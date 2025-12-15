Новини
Свят »
Русия »
Москва забрани дейността на Дойче Веле в Русия

Москва забрани дейността на Дойче Веле в Русия

15 Декември, 2025 04:21, обновена 15 Декември, 2025 03:26 427 10

  • дойче веле-
  • русия-
  • медия-
  • дейност

Германската медия е обявена за "нежелана организация" в страната

Москва забрани дейността на Дойче Веле в Русия - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Москва обяви германската международна медия Дойче Веле (DW) за "нежелана организация", с което на практика забрани дейността ѝ в страната, предаде ДПА.

Мярката е вследствие на препоръка на Държавната дума, долната камара на руския парламент, съобщи "Дойче веле" днес.

В изявление на руското правителство, публикувано в "Телеграм" вчера, се посочва, че Главната прокуратура вече счита медията за "водеща в антируската пропаганда". Прокуратурата не е издала отделно изявление.

Генералната директорка на "Дойче веле" Барбара Масинг критикува засилването на репресиите срещу свободните медии от руската съдебна система.

"Русия може да ни обяви за нежелана организация, но това няма да ни спре. Последният опит да се заглуши свободната преса подчертава явното пренебрежение на руския режим към свободата на печата и разкрива страха му от независимата информация", заяви Масинг в изявление. "Въпреки цензурата и блокирането на нашите услуги от руското правителство, услугите на "Дойче веле" на руски език достигат до повече хора от всякога. Ще продължим да отразяваме независимо – войната в Украйна и агресията срещу нея и други теми, за които в Русия има малко информация. За да могат хората да си съставят собствено мнение", заяви Масинг.

Русия от години е насочила вниманието си към "Дойче веле", като през февруари 2022 г. отне акредитациите ѝ и забрани излъчването ѝ. В руската федерация уебсайтът на телевизията е блокиран, а през март 2022 г. медията беше включена в списъка с "чуждестранни агенти".

Новото определение още повече ограничава възможностите на германската медия, тъй като сътрудничеството с "нежелана организация" може да доведе до глоби или лишаване от свобода.

"Това означава, че руските служители на "Дойче веле" са особено засегнати", добави Масинг.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 80

    14 2 Отговор
    Едно добро дело!

    03:36 15.12.2025

  • 2 Исторически парк

    11 1 Отговор
    БРАВО! А ТУК КОГА??

    03:50 15.12.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    11 1 Отговор
    Руските медии в демократична Европа ги спряха още февруари 2022ра

    Коментиран от #5

    03:50 15.12.2025

  • 4 ФАШИСТКА МЕДИЯ , ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕНА!!

    11 1 Отговор
    ЧУДЕСНО , НЕ САМО В РУСИЯ ,В ЦЕЛИЯ СВЯТ ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕНА !!! ТОВА Е НАЙ-ВЕЛКИКАТА ФЕЙКМЕДИЯ !!!!
    ПО ФАЛШИВА ПО- МАНИПУЛАТИВНА - НЯМА !! МЕДИЯ НА ФАШИСТИТЕ ИСТЕРИЦИ!!
    КОЙ ИСКА ДА ГО ЛЪЖАТ, ДА ГО МАНИПУЛИРАТ! Е ТОВА ПРАВИ Т. Н. ДОЧЕ ЗЕЛЕ!!!

    04:00 15.12.2025

  • 5 Няма такова нещо

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Факти, Дир.бг, Блиц, Труд, Чук-Чук никой не ги е забранявал

    В България всички медии са руски. Дойчевеле ги публикуват, за да си мислим, че има плурализъм само.

    04:10 15.12.2025

  • 6 Абсолютно правилно

    2 0 Отговор
    И тук трябва да ги забранят. Само смрад разнасят!

    04:22 15.12.2025

  • 7 нннн

    4 0 Отговор
    DW - независима и обективна медия ? Това виц ли е?

    04:24 15.12.2025

  • 8 😁🇩🇪Гьобелс Веле

    1 0 Отговор
    fur Дойчланд трябва да бъде забранена в България също така!
    Германия открадна парите на Германските Евреи през 30те на миналият Век. Сега Германия иска да открадне парите на Русия.
    В Германия няма богати Евреи вече, в Германия просто няма вече Евреи!
    Всички Германски Евреи са избити през Втората Световна.

    04:24 15.12.2025

  • 9 Просто, Германеца се чуди откъде

    1 0 Отговор
    да открадне Пари и Злато за да финансира отново Милитаризацията на Германия, иначе ще трябва да печата Евро, следва Инфлация и так далее..., ноо Ялмар Шахт е мъртъв и Мифо Облигации може да се печатат единствено веднъж, ерго няма как да ти напечатат отново?

    04:32 15.12.2025

  • 10 Само питам за едно, две пияндета и

    1 0 Отговор
    други безгръбначни фурнаджийски лопати къде ще заработват за биричка, шнапс и насъщният?
    Аве за един приятел питам от Дойче Веле?😆

    04:36 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания