Дмитрий Суслов: Путин предлага на Тръмп удобен изход

"Мисля, че Путин предлага на Тръмп удобен изход“, заявява Дмитрий Суслов, заместник-директор на Центъра за европейски и международни изследвания към Висшето училище по икономика и уважаван съветник на Кремъл по въпросите на външната политика в интервю за Corriere della Sera.

"Фокус" представя превод на интервюто без редакторска намеса

Какво очаква Путин от срещата на върха в Аляска?

Има две възможни опции. Първата е двамата президенти да приемат двустранен руско-американски план за постигане на примирие в Украйна. Това е от основно значение от гледна точка на Кремъл: споразумението е между нас и САЩ, без Украйна и Европа. Този план може да включва изтеглянето на украинските сили от районите на Донбас, където все още са присъстват, и изтеглянето на Русия от регионите Суми, Днепропетровск и Харков, като фронтовата линия в другите райони остава непроменена. Припомням, че преди една година Москва поиска от украинците пълно изтегляне от всичките четири анексирани провинции, докато сега иска само това от Донбас. Ключова част от споразумението е ангажиментът на Украйна да не се присъединява към НАТО.

Така че не става въпрос само за размяна на територии?

Очевидно не. Ангажиментът да не се присъединява към Атлантическия алианс е непреодолимо условие за всяко примирие. След това окончателните споразумения естествено ще трябва да включват и демилитаризацията на Украйна и конституционна реформа във федерален смисъл.

Но това беше известно от ваша страна. Какви са истинските новини?

Първо, че Русия сега е готова да говори за примирие, а не само за окончателно споразумение. Второ, Путин иска малко по-малко за примирието в сравнение с преди една година.

Вие споменахте две възможности. Коя е втората?

Зеленски, подкрепен от европейците, отхвърли това решение и тогава Тръмп ще прекъсне цялата военна помощ за Киев и дори ще спре да продава оръжие на европейците, защото те го преотстъпват на Украйна. Но това ще ускори поражението и тоталния колапс.

И защо в този случай Тръмп би действал срещу Киев, без да предприеме никакви наказателни мерки срещу Москва, както беше обещал?

"Ако Тръмп подкрепя толкова силно и почти ентусиазирано варианта за споразумение, то е и защото се е поставил в трудна позиция, когато е поискал от Китай, Индия и Бразилия да не внасят повече руски петрол, заплашвайки ги с вторични санкции. Китай, разбира се, отказва, но и Ню Делхи и Бразилия никога не биха го направили, а техният отказ би бил проблем за Америка: в този момент или Тръмп отстъпва, изглеждайки слаб, или бива въвлечен в сериозен политически и търговски конфликт с Китай и две централни страни от БРИКС, с непредвидими резултати. Ако пък срещата на върха в Аляска бъде успешна, с одобряването на общ план за примирие в Украйна, фитилът, който той безразсъдно запали с Китай, Индия и Бразилия, ще бъде обезвреден и американският президент дори би могъл да претендира за исторически заслуги. Ето защо очакваме Тръмп да приеме предложението на Путин. За него това е именно изход.

Защо Аляска? Символиката на мястото беше широко коментирана.

"Да, това е значим избор от историческа и политическа гледна точка. На първо място, Аляска подчертава двустранния характер на срещата. Няма по-руско-американско място на света от Аляска: далеч от Европа и Украйна, много близо до Русия. Подчертава факта, че Путин и Тръмп сами намират решение на войната в Украйна. На второ място, срещата в Аляска ще бъде първата пълноценна среща на върха между Русия и САЩ на американска територия от 15 години насам, последната беше през 2010 г., когато Дмитрий Медведев посети Барак Обама във Вашингтон. Това показва силната взаимна воля да се обърне страницата на конфликта и да се подобрят отношенията ни. Трето, дневният ред е предопределил избора на мястото: освен Украйна ще се говори и за Арктика, ключов момент в двустранните отношения. В региона има ожесточена конфронтация, която може да прерасне в въоръжен конфликт.

Военните дейности както на Русия, така и на САЩ се засилват. Но с топенето на ледовете и по-голямата си достъпност Арктика е и най-обещаващата област за развитие на нови отношения за икономическо сътрудничество между нашите две страни: съвместни изследвания, проучване и експлоатация на суровини, търговия.