Измамени укри💥
Измамиха ги Майдана, Порошенко и Зеленски.
06:51 15.12.2025
50 русичь..
До коментар #44 от "Чичо венци":Слава на бандерците..сдали още один город-северск
06:53 15.12.2025
51 СПРАВЕДЛИВ
06:54 15.12.2025
52 болгарин..
До коментар #48 от "Мюлен Ганив-руска подлога":Всех бгбандерских п0мак0вь унужнико напеефьски..да му кльопать гавнатьцитьему
06:55 15.12.2025
53 Удари по москва
07:00 15.12.2025