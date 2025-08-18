Тръмп ще разговаря със Зеленски в 20:15 ч. българско време, в 22.00 ч. започва срещата му с лидерите на ЕС

Двустранната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския лидер Володимир Зеленски ще започне в 20:15 ч. българско време.

Многостранната среща с участието на лидерите на ЕС ще започне в 22:00 ч., пише вестник „Рол Кол“, позовавайки се на графика на Белия дом.

В 19:00 ч. европейските лидери ще пристигнат в Белия дом. В 20:00 ч. Тръмп ще поздрави Зеленски, след което ще започнат срещата си.

В 21:15 ч. Тръмп ще поздрави лидерите на страните от ЕС, а в 21:30 ч. ще си направят обща снимка.

Доналд Тръмп обяви „голям ден“ в Белия дом преди срещата с лидерите на страните от ЕС и Володимир Зеленски относно украинското уреждане. Според политика, той никога не е провеждал срещи с толкова много европейски лидери едновременно.

По-рано президентът на САЩ заяви, че украинският лидер може да прекрати конфликта с Русия „почти веднага“. Според Тръмп, Зеленски има възможност да направи това, ако се откаже от Крим и членството на страната в НАТО.