Доналд Тръмп намекна: Не изключвам загуба на републиканците на междинните избори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че републиканците може да загубят междинните избори през 2026 г., въпреки че обяви "най-великата икономика в историята", съобщава "Франс прес".

Републиканецът, който се завърна в Белия дом през януари, редовно настоява, че икономиката на САЩ сега е в процъфтяващ вид и продължава да обвинява за инфлацията своя предшественик демократ Джо Байдън.

"Създадох най-великата икономика в историята. Но може да отнеме време на хората да разберат всички тези неща", изтъкна Тръмп в интервю за "Уол стрийт джърнъл".

"Всички тези пари, които се наливат в страната ни, строят неща в момента - автомобилни заводи, изкуствен интелект (ИИ), много неща. Не мога да ви кажа как това ще се отрази на избирателя, всичко, което мога да направя, е да си върша работата", допълни той.

С наближаването на междинните избори през 2026 г. Тръмп подчерта, че "цените са в добра форма".

"Дори тези, които са имали, знаете, успешно президентство, са претърпявали неуспехи", отбеляза бившият предприемач в областта на недвижимите имоти.

"Ще видим какво ще се случи. Трябва да спечелим. Но, знаете ли, статистически е много трудно да се спечели. Да, няма смисъл".

Тръмп обещаваше да намали инфлацията, ако бъде преизбран. Сега той настоява, че е успял да изпълни това предизборно обещание, въпреки че социологическите проучвания показват нисък рейтинг на одобрение за неговата икономическа стратегия.

Проучване, проведено от Чикагския университет, установи, че едва 31% от пълнолетните американци одобряват начина, по който Тръмп управлява икономиката - в сравнение с 40% през март.

"Кога ще получа признание за това, че създадох, без инфлация, може би най-великата икономика в историята на нашата страна?", запита той в социалните мрежи на 11 декември.

"Кога хората ще разберат какво се случва? Кога проучванията ще отразят величието на Америка в този момент и колко лошо беше само преди една година?", добави той.

Инфлацията се покачи рязко по време на мандата на Байдън. Първоначално тя се забави след завръщането на Тръмп на власт през януари, но се ускори от април насам.

Последните публикувани данни за инфлацията през септември показаха 2,8% годишно увеличение на цените. Правителството не публикува статистика за октомври поради спиране на работата на правителството. Данните за ноември се очакват следващата седмица.