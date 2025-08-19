Новини
Рюте: Тръмп накара Путин да се срещне със Зеленски до две седмици
  Тема: Украйна

Рюте: Тръмп накара Путин да се срещне със Зеленски до две седмици

19 Август, 2025 03:00, обновена 19 Август, 2025 03:23 724 16

Доставките на американско оръжие за Украйна ще продължат и те ще бъдат платени от европейски партньори от НАТО. Киев е готов да закупи американски оръжия на стойност 100 милиарда долара

Рюте: Тръмп накара Путин да се срещне със Зеленски до две седмици - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че среща между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски може да се проведе в рамките на две седмици.

Мерц каза, че е била взета почивка по време на разговорите на американския президент Доналд Тръмп с европейските лидери и Зеленски във Вашингтон. „По това време американският президент разговаря с руския президент по телефона и се споразумя за среща между президентите на Русия и Украйна в рамките на следващите две седмици. Тази среща ще се проведе на място, което все още не е договорено“, каза германският канцлер пред репортери след разговорите в Белия дом.

Още новини от Украйна

Мерц добави, че след това Тръмп ще покани Путин и Зеленски на тристранна среща.

Американският президент Доналд Тръмп ще продължи да обсъжда ситуацията около Украйна с европейските лидери, както и с Володимир Зеленски, във виртуален формат. Това беше обявено в понеделник вечерта от генералния секретар на НАТО Марк Рюте след срещите между Тръмп и ръководството на европейските страни в Белия дом.

„Днес беше много успешен ден. Обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна. Ще работим по това през следващите дни, а след това ще имаме още една виртуална среща с тази група лидери и президента Тръмп“, каза генералният секретар на НАТО на живо по Fox News.

„И след това ще работим за тристранна среща. И Тръмп успя в разговор с Путин да го накара да се съгласи първо на среща между него и Зеленски, а сега те ще обсъдят къде ще се проведе тази среща преди тристранните преговори“, каза Рюте. „Като цяло, много успешен ден“, подчерта той.

Доставките на американско оръжие за Украйна ще продължат и те ще бъдат платени от европейски партньори от НАТО, каза Рюте, говорейки за нова схема, договорена с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Добрата новина е, че президентът Тръмп се е съгласил чрез мен с европейските партньори от НАТО, че партньорите от НАТО в Европа ще платят за доставката на американско оръжие. Това е добра новина за американската средна класа, а също и за Украйна, защото означава, че потокът от смъртоносни оръжия от САЩ към Украйна ще продължи“, каза Рюте.

Украйна е готова да закупи американски оръжия на стойност 100 милиарда долара с финансиране от европейски страни в замяна на гаранции за сигурност от САЩ, съобщи вестник Financial Times.

Изданието припомня, че украинските власти преди това са заявили желанието си да закупят поне 10 американски системи за противовъздушна отбрана Patriot, както и други ракети и оборудване.

Според вестника Киев е готов да сключи и сделка за 50 милиарда долара за съвместно производство на безпилотни летателни апарати с американски компании.

Киев, се казва в статията, отхвърля идеята за прехвърляне на части от Донбас под украински контрол на Русия, както и замразяване на конфликта по настоящата линия на контакт. Според украински официални лица с този вариант Русия би „получила трамплин за по-нататъшно и бързо напредване на войските си в посока град Днепър“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя пипи много се радва

    13 1 Отговор
    Ама чакай първо да се срещнат бе-- па тогава разправяй че Тръмп бил накарал Путин....

    Коментиран от #5

    03:27 19.08.2025

  • 2 9689

    12 1 Отговор
    Още един цървул........

    03:29 19.08.2025

  • 3 ВВ Путин

    4 9 Отговор
    Измамиха ме да преговарям с нелигитимен нацист от несъществуваща държава. Не знам как стана тази работа.

    03:30 19.08.2025

  • 4 100 милиарда а....

    1 17 Отговор
    .... Много ушанки ще се преселят завинаги при Кобзон🤣🤭, и много вдовици с лади🤭.

    03:32 19.08.2025

  • 5 Той Путин ще откаже такава среща...

    1 15 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя пипи много се радва":

    Вероятно, но сто милиарда долара за въоражаване са сто милиарда, доста братушки ще заминат на концерт, пък и последно време доста нещо изгоря в матушка, така че Томахоук може и да го вразуми.

    03:37 19.08.2025

  • 6 Перо

    16 2 Отговор
    От къде на къде Зеленски ще купува оръжие за стотици милиарди евро, за сметка на данъкоплатците от ЕС? Това решават народите или парламентите на страните членки в съюза, не ционисткия шут!

    Коментиран от #12

    03:41 19.08.2025

  • 7 Зелю

    2 9 Отговор
    Уж бях наркоман, уж мандата ми беше изтекъл, уж бях нацист, а сега Путин искал да се среща с мен. Дончо се оказа по-хитър отколкото си мислех. Дори стара лисица като Путин успя да прецака.

    03:41 19.08.2025

  • 8 За лева

    15 1 Отговор
    Наистина ли някой ще се хване на тези тинтири-минтири? Удри Вова! Краят им е близо.

    03:48 19.08.2025

  • 9 Нищо подобно,

    6 1 Отговор
    просто зеленото му врътнаха кранчето и сега няма друг ход.
    А дали Путин ще дойде, това е друга работа.

    Коментиран от #15

    03:50 19.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 О Боже

    3 1 Отговор
    Пак ще ни бъркат в джоба без да ни питат

    04:03 19.08.2025

  • 12 Няма да се плашите

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    ще ги вземат от сметката на Русия в Европа - 300 милиарда евро общо

    Коментиран от #14

    04:04 19.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Коджа Асен

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Няма да се плашите":

    Ще вземат дедовия

    04:08 19.08.2025

  • 15 😁.........

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Нищо подобно,":

    И какво кранче само врътнали?, не четеш ли, договорени са покупки на оръжие от САЩ за сто милиарда долара, европейските лидери и НАТО са дали съгласие да ги платят, договорили са и схемата по която ще става плащането, смятай за сто милиарда долара какво ще се стовари върху плешивата глава на Путин 🤣🤣🤣.

    04:17 19.08.2025

  • 16 3.14К

    0 0 Отговор
    Сто милиарда за въоръжение на наркомана и фашистката му хунта, платени от европейските граждани........ Ще хвърчи перушина, всички соросоиди взели това решение, барабар с костибродсия измамник, ще бъдат изхвърлени на политическото сметище!

    04:33 19.08.2025