Силите за противовъздушна отбрана на Русия отблъскват атака на украински дронове срещу Москва.

15 дрона вече са свалени от началото на нощта, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин в канала си на платформата Max.

Още новини от Украйна

„Атака на още три дрона, летящи към Москва, е отблъсната“, написа кметът.

Собянин по-рано съобщи за унищожаването на 12 дрона.

Ограничения за влизане и излизане на самолети са въведени два пъти на летищата Домодедово и Жуковски.

Украинските въоръжени сили нанесоха ракетен удар по Белгород.

Първоначалните данни сочат, че няма жертви, но има сериозни щети по комуналната инфраструктура, съобщи губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

„Врагът нанесе ракетен удар по Белгород. Първоначалните данни сочат, че няма пострадали. Обстрелът е причинил значителни щети на инженерната инфраструктура“, пише той.

На мястото на инцидента работят аварийни и реагиращи служби.

Гладков отбеляза още, че са повредени прозорците на шест жилищни сгради и един частен дом. Информация за други последици се уточнява.

Дванадесет общини в Ростовска област са били подложени на масивна атака с дронове, при която са повредени частни домове, съобщи местният губернатор.

Украинските въоръжени сили са разположили бойци от Първи корпус на Националната гвардия „Азов“* в Красноармейск с надеждата да пробият обкръжението около украинските войски, съобщи източник от силите за сигурност пред РИА Новости.

„Подсилени украински нацисти от Първи корпус на Националната гвардия „Азов“* са спешно разположени в Красноармейск със задачата да се опитат да пробият казана на Червената армия“, каза източникът на агенцията.

В събота Министерството на отбраната съобщи за отблъскване на опит на украинските въоръжени сили да пробият към северните покрайнини на Красноармейск. В резултат на това са унищожени над 60 украински бойци, три танка и до 20 мотоциклета.

Според министерството бойците от Центъра продължават да унищожават групировка от украинските въоръжени сили, обкръжена в съседен Димитров.

Красноармейск образува единна агломерация с град Димитров. Той е бил ключов транспортен възел за украинската армия в Донбас. Превземането на този район ще им позволи да достигнат западните граници на ДНР и да продължат настъплението си в Запорожка област.