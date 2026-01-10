Тръмп се обърнал към републиканските сенатори, които са против самоволно да решава за военни действия срещу Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обърна към републиканските сенатори, които подкрепиха резолюция, забраняваща на американските военни да участват в евентуални военни действия срещу Венецуела без одобрението на Конгреса, за да изразят недоволството си, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на представители на администрацията и Конгреса.

Изданието съобщава, че държавният глава се е свързал със сенаторите Ранд Пол, Сюзън Колинс, Джош Хоули, Лиза Мурковски и Тод Йънг, защото е възприел действията им като вот срещу него и американските военни.

На 8 януари Сенатът на САЩ гласува за продължаване на работата по резолюция, която би забранила на администрацията на Тръмп да използва военна сила срещу Венецуела без законодателно одобрение. Петдесет и двама сенатори гласуваха в подкрепа на резолюцията, а 47 бяха против. Резолюцията е искане към изпълнителната власт и има за цел да ограничи правомощията на президента едностранно да инициира военни действия.