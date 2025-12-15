Новини
Украйна атакува Москва, Белгород и Ростовска област с дронове и ракети, има разрушения
  Тема: Украйна

Украйна атакува Москва, Белгород и Ростовска област с дронове и ракети, има разрушения

15 Декември, 2025 04:29, обновена 15 Декември, 2025 05:04 2 497 53

Бойци на „Азов“ са разположени в Красноармейск с надеждата да пробият обкръжението около украинските войски

Украйна атакува Москва, Белгород и Ростовска област с дронове и ракети, има разрушения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Силите за противовъздушна отбрана на Русия отблъскват атака на украински дронове срещу Москва.

15 дрона вече са свалени от началото на нощта, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин в канала си на платформата Max.

„Атака на още три дрона, летящи към Москва, е отблъсната“, написа кметът.
Собянин по-рано съобщи за унищожаването на 12 дрона.

Ограничения за влизане и излизане на самолети са въведени два пъти на летищата Домодедово и Жуковски.

Украинските въоръжени сили нанесоха ракетен удар по Белгород.

Първоначалните данни сочат, че няма жертви, но има сериозни щети по комуналната инфраструктура, съобщи губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

„Врагът нанесе ракетен удар по Белгород. Първоначалните данни сочат, че няма пострадали. Обстрелът е причинил значителни щети на инженерната инфраструктура“, пише той.

На мястото на инцидента работят аварийни и реагиращи служби.

Гладков отбеляза още, че са повредени прозорците на шест жилищни сгради и един частен дом. Информация за други последици се уточнява.

Дванадесет общини в Ростовска област са били подложени на масивна атака с дронове, при която са повредени частни домове, съобщи местният губернатор.

Украинските въоръжени сили са разположили бойци от Първи корпус на Националната гвардия „Азов“* в Красноармейск с надеждата да пробият обкръжението около украинските войски, съобщи източник от силите за сигурност пред РИА Новости.

„Подсилени украински нацисти от Първи корпус на Националната гвардия „Азов“* са спешно разположени в Красноармейск със задачата да се опитат да пробият казана на Червената армия“, каза източникът на агенцията.

В събота Министерството на отбраната съобщи за отблъскване на опит на украинските въоръжени сили да пробият към северните покрайнини на Красноармейск. В резултат на това са унищожени над 60 украински бойци, три танка и до 20 мотоциклета.

Според министерството бойците от Центъра продължават да унищожават групировка от украинските въоръжени сили, обкръжена в съседен Димитров.

Красноармейск образува единна агломерация с град Димитров. Той е бил ключов транспортен възел за украинската армия в Донбас. Превземането на този район ще им позволи да достигнат западните граници на ДНР и да продължат настъплението си в Запорожка област.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 6 БРАВО

    35 30 Отговор
    БРАВО, БРАВО. КАКВОТО ПОТЪРСИЛО, ТАКОВА НАМЕРИЛО. ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО - Z СИ ОТИВА.

    05:00 15.12.2025

    14 6 Отговор
    Отлично! Бить плешивую тварь надо без перерыва. Будет знать, как развязывать войну.

    05:50 15.12.2025

  • 29 Има зло

    10 13 Отговор
    Сега западните варвари пак си счупиха зъбите срещу Великата страна. Намалиха укра с още 2,2 млн на фронта, а татуираните шкембелии от азов пак търсят рокли да избягат. ...

    05:59 15.12.2025

  • 31 ще ти наблъскам 50 минуса

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    за да видим как ще реагира факти😁

    06:03 15.12.2025

  • 32 А кой ден от се пада

    3 19 Отговор

    До коментар #24 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    от контраступа който освободи Крим в леопардите и събори Керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу и Ф-16?

    06:05 15.12.2025

  • 34 Форумните уктротролове още ли

    1 11 Отговор
    Събраните Покровск, Бахмут и Мариупол?😃😃😃

    Коментиран от #41

    06:06 15.12.2025

  • 35 Тя нали ги превзе отдавна

    2 1 Отговор
    защо го атакува сега?

    06:09 15.12.2025

  • 37 Сидоренко

    7 5 Отговор
    Украйна ще бъде премахната от картат и руснаците ще се погрижат за това. Кажи му украинец и не го обиждай повече!

    Коментиран от #39

    06:17 15.12.2025

  • 38 Не си дамат земята и това е...

    1 6 Отговор
    Не мога да ги разбера тия украинци, не искат хубав живот в Раят.

    Коментиран от #40

    06:17 15.12.2025

  • 39 Ганьооо

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Сидоренко":

    И това е

    06:18 15.12.2025

  • 41 Кво става с Херсон?

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "Форумните уктротролове още ли":

    Крайцерът изплува ли?

    Коментиран от #47

    06:19 15.12.2025

  • 44 Чичо венци

    3 5 Отговор
    Слава Украйна

    Коментиран от #50

    06:24 15.12.2025

  • 45 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    Прошу руските и манголски граждани да проявят търпение и разбиране !!! Целите на СВО все още се уточняват и сроковете определят 😁

    06:24 15.12.2025

  • 46 Гръм и мълнии

    3 2 Отговор
    Ще има голяма заря над Украйна ...пак.

    06:32 15.12.2025

  • 47 хикочко..

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Кво става с Херсон?":

    A когда красноармейск будеть сново покровск а димитров-мирнограде.даже фактаджийте вече ги пишат с масковските им имена хи хи

    06:48 15.12.2025

  • 48 Мюлен Ганив-руска подлога

    0 2 Отговор
    Блатния пропагандист след края на войната трябва да бъде съден като противна руска подлога и предател!

    Коментиран от #52

    06:49 15.12.2025

  • 49 Измамени укри💥

    1 0 Отговор
    При Янукович Крим и Донбас бяха украински, БВП беше два пъти по голям, нямаше война с Русия, имаше отопление и електричество, бившата УССР беше с над 50 милиона население, а сега е страна с два милиона вдовици и 15 милиона население.
    Измамиха ги Майдана, Порошенко и Зеленски.

    06:51 15.12.2025

  • 50 русичь..

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Чичо венци":

    Слава на бандерците..сдали още один город-северск

    06:53 15.12.2025

  • 51 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    Напразно си хабят последните ресурси и жива сила! Всяка офанзива завършва фатално за тях.

    06:54 15.12.2025

  • 52 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мюлен Ганив-руска подлога":

    Всех бгбандерских п0мак0вь унужнико напеефьски..да му кльопать гавнатьцитьему

    06:55 15.12.2025

  • 53 Удари по москва

    0 0 Отговор
    От натовски дронове. Путин безпомощен

    07:00 15.12.2025

