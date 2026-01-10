Новини
Тръмп се обърнал към републиканските сенатори, които са против самоволно да решава за военни действия срещу Венецуела

10 Януари, 2026 10:19, обновена 10 Януари, 2026 10:31 1 564 18

Държавният глава е възприел действията им като вот срещу него и американските военни

Тръмп се обърнал към републиканските сенатори, които са против самоволно да решава за военни действия срещу Венецуела - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обърна към републиканските сенатори, които подкрепиха резолюция, забраняваща на американските военни да участват в евентуални военни действия срещу Венецуела без одобрението на Конгреса, за да изразят недоволството си, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на представители на администрацията и Конгреса.

Изданието съобщава, че държавният глава се е свързал със сенаторите Ранд Пол, Сюзън Колинс, Джош Хоули, Лиза Мурковски и Тод Йънг, защото е възприел действията им като вот срещу него и американските военни.

На 8 януари Сенатът на САЩ гласува за продължаване на работата по резолюция, която би забранила на администрацията на Тръмп да използва военна сила срещу Венецуела без законодателно одобрение. Петдесет и двама сенатори гласуваха в подкрепа на резолюцията, а 47 бяха против. Резолюцията е искане към изпълнителната власт и има за цел да ограничи правомощията на президента едностранно да инициира военни действия.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Тръмп направи немислимото.Успя да обедини враждуващите партизани в Южна Америка.

    Коментиран от #6

    10:32 10.01.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    2 9 Отговор
    Америка няма друг вариант освен този или с атомни взривове да отдели Сащ от Централна Америка.
    Ясно е че Катай праща Латиносите да дестабилизират Сащ.

    10:34 10.01.2026

  • 3 Дориана

    13 1 Отговор
    Тръмп също като Хитлер поиска Велика Америка чрез сила и икономически санкции поиска Канада сега иска Гренландия, Венецуела и целия Свят. Лудостта му и икономическите му санкции доведоха до Световна икономическа криза и несигурност , а точно това води до войни. И като прибавим военолюбивите европейски лидери Урсула, Макрон, Мерц и СИЕ сватът отива със сигурност към Нов световен ред наречен - война.

    Коментиран от #10

    10:40 10.01.2026

  • 4 минувач 🚗

    10 2 Отговор
    Искам бай ви Дончо да се опита да отвлече Путин . Да се посмеем и ние малко .

    Коментиран от #5, #8

    10:40 10.01.2026

  • 5 ха-ха 😝

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "минувач 🚗":

    Ще отвлече на баба си шортите . Русия не е Венецуела , не е Виетнам ....Ще ядат дървото и това ще им е обица на ухото завинаги .

    10:44 10.01.2026

  • 6 555

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Латинопартизани" и Искрен Пецов ще се присъединят ли?

    10:47 10.01.2026

  • 7 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Нагли републиканци пречат на Дончо да бандитства както му харесва.

    10:53 10.01.2026

  • 8 Антонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "минувач 🚗":

    Не е рексл ,не го е отвлекал.

    10:54 10.01.2026

  • 9 555

    3 0 Отговор
    Трябва да стане като в Профи бокса - шампионът да се бие за титлата само с някой от челната десетка в ранглистата. Не може първият срещу 185-тият.

    11:06 10.01.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    0 7 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    "Военнолюбивите" Европейски лидери от ЕО не започнаха войната
    в Украйна , вие се дистанцирате от собствената си държава, ЕО е България ,
    и се радвайте за този напредък на страната ни , алтернативата която беше
    пред България , преди да влезе в НАТО и ЕО ,
    Е ДНЕС БЪЛГАРИЯ ДА Е В ОКОПИТЕ НА РУСКАТА АРМИЯ И СЕ БИЕ КАТО СЕВЕРНИ КОРЕЙСКИ НАЕМНИЦИ но без пари," по братски "
    ЗА СМЕТКА НА ОЛИГАРХИЯТА НА ПУТИН!!
    А" Путин и компания", ще ти махат със знаменцата на България и Русия
    от яхта за 600 000 000, долара на път за Китай!!!
    Иначе,... нищо лично!!!

    Коментиран от #11, #12

    11:11 10.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дориана

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оракула от Делфи":

    Никой не говори за братска дружба с Русия , а следим събитията как се подреждат. Европа се движи на ръба на войната и е отслабена икономически от войната в Украйна и от санкциите на Тръмп. ЕС е пред разпад, вече има все повече държави, които не са съгласни с посоката на развитие на Европа. Така, че Русия не е виновна за грешните решения на Урсула, Макрон Мерц и компания.

    Коментиран от #16

    11:19 10.01.2026

  • 13 Обаче

    5 0 Отговор
    за Гренландия няма такава резолюция на сената. Хихи

    11:22 10.01.2026

  • 14 Дъртия самозабравил се ционист Тръмп

    3 1 Отговор
    усети, че и неговите може да му ритнат столчето.

    11:22 10.01.2026

  • 15 Бай Дончо

    1 0 Отговор
    приключва и ЕС. Само гледайте

    11:24 10.01.2026

  • 16 Казуар

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Здравей възрожденеец, как си. Кога пак ще се снимаш на Червения площад.

    11:30 10.01.2026

  • 17 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Дори и републиканците в сащ.отчитат че рижата не е добре с главата.само бг троловете до скоро му ближеха топките щото чакаха да помогне на путлер.

    11:34 10.01.2026

  • 18 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор
    Тръмпеску не е успял да купи тези 5-имата🤣

    11:40 10.01.2026