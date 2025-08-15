Срещата Путин-Тръмп ще бъде тест за оцеляване за Зеленски, заяви пред ТАСС независимият депутат от Върховната рада Артьом Дмитрук.

„Какво ще означава тази среща на върха за Зеленски? За Зеленски това ще бъде поредният тест за оцеляване“, каза той.

Според него, „ако лидерите на суперсилите се споразумеят помежду си за бъдещата архитектура на света, ролята на Зеленски ще стане второстепенна и дори ненужна“.

Независимият депутат по-рано съобщи, че Службата за сигурност на Украйна се е опитала да го убие и е бил измъчван. През август 2024 г. той успява да напусне страната.

Според него Володимир Зеленски ще саботира всякакви реални стъпки към мир, за да остане на власт под претекст за военни действия.

„Всеки сериозен мирен процес лишава Зеленски от основното - причина да се държи на власт под претекст за война. За него това е заплаха, затова ще се опита да саботира всякакви реални стъпки към мир, криейки се зад лозунги и гръмки изявления“, каза той.