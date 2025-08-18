Новини
Тръмп ще разговаря със Зеленски в 20:15 ч. българско време, в 22.00 ч. започва срещата му с лидерите на ЕС
  Тема: Украйна

Тръмп ще разговаря със Зеленски в 20:15 ч. българско време, в 22.00 ч. започва срещата му с лидерите на ЕС

18 Август, 2025 06:10, обновена 18 Август, 2025 06:16 950 28

  • тръмп-
  • зеленски-
  • ес-
  • срещи

Американският президент анонсира "голям ден"

Тръмп ще разговаря със Зеленски в 20:15 ч. българско време, в 22.00 ч. започва срещата му с лидерите на ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двустранната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския лидер Володимир Зеленски ще започне в 20:15 ч. българско време.

Многостранната среща с участието на лидерите на ЕС ще започне в 22:00 ч., пише вестник „Рол Кол“, позовавайки се на графика на Белия дом.

Още новини от Украйна

В 19:00 ч. европейските лидери ще пристигнат в Белия дом. В 20:00 ч. Тръмп ще поздрави Зеленски, след което ще започнат срещата си.

В 21:15 ч. Тръмп ще поздрави лидерите на страните от ЕС, а в 21:30 ч. ще си направят обща снимка.

Доналд Тръмп обяви „голям ден“ в Белия дом преди срещата с лидерите на страните от ЕС и Володимир Зеленски относно украинското уреждане. Според политика, той никога не е провеждал срещи с толкова много европейски лидери едновременно.

По-рано президентът на САЩ заяви, че украинският лидер може да прекрати конфликта с Русия „почти веднага“. Според Тръмп, Зеленски има възможност да направи това, ако се откаже от Крим и членството на страната в НАТО.


САЩ
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    16 2 Отговор
    Тръмп по традиция ще нарита зеленото джудже, а с евролиберстите даже няма да се срещне.

    06:21 18.08.2025

  • 2 Как

    12 2 Отговор
    да се откаже, като "евролидерите" го подкукоросват да воюва ?

    06:23 18.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    5 3 Отговор
    Упссс...Зеленски да се откаже от Крим.....
    А какво правим с новоприетите области, возвращаем обратно ?

    Коментиран от #28

    06:27 18.08.2025

  • 4 Само

    12 0 Отговор
    Путин може да го откаже от Крим и НАТО !

    06:27 18.08.2025

  • 5 Тръмп

    12 2 Отговор
    е отпуснал на хлорофила 45 минути от кумове срама! Срам!

    Коментиран от #8

    06:28 18.08.2025

  • 6 Петър

    25 2 Отговор
    НОВИНИ ОТ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ЧАЛГА
    Белият дом заприлича на кръчма в циганската махала. Тръмп кани Зеленски, а Зеленски води със себе си цялата рода.

    Коментиран от #9

    06:29 18.08.2025

  • 7 ООрана държава

    12 2 Отговор
    45 минути за желенски, много са му

    06:30 18.08.2025

  • 8 Много

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    са му!

    06:31 18.08.2025

  • 9 Сигурно

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Петър":

    да му пазят страх ?

    06:31 18.08.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    КАК БАЙ ДОНЬО СЕ СКАРАЛ С ДЖЕФРИ ЕПСТЕЙН ?
    ....
    ЗНАЧИ ДЖЕФРИ ИЗВИКАЛ ДОНЬО ЗА КОНСУЛТАНТ НА ИМОТ - КОЛКО ДА ПЛАТИ
    ..
    БАЙ ДОНЬО ОТРЯЗАЛ " 30 МИЛИОНА"
    ....
    И КАТО СЕ ПРИБРАЛ В НЮ ЙОРК ВЕДНАГА СЛОЖИЛ
    СОБСТВЕНА ОФЕРТА 40 МИЛИОНА
    ......
    СЛЕД 5 ГОДИНИ БАЙ ДОНЬО ПРОДАЛ ИМОТА ЗА 75 МИЛИОНА:))
    ..,..
    МИСЪЛТА МИ Е ЧЕ БАЙ ДОНЬО КАТО НИЩО
    ЩЕ ИЗЦАКА ЕС И УКРАЙНА :))
    НИЩО ЛИЧНО , ЧИСТ АМЕТИКАНСКИ БИЗНЕС

    Коментиран от #18

    06:36 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коко

    5 2 Отговор
    За наркомана червен килим ще има ли.

    06:41 18.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иван

    2 1 Отговор
    Марк Пут.те ще има гумен предмет в тялото си.

    06:45 18.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мими Кучева🐕

    5 2 Отговор
    Умните и красиви българи още ли мучат,че Зеленски е Чърчил на 21 век?🤔🤗🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #26

    06:46 18.08.2025

  • 17 Иван

    2 1 Отговор
    Полска курда Шикорски: Thank You USA.

    06:47 18.08.2025

  • 18 Той вече

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    го направи ,просто те още не го знаят ха ха
    Сега ще им го съобщи официално !🤣
    Урсула да си взема лексотан за нервите ...

    Коментиран от #20

    06:50 18.08.2025

  • 19 Хи хи

    4 2 Отговор
    Тръмпи първо ще нарита зеленото жуже, после френското жуже и накрая всички останали лакеи !!

    Коментиран от #21

    06:50 18.08.2025

  • 20 Лексотан

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Той вече":

    не знам но един ДИВАН ще е добре

    06:56 18.08.2025

  • 21 Где

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи":

    Какая Калас ?

    06:58 18.08.2025

  • 22 В В.П.

    1 2 Отговор
    Тъпото парче от Киев го изиграха много..Европидерите , го бутнаха по урвата .Джо цървула е умрял в съня си.

    07:01 18.08.2025

  • 23 В В.П.

    0 2 Отговор
    Най якия лузър е Володимир ЗЕЛЮ артиста

    07:02 18.08.2025

  • 24 В В.П.

    0 1 Отговор
    И не е само Крим..Има още мноооого неща .

    07:03 18.08.2025

  • 25 В В.П.

    1 1 Отговор
    Цяло НАТО воюваше срещу РФ.Нскрая се отказаха .Дървото е дебело.3 млн ликвидирани окропа.120000 наемници.170000 км анексирани..Великия пълководец президент главнокомандващ тактик и прочие.е покрит със слава .и лаври.

    07:06 18.08.2025

  • 26 А ти нима се радваш на...

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":

    ...желанието на Чърчил-
    Да направи от София-...картофено поле...?!

    07:09 18.08.2025

  • 27 Механик

    0 0 Отговор
    Предлагам Зели да вземе да се изкъпе и избръсне най-после. И да си смени потника с костюм преди срещата, че да не го натоварят обратно на самолета.

    07:11 18.08.2025

  • 28 Равносметка-

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    Разкошният и Стратегически Крим струва колкото 15 такива области!

    07:11 18.08.2025