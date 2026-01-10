Сийярто предупреди! Великобритания и Франция рискуват да провокират война с Русия

Великобритания и Франция - двете европейски ядрени сили, се готвят да продължат конфликта в Украйна и рискуват да провокират война с Русия. Унгарският външен министър Петер Сийярто отправи това предупреждение, коментирайки намерението на Лондон и Париж да изпратят войските си на украинска територия.
„Военният фанатизъм е разпространен сред европейските политически лидери. Миналия уикенд в Париж беше публикувано изявление, в което се съобщава, че двете европейски ядрени сили са решили да изпратят своите войници в Украйна. Това по същество означава, че европейските ядрени сили започват война. „Тяхната цел – нека бъдем ясни – е да погълнат пламъците на войната в цяла Европа“, каза външният министър, говорейки в Будапеща на конгреса на управляващата партия Фидес – Унгарски граждански съюз.
Той подчерта, че настоящото унгарско правителство, водено от премиера Виктор Орбан, възнамерява да предотврати осъществяването на тези опасни планове и няма да позволи страната да бъде въвлечена във военен конфликт с Русия. Сийярто обаче отбеляза, че това може да се постигне само ако Фидес спечели предстоящите парламентарни избори през април. „Ако спечелим изборите, ще останем извън войната.“ „Ако не спечелим, планът на Брюксел и Киев ще бъде реализиран“, каза министърът, говорейки на партиен форум, излъчван по унгарските телевизионни мрежи.
На 6 януари, на среща на „коалицията на желаещите“, в Париж присъстваха, наред с други, лидерите на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Володимир Зеленски. За първи път представители на Съединените щати присъстваха на подобна среща. Декларацията, приета от членовете на коалицията, заяви намерението им да сформират многонационални военни сили, които могат да бъдат изпратени в Украйна след края на конфликта, както и готовността им да продължат дългосрочната подкрепа за украинските въоръжени сили, включително чрез доставка на оръжия и военна техника. Освен това, след срещата, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и Зеленски подписаха декларация за намерение за разполагане на чуждестранен военен контингент на украинска територия.
Русия се противопоставя на присъствието на войски на НАТО в Украйна. На 17 декември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че позицията на Москва по Разполагането на западни контингенти в Украйна е последователно и добре известно. По-рано руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че осигуряването на гаранциите за сигурност на Украйна чрез „чуждестранна военна намеса в някоя част от украинската територия“ не е гаранция за сигурността на Украйна. Би било неприемливо за Русия.
1 Нали затова им плащат
Коментиран от #8, #20, #43
18:13 10.01.2026
2 Борис Джонсън
18:14 10.01.2026
3 Швейк
Коментиран от #4, #79
18:14 10.01.2026
4 Чърчил
До коментар #3 от "Швейк":София- картофена нива.
18:15 10.01.2026
5 Бащата на някаква Саяна
Коментиран от #89
18:16 10.01.2026
6 даа
18:16 10.01.2026
7 Направо е смешен
18:16 10.01.2026
8 Руската пропаганда
До коментар #1 от "Нали затова им плащат":Винаги има за цел глупака.
Коментиран от #13, #15
18:16 10.01.2026
9 Важно е
Коментиран от #22
18:17 10.01.2026
10 сиарто миарто
18:18 10.01.2026
11 Финал
18:18 10.01.2026
12 Тупан Орбан
18:18 10.01.2026
13 Там пишеше
До коментар #8 от "Руската пропаганда":Нали за това им плащат? За лъжи и провокации срещу Русия! Унищожиха Европа!
Коментиран от #21
18:18 10.01.2026
14 Протести в Иран срещу
Коментиран от #39
18:19 10.01.2026
15 да вие глупаците
До коментар #8 от "Руската пропаганда":навсякъде виждате руска пропаганда…така че до някъде си прав
18:20 10.01.2026
16 На хората в Иран им омръзна да гледат
18:20 10.01.2026
17 А този Сийярто
18:21 10.01.2026
18 Масови протести в Иран
18:21 10.01.2026
19 койдазнай
18:21 10.01.2026
20 Безпартиен
До коментар #1 от "Нали затова им плащат":Ние безпартийните се питаме:
Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
се страхува от дебат с
с лидерът на ПП Асен Василев?
Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето
Коментиран от #38
18:21 10.01.2026
21 Там пишеше
До коментар #13 от "Там пишеше":Че Русия е СВИНАРНИКА на света 😄
Коментиран от #27, #41
18:21 10.01.2026
22 Абе
До коментар #9 от "Важно е":Предизвиквай още съдбата. После да не ревеш и ти с оскубани фъндаци.
Коментиран от #28, #32
18:21 10.01.2026
23 Абе
Унгарците излезнаха по-големи помияри от сърбите. Сърбите поне мъжки се бият за териториите, които искат да завладеят, унгарците - подлярстват и забиват в гръб. Чакат Путин да им даде Западна Украйна.
Не случайно унгарка е синоним на шабрантия.
18:22 10.01.2026
24 Шопо
Коментиран от #29
18:22 10.01.2026
25 Аатолахът каза, че
18:22 10.01.2026
26 ако това стане
18:22 10.01.2026
27 Там пише
До коментар #21 от "Там пишеше":СвинскаБандера е кочината на света. Всички боклуци ги приключват там.
18:23 10.01.2026
28 В харема на аятолаха
До коментар #22 от "Абе":Има място за бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди
18:23 10.01.2026
29 голем смех
До коментар #24 от "Шопо":Франция и Великобритания са ядрени държави. Ще си чоплят в носовете докато разни безаналогови дървета летят към тях, а? А по-сериозно моля.
Коментиран от #36
18:24 10.01.2026
31 Бащата на някаква Саяна
18:25 10.01.2026
32 Хунвейбин
До коментар #22 от "Абе":Този сайт е пълен с психичноболни като редактора им.
18:25 10.01.2026
33 Бг дракон от Пирин
Аз като българин, не ги харесвам. Техният народ има доста грехове към нас през Средновековието и в пък и по-ново време! Най - добрият съсед на майка България е Черно море. Със всички други , да си имаме "Едино нещо наум!" ! История се повтаря, когато не учим от нея.
18:25 10.01.2026
34 Евродебил
Коментиран от #50, #95
18:25 10.01.2026
36 Шопо
До коментар #29 от "голем смех":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
Коментиран от #61, #76
18:26 10.01.2026
37 Кариера
18:27 10.01.2026
38 Там пишеше
До коментар #20 от "Безпартиен":Нали за това им плащат? За лъжи и провокации срещу Русия! Унищожиха Европа!
18:29 10.01.2026
39 Столичанин кореняк
До коментар #14 от "Протести в Иран срещу":Стига драска ! Всички разбраха че си тъп и подкупен!
18:29 10.01.2026
40 !!!?
18:29 10.01.2026
41 Лъжеш като евроатлантгик (фашист)
До коментар #21 от "Там пишеше":Там пишеше:
Нали за това им плащат? За лъжи и провокации срещу Русия! Унищожиха Европа!
Коментиран от #46
18:30 10.01.2026
42 ФАКТ
18:30 10.01.2026
43 Я пак
До коментар #1 от "Нали затова им плащат":Кой нападна Европа? Някой друг ли нападна Украйна, която е в Европа или Русия я нападна?
Коментиран от #47, #84
18:31 10.01.2026
44 ФАКТ
Коментиран от #51
18:31 10.01.2026
45 Малиййй
Коментиран от #67
18:32 10.01.2026
46 Пепи Волгата
До коментар #41 от "Лъжеш като евроатлантгик (фашист)":Важното е,че по приехте ЕВРОТО като мен!
Коментиран от #53
18:32 10.01.2026
47 Как кой
До коментар #43 от "Я пак":САЩ! Без САЩ Украйна щеше да е цяла и тези боклуци нямаше да им тъпчат сметките за лъжи и провокации срещу Русия, за да източват Европа. Пука ти на теб, че тези боклуци те крадат и унищожават Европа.
Коментиран от #70
18:33 10.01.2026
48 Миш
Коментиран от #57
18:33 10.01.2026
49 Ами факт е
Коментиран от #60
18:33 10.01.2026
50 Урсула от Брюксел
До коментар #34 от "Евродебил":Българите по традиция са най мераклии.Само едно ТЦК им трябва,в джипката,заварените вагони и стават желаещи за източния фронт.Тагаренко и Пасито могат да организират процеса.И за по лесно славчо прави един мега чалга тур из България,А на изходите чакат ТЦКто да приберат ".желаещите"
18:33 10.01.2026
51 Историк
До коментар #44 от "ФАКТ":Я пак??
18:34 10.01.2026
52 Точно казано
18:34 10.01.2026
54 Уса
18:35 10.01.2026
55 РЕАЛИСТ
Коментиран от #66
18:35 10.01.2026
56 Ще избяга еййй !
Атлантически тролчета,
засрамете се!
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .
Коментиран от #58
18:35 10.01.2026
57 Там пише
До коментар #48 от "Миш":Да се оплачеш на арменският поп.
18:36 10.01.2026
58 Ако ти каза,че той е
До коментар #56 от "Ще избяга еййй !":Евроатлантик?
18:37 10.01.2026
59 Великобритани съм ЗА
18:37 10.01.2026
61 Само за Москва
До коментар #36 от "Шопо":бяха предвидени 27 термоядрени бомби, за Питер са по-малко по разчетите на НАТО през Студената война.
18:39 10.01.2026
62 хоярто
18:40 10.01.2026
64 Дас Хаген
18:41 10.01.2026
65 Разполагане на Войска Англо-Френска
18:42 10.01.2026
66 А самата Русия
До коментар #55 от "РЕАЛИСТ":как я виждаш? Винаги стигате до ударите по НАТО и как САЩ и Албиона щели да бъдат унищожени. Кажи нещо за Русията, как след победата Путин тържествено ще излезе от бункера, ще се отупа от праха и ще бъде посрещнат от почетна рота командвана от ген. Герасимов на Червения площад. После раздаване на медали, Парад на Победата с Т34, тържествена заря с останалите и вече ненужни ядрени ракети...Най-хубавото вечно го изпускате.
Коментиран от #92
18:43 10.01.2026
67 Шопо
До коментар #45 от "Малиййй":Плана за мир има само една точка, капитулация.
Безусловна капитулация на Украйна, другото са празни приказки.
Коментиран от #72
18:43 10.01.2026
68 Хората министър си имат а не ГЕЙргиев
18:45 10.01.2026
69 Вярно е!
Коментиран от #73
18:45 10.01.2026
70 О на мен много ми пука
До коментар #47 от "Как кой":Пука ми за Европа, и за Русия. Аз лично харесвах Путин. Той беше идвал в България преди повече от 10 години и държа една реч, която беше невероятна, толкова трогателна, че се просълзих. А рядко политик и лидер ме е впечатлявал толкова колкото той. И оттогава го харесвам ( харесвах ) страшно много и му се възхищавах, и винаги съм казвала, че е перфектен политик, и винаги съм му симпатизирала, и винаги съм била щастлива от това, че имаме добри, братски отношения с Русия ( както и е естествено да имаме ). Но той направи война. Направи война. Дори руснаците се кълняха, че, ще цитирам една моя позната, рускиня "Той Путин никога няма да нападне Украйна, никога, гарантирам ти." Какво стана? Нападна я. Сгромоляса цялото доверие, което хората имаха в него.
Коментиран от #74
18:45 10.01.2026
71 Не искаме с бабата да
18:47 10.01.2026
72 Да де
До коментар #67 от "Шопо":Това ти и другите трима кретена тук го пишете 4 години.
Къде ви е Мочата?
Къде ви е лева?
18:49 10.01.2026
73 тротинетка - лузър
До коментар #69 от "Вярно е!":Я каската и на подскоци към коалицията на олигофрените. Всич не ни умувай ...
18:50 10.01.2026
74 Остава да осъзнаеш
До коментар #70 от "О на мен много ми пука":че войната е следствие, а не причина! Ако знаеш причините, ще знаеш и защо е дошло следствието война! И на фона, че Путин 8 години предупреждаваше, трябваше да се замислиш над това!
Коментиран от #98
18:50 10.01.2026
75 Ванга
18:51 10.01.2026
76 Там пише
До коментар #36 от "Шопо":Руската пропаганда винаги има за цел глупака😄
Коментиран от #80, #85
18:51 10.01.2026
77 Прав е човекът
18:54 10.01.2026
78 По ми е интересно
18:54 10.01.2026
79 Не е така!
До коментар #3 от "Швейк":Много си е подготвен външния министър на Унгария. И са прави. Войната в Европа е на косъм. Вероятно войските на Франция ще влезнат през Одеса, а на Англия през Полша. Да готвят ковчезите. Този път няма да има майтап, ноти, декларации, предупредителни изстрели. Ще бъдат посрещани подобаващо на територията на Окраина. Вече има е казано. Не зная бойците знаят ли да четат и дали знаят какво ги чака.
18:56 10.01.2026
80 Кремълската пропаганда е погубила
До коментар #76 от "Там пише":милиони свои почитатели ,но има още много които все още вегетират с нея.
Коментиран от #82, #87
18:56 10.01.2026
81 Домашно към урок N1
18:58 10.01.2026
82 Така е
До коментар #80 от "Кремълската пропаганда е погубила":Само не можем да я видим от запитаната пропаганда и лъжи срещу Русия. И да ти кажа, че изглеждаш тъпо като лъжец, няма с ко да го разбереш. Затова троли срещу Русия и показвай упадъка на запада и ич да не ти пука, че ти се радват, че си евтино и глупаво!
Коментиран от #94
18:59 10.01.2026
83 Запомнете го ей младите!
Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет !
Коментиран от #106
19:00 10.01.2026
84 Така ли, в пак?
До коментар #43 от "Я пак":Кой запали профсъюзния дом в Одеса? Кой обеди там бременната жена? Кой обстрелва 10 г Донецк? Какво щеше да следва на утрешния ден, ако руснаците не бяха влезли? Днес Тагаренко в този сайт писа, че България ще участва с коалицията на войната в Окраина. Ами иди, запиши се доброволец да спиш удовлетворен, че си взел правилно решение.
19:03 10.01.2026
85 глупака😄
До коментар #76 от "Там пише":Спи спокойно. Ти нали не си жертва на "Руската пропаганда" на Сийярто ?
19:03 10.01.2026
86 Мак Рюн, Стар Мър и Мерц
Коментиран от #90
19:07 10.01.2026
87 И къде тук видя
До коментар #80 от "Кремълската пропаганда е погубила":"Кремълската пропаганда" ? Много ми е интересно
Коментиран от #91
19:09 10.01.2026
88 Абсурдистан
19:09 10.01.2026
89 Що не се скриеш
До коментар #5 от "Бащата на някаква Саяна":някъде , надълбоко
19:10 10.01.2026
90 Где МОЧАТА?
До коментар #86 от "Мак Рюн, Стар Мър и Мерц":Мадуро имаше 99% подкрепа.
19:10 10.01.2026
91 Няма как да ти отговори
До коментар #87 от "И къде тук видя":освен да те залее с тъпотия и лъжи! Всичко що пречи на лъжите срещу Русия, реват, че е пропаганда! Запада стана на циганско гето!
19:10 10.01.2026
92 РЕАЛИСТ
До коментар #66 от "А самата Русия":Ще ти отговоря. Искандер от Калининград удря Берлин за 106 секунди, Париж за 202 секунди, а Лондон за 206 секунди. Сега стана ли ти ясно, как. Дори от Орешник няма нужда. Глупостите си ги повтаряй, колкото искаш.
Коментиран от #96, #99
19:12 10.01.2026
93 И това е фейк впрочем
19:12 10.01.2026
94 Там пишеше
До коментар #82 от "Така е":Че Русия е кочина.
Коментиран от #100
19:12 10.01.2026
95 В първата САЩ
До коментар #34 от "Евродебил":не участват , знаеш ли ?
19:13 10.01.2026
96 Пора
До коментар #92 от "РЕАЛИСТ":Путинова русия умира.
19:14 10.01.2026
97 ГЕЙргиев е мъжЖ
19:14 10.01.2026
98 Остава ти също
До коментар #74 от "Остава да осъзнаеш":да осъзнаеш, че войната е война, независимо от следствието и причината.
А относно причините - вече стана ясно, че Путин никого не освободи ( както каза, че искал да освобождава руското население ), Украйна си беше и е суверенна държава, в която живеят 2 етноса ( основно, има и други, по-малобройни ), това за тормоза над руското население са абсолютни измислици, скалъпени изказвания, за да се оправдае войната. Украйна си предаде цялото ядрено оръжие на Русия, според Минските споразумения, Русия имаше задължение никога да не я напада, защо я нападна? Относно това, че НАТО щели да се разположат на прага на вратата на Русия - нямаше да разположат американски ракети, украинците да не са луди, че да предизвикат нападение, щяха просто да имат сигурност, че ще са защитени от нападение от страна на Русия. А и Япония също е на прага на Русия, САЩ също - Аляска. Да не би да е имало проблем досега? Не, причината е друга - Путин е искал да вземе природните ресурси в Донбас, той да командва, а Европа да му се подчинява и да е срещу Европа, ако може и да я унищожи, защото той мрази Европа заради Втората Св в, защото братята му са загинали по това време. А и за да направи Русия велика отново, главно заради приятелите си олигарси.
Коментиран от #103
19:15 10.01.2026
99 Руската пропаганда
До коментар #92 от "РЕАЛИСТ":Винаги се цели в глупака.
19:15 10.01.2026
100 Май си лъжец като евроатлантик
До коментар #94 от "Там пишеше":Ето какво пишеше:
Така е. Само не можем да я видим от западната пропаганда и лъжи срещу Русия. И да ти кажа, че изглеждаш тъпо като лъжец, няма с ко да го разбереш. Затова троли срещу Русия и показвай упадъка на запада и ич да не ти пука, че ти се радват, че си евтино и глупаво!
19:17 10.01.2026
101 Али Турчинът
Доколкото до Велика Британия (едно време),папура на Русия е за тях.Ха сте мръднали, ха Бъкингам сарая срутен.
Тъй ,че те могат всеки ден да се срещат Коалицията на желаещите. Ясно ви е казано, каквото каже Путин, това ще бъде. И Тръмп го знае, че ще бъде каквото иска Русия. Останалото е лъжа и пропаганда.
19:17 10.01.2026
102 Нас какво ни засяга това относно
19:18 10.01.2026
103 Войната е война
До коментар #98 от "Остава ти също":но не знаеш ли причините докарали тази война, ще пишеш евтина пропаганда, която в даденият случай обслужва унищожението на Европа!
19:19 10.01.2026
104 Демократ
19:23 10.01.2026
105 А България няма ли да
19:23 10.01.2026
106 ей социалистите /комунисти
До коментар #83 от "Запомнете го ей младите!":сте голeми . Великани . Искаш ли аз да обесня в каква мрaкобесна клоaка живяхме през соца ? Айде кръгом и към светлото бъдеще . Лек ти път .
19:25 10.01.2026