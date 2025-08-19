Рюте: Тръмп накара Путин да се срещне със Зеленски до две седмици

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че среща между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски може да се проведе в рамките на две седмици.

Мерц каза, че е била взета почивка по време на разговорите на американския президент Доналд Тръмп с европейските лидери и Зеленски във Вашингтон. „По това време американският президент разговаря с руския президент по телефона и се споразумя за среща между президентите на Русия и Украйна в рамките на следващите две седмици. Тази среща ще се проведе на място, което все още не е договорено“, каза германският канцлер пред репортери след разговорите в Белия дом.

Мерц добави, че след това Тръмп ще покани Путин и Зеленски на тристранна среща.

Американският президент Доналд Тръмп ще продължи да обсъжда ситуацията около Украйна с европейските лидери, както и с Володимир Зеленски, във виртуален формат. Това беше обявено в понеделник вечерта от генералния секретар на НАТО Марк Рюте след срещите между Тръмп и ръководството на европейските страни в Белия дом.

„Днес беше много успешен ден. Обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна. Ще работим по това през следващите дни, а след това ще имаме още една виртуална среща с тази група лидери и президента Тръмп“, каза генералният секретар на НАТО на живо по Fox News.

„И след това ще работим за тристранна среща. И Тръмп успя в разговор с Путин да го накара да се съгласи първо на среща между него и Зеленски, а сега те ще обсъдят къде ще се проведе тази среща преди тристранните преговори“, каза Рюте. „Като цяло, много успешен ден“, подчерта той.

Доставките на американско оръжие за Украйна ще продължат и те ще бъдат платени от европейски партньори от НАТО, каза Рюте, говорейки за нова схема, договорена с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Добрата новина е, че президентът Тръмп се е съгласил чрез мен с европейските партньори от НАТО, че партньорите от НАТО в Европа ще платят за доставката на американско оръжие. Това е добра новина за американската средна класа, а също и за Украйна, защото означава, че потокът от смъртоносни оръжия от САЩ към Украйна ще продължи“, каза Рюте.

Украйна е готова да закупи американски оръжия на стойност 100 милиарда долара с финансиране от европейски страни в замяна на гаранции за сигурност от САЩ, съобщи вестник Financial Times.

Изданието припомня, че украинските власти преди това са заявили желанието си да закупят поне 10 американски системи за противовъздушна отбрана Patriot, както и други ракети и оборудване.

Според вестника Киев е готов да сключи и сделка за 50 милиарда долара за съвместно производство на безпилотни летателни апарати с американски компании.

Киев, се казва в статията, отхвърля идеята за прехвърляне на части от Донбас под украински контрол на Русия, както и замразяване на конфликта по настоящата линия на контакт. Според украински официални лица с този вариант Русия би „получила трамплин за по-нататъшно и бързо напредване на войските си в посока град Днепър“.