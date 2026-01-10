Тръмп се обърнал към републиканските сенатори, които са против самоволно да решава за военни действия срещу Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обърна към републиканските сенатори, които подкрепиха резолюция, забраняваща на американските военни да участват в евентуални военни действия срещу Венецуела без одобрението на Конгреса, за да изразят недоволството си, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на представители на администрацията и Конгреса.
Изданието съобщава, че държавният глава се е свързал със сенаторите Ранд Пол, Сюзън Колинс, Джош Хоули, Лиза Мурковски и Тод Йънг, защото е възприел действията им като вот срещу него и американските военни.
На 8 януари Сенатът на САЩ гласува за продължаване на работата по резолюция, която би забранила на администрацията на Тръмп да използва военна сила срещу Венецуела без законодателно одобрение. Петдесет и двама сенатори гласуваха в подкрепа на резолюцията, а 47 бяха против. Резолюцията е искане към изпълнителната власт и има за цел да ограничи правомощията на президента едностранно да инициира военни действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
10:32 10.01.2026
2 Хеми значи бензин
Ясно е че Катай праща Латиносите да дестабилизират Сащ.
10:34 10.01.2026
3 Дориана
Коментиран от #10
10:40 10.01.2026
4 минувач 🚗
Коментиран от #5, #8
10:40 10.01.2026
5 ха-ха 😝
До коментар #4 от "минувач 🚗":Ще отвлече на баба си шортите . Русия не е Венецуела , не е Виетнам ....Ще ядат дървото и това ще им е обица на ухото завинаги .
10:44 10.01.2026
6 555
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"Латинопартизани" и Искрен Пецов ще се присъединят ли?
10:47 10.01.2026
7 Абсурдистан
10:53 10.01.2026
8 Антонимен
До коментар #4 от "минувач 🚗":Не е рексл ,не го е отвлекал.
10:54 10.01.2026
9 555
11:06 10.01.2026
10 Оракула от Делфи
До коментар #3 от "Дориана":"Военнолюбивите" Европейски лидери от ЕО не започнаха войната
в Украйна , вие се дистанцирате от собствената си държава, ЕО е България ,
и се радвайте за този напредък на страната ни , алтернативата която беше
пред България , преди да влезе в НАТО и ЕО ,
Е ДНЕС БЪЛГАРИЯ ДА Е В ОКОПИТЕ НА РУСКАТА АРМИЯ И СЕ БИЕ КАТО СЕВЕРНИ КОРЕЙСКИ НАЕМНИЦИ но без пари," по братски "
ЗА СМЕТКА НА ОЛИГАРХИЯТА НА ПУТИН!!
А" Путин и компания", ще ти махат със знаменцата на България и Русия
от яхта за 600 000 000, долара на път за Китай!!!
Иначе,... нищо лично!!!
Коментиран от #11, #12
11:11 10.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дориана
До коментар #10 от "Оракула от Делфи":Никой не говори за братска дружба с Русия , а следим събитията как се подреждат. Европа се движи на ръба на войната и е отслабена икономически от войната в Украйна и от санкциите на Тръмп. ЕС е пред разпад, вече има все повече държави, които не са съгласни с посоката на развитие на Европа. Така, че Русия не е виновна за грешните решения на Урсула, Макрон Мерц и компания.
Коментиран от #16
11:19 10.01.2026
13 Обаче
11:22 10.01.2026
14 Дъртия самозабравил се ционист Тръмп
11:22 10.01.2026
15 Бай Дончо
11:24 10.01.2026
16 Казуар
До коментар #12 от "Дориана":Здравей възрожденеец, как си. Кога пак ще се снимаш на Червения площад.
11:30 10.01.2026
17 стоян георгиев
11:34 10.01.2026
18 Лицемерни 60клуци
11:40 10.01.2026