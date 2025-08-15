Новини
  Тема: Украйна

15 Август, 2025 06:07, обновена 15 Август, 2025 06:12 416 6

Според него Володимир Зеленски ще саботира всякакви реални стъпки към мир, за да остане на власт

Украинският депутат Артьом Дмитрук: Срещата Путин-Тръмп е тест за оцеляване на Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата Путин-Тръмп ще бъде тест за оцеляване за Зеленски, заяви пред ТАСС независимият депутат от Върховната рада Артьом Дмитрук.

„Какво ще означава тази среща на върха за Зеленски? За Зеленски това ще бъде поредният тест за оцеляване“, каза той.

Според него, „ако лидерите на суперсилите се споразумеят помежду си за бъдещата архитектура на света, ролята на Зеленски ще стане второстепенна и дори ненужна“.

Независимият депутат по-рано съобщи, че Службата за сигурност на Украйна се е опитала да го убие и е бил измъчван. През август 2024 г. той успява да напусне страната.

Според него Володимир Зеленски ще саботира всякакви реални стъпки към мир, за да остане на власт под претекст за военни действия.

„Всеки сериозен мирен процес лишава Зеленски от основното - причина да се държи на власт под претекст за война. За него това е заплаха, затова ще се опита да саботира всякакви реални стъпки към мир, криейки се зад лозунги и гръмки изявления“, каза той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАЙДАН

    6 17 Отговор
    Съд за Зеления клоун !

    Коментиран от #2

    06:13 15.08.2025

  • 2 Тиква

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "МАЙДАН":

    Бесилото за зеления бандероФашаг и бандеровците.

    06:17 15.08.2025

  • 3 Механик

    4 10 Отговор
    Че то това ви го говорим от 3 години.
    Зели без войната е пълно ЧАО. Без войната ще го изкормушат украинците.
    Но ме съмнява, че просто ще го утрепят тихомълком я неговите, я британските или американските тайни служби.
    Ще го разболеят тежко от някакво нещо. Ще се влачи месец-два и ще пцекяса.

    06:19 15.08.2025

  • 4 Мхмхмх

    2 1 Отговор
    И украинците не го обичат и се молят да се маха.
    Гледай клип .... група украинци крещя: :ПУТИН , ПОМАГИ.
    / Путин, помогни.

    Коментиран от #5

    06:21 15.08.2025

  • 5 😂😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мхмхмх":

    То и на тез дето слага минуси от безсилие, Путин ще им помогне.🤣🤣🤣🤣

    06:23 15.08.2025

  • 6 Срещата е за да се убеди Тръмп,

    0 0 Отговор
    че говори с истинския диктатор Путлер, а не с някое чyчело генерирано с изкуствен интелект.

    06:24 15.08.2025

