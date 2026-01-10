Новини
Свят »
Унгария »
Сийярто предупреди! Великобритания и Франция рискуват да провокират война с Русия

Сийярто предупреди! Великобритания и Франция рискуват да провокират война с Русия

10 Януари, 2026 18:12 2 222 106

  • унгария-
  • украйна-
  • русия-
  • европа-
  • война-
  • петер сиярто

Той коментира намерението на Лондон и Париж да изпратят войските си на украинска територия

Сийярто предупреди! Великобритания и Франция рискуват да провокират война с Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Великобритания и Франция - двете европейски ядрени сили, се готвят да продължат конфликта в Украйна и рискуват да провокират война с Русия. Унгарският външен министър Петер Сийярто отправи това предупреждение, коментирайки намерението на Лондон и Париж да изпратят войските си на украинска територия.

„Военният фанатизъм е разпространен сред европейските политически лидери. Миналия уикенд в Париж беше публикувано изявление, в което се съобщава, че двете европейски ядрени сили са решили да изпратят своите войници в Украйна. Това по същество означава, че европейските ядрени сили започват война. „Тяхната цел – нека бъдем ясни – е да погълнат пламъците на войната в цяла Европа“, каза външният министър, говорейки в Будапеща на конгреса на управляващата партия Фидес – Унгарски граждански съюз.

Той подчерта, че настоящото унгарско правителство, водено от премиера Виктор Орбан, възнамерява да предотврати осъществяването на тези опасни планове и няма да позволи страната да бъде въвлечена във военен конфликт с Русия. Сийярто обаче отбеляза, че това може да се постигне само ако Фидес спечели предстоящите парламентарни избори през април. „Ако спечелим изборите, ще останем извън войната.“ „Ако не спечелим, планът на Брюксел и Киев ще бъде реализиран“, каза министърът, говорейки на партиен форум, излъчван по унгарските телевизионни мрежи.

На 6 януари, на среща на „коалицията на желаещите“, в Париж присъстваха, наред с други, лидерите на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Володимир Зеленски. За първи път представители на Съединените щати присъстваха на подобна среща. Декларацията, приета от членовете на коалицията, заяви намерението им да сформират многонационални военни сили, които могат да бъдат изпратени в Украйна след края на конфликта, както и готовността им да продължат дългосрочната подкрепа за украинските въоръжени сили, включително чрез доставка на оръжия и военна техника. Освен това, след срещата, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и Зеленски подписаха декларация за намерение за разполагане на чуждестранен военен контингент на украинска територия.

Русия се противопоставя на присъствието на войски на НАТО в Украйна. На 17 декември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че позицията на Москва по Разполагането на западни контингенти в Украйна е последователно и добре известно. По-рано руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че осигуряването на гаранциите за сигурност на Украйна чрез „чуждестранна военна намеса в някоя част от украинската територия“ не е гаранция за сигурността на Украйна. Би било неприемливо за Русия.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали затова им плащат

    46 16 Отговор
    За лъжи и провокации срещу Русия! Унищожиха Европа!

    Коментиран от #8, #20, #43

    18:13 10.01.2026

  • 2 Борис Джонсън

    43 11 Отговор
    До последния украинец.

    18:14 10.01.2026

  • 3 Швейк

    18 50 Отговор
    Комсомолското секретар че на Орбан пак се изказа неподготвено!

    Коментиран от #4, #79

    18:14 10.01.2026

  • 4 Чърчил

    33 12 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    София- картофена нива.

    18:15 10.01.2026

  • 5 Бащата на някаква Саяна

    4 29 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #89

    18:16 10.01.2026

  • 6 даа

    24 14 Отговор
    а първи ще изгорят поляците и немците

    18:16 10.01.2026

  • 7 Направо е смешен

    5 26 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:16 10.01.2026

  • 8 Руската пропаганда

    16 27 Отговор

    До коментар #1 от "Нали затова им плащат":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #13, #15

    18:16 10.01.2026

  • 9 Важно е

    4 27 Отговор
    Някаква Саяна да е добре и бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #22

    18:17 10.01.2026

  • 10 сиарто миарто

    28 12 Отговор
    не го знам къв е тоя ама ще му кажа че те не рискуват а директно си провокират

    18:18 10.01.2026

  • 11 Финал

    14 31 Отговор
    На орбан и ортаци малко им остава. Последни взятки от джуджето.

    18:18 10.01.2026

  • 12 Тупан Орбан

    11 18 Отговор
    Аз март месец се спасявам в САЩ.Този богатир сам да се спасява😂

    18:18 10.01.2026

  • 13 Там пишеше

    25 12 Отговор

    До коментар #8 от "Руската пропаганда":

    Нали за това им плащат? За лъжи и провокации срещу Русия! Унищожиха Европа!

    Коментиран от #21

    18:18 10.01.2026

  • 14 Протести в Иран срещу

    4 21 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #39

    18:19 10.01.2026

  • 15 да вие глупаците

    15 10 Отговор

    До коментар #8 от "Руската пропаганда":

    навсякъде виждате руска пропаганда…така че до някъде си прав

    18:20 10.01.2026

  • 16 На хората в Иран им омръзна да гледат

    4 18 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:20 10.01.2026

  • 17 А този Сийярто

    7 14 Отговор
    каза ли кога Русия ще напада Англия и Франция? Преди или след като руснаците превземат Киев.

    18:21 10.01.2026

  • 18 Масови протести в Иран

    4 16 Отговор
    Хората настояват бащата на някаква Саяна да спре да обикаля всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:21 10.01.2026

  • 19 койдазнай

    11 23 Отговор
    Унгария колко милиарда наля в икономиката на Русия? И колко украинци бяха убити, благодарение на тези пари?

    18:21 10.01.2026

  • 20 Безпартиен

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Нали затова им плащат":

    Ние безпартийните се питаме:
    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
    се страхува от дебат с
    с лидерът на ПП Асен Василев?

    Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето

    Коментиран от #38

    18:21 10.01.2026

  • 21 Там пишеше

    13 23 Отговор

    До коментар #13 от "Там пишеше":

    Че Русия е СВИНАРНИКА на света 😄

    Коментиран от #27, #41

    18:21 10.01.2026

  • 22 Абе

    15 7 Отговор

    До коментар #9 от "Важно е":

    Предизвиквай още съдбата. После да не ревеш и ти с оскубани фъндаци.

    Коментиран от #28, #32

    18:21 10.01.2026

  • 23 Абе

    13 21 Отговор
    Сиярто да напуска ЕС и НАТО и да го видим тогава!

    Унгарците излезнаха по-големи помияри от сърбите. Сърбите поне мъжки се бият за териториите, които искат да завладеят, унгарците - подлярстват и забиват в гръб. Чакат Путин да им даде Западна Украйна.

    Не случайно унгарка е синоним на шабрантия.

    18:22 10.01.2026

  • 24 Шопо

    18 8 Отговор
    Орешарски ще посети Париж и Лондон.

    Коментиран от #29

    18:22 10.01.2026

  • 25 Аатолахът каза, че

    3 19 Отговор
    Ще вземе бащата на някаква Саяна за ханъма

    18:22 10.01.2026

  • 26 ако това стане

    10 16 Отговор
    Ако това наистина стане, русийката е приключила

    18:22 10.01.2026

  • 27 Там пише

    16 12 Отговор

    До коментар #21 от "Там пишеше":

    СвинскаБандера е кочината на света. Всички боклуци ги приключват там.

    18:23 10.01.2026

  • 28 В харема на аятолаха

    3 21 Отговор

    До коментар #22 от "Абе":

    Има място за бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:23 10.01.2026

  • 29 голем смех

    9 15 Отговор

    До коментар #24 от "Шопо":

    Франция и Великобритания са ядрени държави. Ще си чоплят в носовете докато разни безаналогови дървета летят към тях, а? А по-сериозно моля.

    Коментиран от #36

    18:24 10.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бащата на някаква Саяна

    3 17 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди ще стане булка на аятолаха

    18:25 10.01.2026

  • 32 Хунвейбин

    18 5 Отговор

    До коментар #22 от "Абе":

    Този сайт е пълен с психичноболни като редактора им.

    18:25 10.01.2026

  • 33 Бг дракон от Пирин

    10 6 Отговор
    Маджарска работа!;Пак си плачат за нов Трианьон. Че, ако са забравили последно кога се пъчиха на Англия и Франция свършиха доста зле!
    Аз като българин, не ги харесвам. Техният народ има доста грехове към нас през Средновековието и в пък и по-ново време! Най - добрият съсед на майка България е Черно море. Със всички други , да си имаме "Едино нещо наум!" ! История се повтаря, когато не учим от нея.

    18:25 10.01.2026

  • 34 Евродебил

    9 6 Отговор
    Втора Кримска война ли се задава?Само,че тоя път без САЩ няма да е леко.Турция е много на сгода на Руските носители на ядрено оръжие,а и един господ знае дали ердоган ще се включи.Едва ли бай Дончо Перчема има ищах да е крие по бункери,сега,когато напрактика контролира света.За какво му е да предизвиква руснаците,като те определено ще са щастливи да правят бизнес с него и излязат от изолация.А бе да му мислим ние и румънците,че пак ще сме в групата на най-желаещите.

    Коментиран от #50, #95

    18:25 10.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Шопо

    10 11 Отговор

    До коментар #29 от "голем смех":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #61, #76

    18:26 10.01.2026

  • 37 Кариера

    3 17 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:27 10.01.2026

  • 38 Там пишеше

    9 9 Отговор

    До коментар #20 от "Безпартиен":

    Нали за това им плащат? За лъжи и провокации срещу Русия! Унищожиха Европа!

    18:29 10.01.2026

  • 39 Столичанин кореняк

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Протести в Иран срещу":

    Стига драска ! Всички разбраха че си тъп и подкупен!

    18:29 10.01.2026

  • 40 !!!?

    9 11 Отговор
    А пък Путлер с " Орешника" провокира мир...ей този Орбан и неговите пудели са пълен позор за унгарската нация !

    18:29 10.01.2026

  • 41 Лъжеш като евроатлантгик (фашист)

    8 10 Отговор

    До коментар #21 от "Там пишеше":

    Там пишеше:

    Нали за това им плащат? За лъжи и провокации срещу Русия! Унищожиха Европа!

    Коментиран от #46

    18:30 10.01.2026

  • 42 ФАКТ

    11 9 Отговор
    Англия и Францата им се м р е то е ясно

    18:30 10.01.2026

  • 43 Я пак

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Нали затова им плащат":

    Кой нападна Европа? Някой друг ли нападна Украйна, която е в Европа или Русия я нападна?

    Коментиран от #47, #84

    18:31 10.01.2026

  • 44 ФАКТ

    10 10 Отговор
    Скоро Англия и Франция не са яли бой от Русия и са забравили време е да има як бой

    Коментиран от #51

    18:31 10.01.2026

  • 45 Малиййй

    12 1 Отговор
    Тоя ПАК НЕ РАЗБРАЛ!!! СЛЕД ПРИМИРИЕ, СЕ КАЗВА В ДОКУМЕНТА, И САМО СЛЕД ПОДПИСАН ДОГОВОР С ЛУСИЯ!

    Коментиран от #67

    18:32 10.01.2026

  • 46 Пепи Волгата

    8 8 Отговор

    До коментар #41 от "Лъжеш като евроатлантгик (фашист)":

    Важното е,че по приехте ЕВРОТО като мен!

    Коментиран от #53

    18:32 10.01.2026

  • 47 Как кой

    7 9 Отговор

    До коментар #43 от "Я пак":

    САЩ! Без САЩ Украйна щеше да е цяла и тези боклуци нямаше да им тъпчат сметките за лъжи и провокации срещу Русия, за да източват Европа. Пука ти на теб, че тези боклуци те крадат и унищожават Европа.

    Коментиран от #70

    18:33 10.01.2026

  • 48 Миш

    10 7 Отговор
    Нашата енергийна система работи на сто процента за да задоволи нашите и нуждите на Украйна за ток . Тока който тук се увеличава постоянно на Украйна го подаряваме . Електропреносната ни мрежа е свръх натоварена и в резултат на студовете . От високата консумация тук и в Украйна ще започнат аномалии и аварии . Тогава ще го закъсаме . Особено ако Топлофикация София спре . Тогава ще сме като на война .

    Коментиран от #57

    18:33 10.01.2026

  • 49 Ами факт е

    10 7 Отговор
    Великобритания и Франция - двете европейски ядрени сили, се готвят да продължат конфликта в Украйна и рискуват да провокират война с Русия.

    Коментиран от #60

    18:33 10.01.2026

  • 50 Урсула от Брюксел

    7 8 Отговор

    До коментар #34 от "Евродебил":

    Българите по традиция са най мераклии.Само едно ТЦК им трябва,в джипката,заварените вагони и стават желаещи за източния фронт.Тагаренко и Пасито могат да организират процеса.И за по лесно славчо прави един мега чалга тур из България,А на изходите чакат ТЦКто да приберат ".желаещите"

    18:33 10.01.2026

  • 51 Историк

    3 6 Отговор

    До коментар #44 от "ФАКТ":

    Я пак??

    18:34 10.01.2026

  • 52 Точно казано

    12 4 Отговор
    Военният фанатизъм е разпространен сред европейските политически лидери

    18:34 10.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Уса

    7 6 Отговор
    Петре хич да не ти дреме,гледай си живота и сеира,как малобритания и франция изчезват.Времето,когато са били топ отдавна го няма сега са на системи от такива клетници,като България

    18:35 10.01.2026

  • 55 РЕАЛИСТ

    6 6 Отговор
    Необходима в корекция на прословутия член 5-ти. Не може 2-3 държав да провокират Русия и да започне Трета световна война , заради тях. Ракетите на Русия ще се насочат към всички държави членки. Покрай сухото ще гори и мокрото. Изпепелява си Русия военолюбците : Германия, Великобритания, Франция и Полша, а ние трябва да си останем незасегнати, нали така?

    Коментиран от #66

    18:35 10.01.2026

  • 56 Ще избяга еййй !

    8 8 Отговор
    "" Изпитвам животински страх ...."""
    Атлантически тролчета,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .

    Коментиран от #58

    18:35 10.01.2026

  • 57 Там пише

    6 4 Отговор

    До коментар #48 от "Миш":

    Да се оплачеш на арменският поп.

    18:36 10.01.2026

  • 58 Ако ти каза,че той е

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ще избяга еййй !":

    Евроатлантик?

    18:37 10.01.2026

  • 59 Великобритани съм ЗА

    8 4 Отговор
    Да бъде унищожена. На никой няма да липсва този остров . За Франция НЕ

    18:37 10.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Само за Москва

    6 4 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    бяха предвидени 27 термоядрени бомби, за Питер са по-малко по разчетите на НАТО през Студената война.

    18:39 10.01.2026

  • 62 хоярто

    5 3 Отговор
    е.п.м...

    18:40 10.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Дас Хаген

    4 5 Отговор
    Мерц почна да се вие, скоро и тези ще клекнат! Една такава ракета с по голям заряд и в Париж кулата ще омекне, че нямат и шанс за прихващане!

    18:41 10.01.2026

  • 65 Разполагане на Войска Англо-Френска

    7 2 Отговор
    Кога?? По време или след Конфликта! И сега има Англета и Франсета в Украйна, в Ролята на Инструктоти и под много други Форми!

    18:42 10.01.2026

  • 66 А самата Русия

    6 6 Отговор

    До коментар #55 от "РЕАЛИСТ":

    как я виждаш? Винаги стигате до ударите по НАТО и как САЩ и Албиона щели да бъдат унищожени. Кажи нещо за Русията, как след победата Путин тържествено ще излезе от бункера, ще се отупа от праха и ще бъде посрещнат от почетна рота командвана от ген. Герасимов на Червения площад. После раздаване на медали, Парад на Победата с Т34, тържествена заря с останалите и вече ненужни ядрени ракети...Най-хубавото вечно го изпускате.

    Коментиран от #92

    18:43 10.01.2026

  • 67 Шопо

    6 15 Отговор

    До коментар #45 от "Малиййй":

    Плана за мир има само една точка, капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна, другото са празни приказки.

    Коментиран от #72

    18:43 10.01.2026

  • 68 Хората министър си имат а не ГЕЙргиев

    5 14 Отговор
    двете европейски ядрени сили са решили да изпратят своите войници в Украйна. Това по същество означава, че европейските ядрени сили започват война. „Тяхната цел – нека бъдем ясни – е да погълнат пламъците на войната в цяла Европа“, каза външният министър

    18:45 10.01.2026

  • 69 Вярно е!

    16 6 Отговор
    Саярто е гурото в предсказанията и типична ,прокремълска тротинетка - лузър, като всеки един русофил...

    Коментиран от #73

    18:45 10.01.2026

  • 70 О на мен много ми пука

    15 3 Отговор

    До коментар #47 от "Как кой":

    Пука ми за Европа, и за Русия. Аз лично харесвах Путин. Той беше идвал в България преди повече от 10 години и държа една реч, която беше невероятна, толкова трогателна, че се просълзих. А рядко политик и лидер ме е впечатлявал толкова колкото той. И оттогава го харесвам ( харесвах ) страшно много и му се възхищавах, и винаги съм казвала, че е перфектен политик, и винаги съм му симпатизирала, и винаги съм била щастлива от това, че имаме добри, братски отношения с Русия ( както и е естествено да имаме ). Но той направи война. Направи война. Дори руснаците се кълняха, че, ще цитирам една моя позната, рускиня "Той Путин никога няма да нападне Украйна, никога, гарантирам ти." Какво стана? Нападна я. Сгромоляса цялото доверие, което хората имаха в него.

    Коментиран от #74

    18:45 10.01.2026

  • 71 Не искаме с бабата да

    4 4 Отговор
    Умиргаме за НАТЮ-тю ! Тези хора са много лйоши галйоши атлантенцата

    18:47 10.01.2026

  • 72 Да де

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "Шопо":

    Това ти и другите трима кретена тук го пишете 4 години.
    Къде ви е Мочата?
    Къде ви е лева?

    18:49 10.01.2026

  • 73 тротинетка - лузър

    4 7 Отговор

    До коментар #69 от "Вярно е!":

    Я каската и на подскоци към коалицията на олигофрените. Всич не ни умувай ...

    18:50 10.01.2026

  • 74 Остава да осъзнаеш

    5 8 Отговор

    До коментар #70 от "О на мен много ми пука":

    че войната е следствие, а не причина! Ако знаеш причините, ще знаеш и защо е дошло следствието война! И на фона, че Путин 8 години предупреждаваше, трябваше да се замислиш над това!

    Коментиран от #98

    18:50 10.01.2026

  • 75 Ванга

    6 3 Отговор
    Този мушмурок и неудачник Саярто е моя наследник.

    18:51 10.01.2026

  • 76 Там пише

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    Руската пропаганда винаги има за цел глупака😄

    Коментиран от #80, #85

    18:51 10.01.2026

  • 77 Прав е човекът

    4 3 Отговор
    Ционистите отдавна са планували заличаването на Европа и Русия.

    18:54 10.01.2026

  • 78 По ми е интересно

    3 0 Отговор
    в Будапеща на конгреса на управляващата партия Фидес българи нямало ли е ? Какво са заявили? За Сийярто ясно. А БТА защо не провери !

    18:54 10.01.2026

  • 79 Не е така!

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Много си е подготвен външния министър на Унгария. И са прави. Войната в Европа е на косъм. Вероятно войските на Франция ще влезнат през Одеса, а на Англия през Полша. Да готвят ковчезите. Този път няма да има майтап, ноти, декларации, предупредителни изстрели. Ще бъдат посрещани подобаващо на територията на Окраина. Вече има е казано. Не зная бойците знаят ли да четат и дали знаят какво ги чака.

    18:56 10.01.2026

  • 80 Кремълската пропаганда е погубила

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "Там пише":

    милиони свои почитатели ,но има още много които все още вегетират с нея.

    Коментиран от #82, #87

    18:56 10.01.2026

  • 81 Домашно към урок N1

    4 4 Отговор
    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    18:58 10.01.2026

  • 82 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #80 от "Кремълската пропаганда е погубила":

    Само не можем да я видим от запитаната пропаганда и лъжи срещу Русия. И да ти кажа, че изглеждаш тъпо като лъжец, няма с ко да го разбереш. Затова троли срещу Русия и показвай упадъка на запада и ич да не ти пука, че ти се радват, че си евтино и глупаво!

    Коментиран от #94

    18:59 10.01.2026

  • 83 Запомнете го ей младите!

    4 2 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет !

    Коментиран от #106

    19:00 10.01.2026

  • 84 Така ли, в пак?

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Я пак":

    Кой запали профсъюзния дом в Одеса? Кой обеди там бременната жена? Кой обстрелва 10 г Донецк? Какво щеше да следва на утрешния ден, ако руснаците не бяха влезли? Днес Тагаренко в този сайт писа, че България ще участва с коалицията на войната в Окраина. Ами иди, запиши се доброволец да спиш удовлетворен, че си взел правилно решение.

    19:03 10.01.2026

  • 85 глупака😄

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Там пише":

    Спи спокойно. Ти нали не си жертва на "Руската пропаганда" на Сийярто ?

    19:03 10.01.2026

  • 86 Мак Рюн, Стар Мър и Мерц

    1 1 Отговор
    Нали на всички ни е ясно че тези анимационни герои на Дисни имат обществена подкрепа около 9% ? А? .... Дали ги чака повече политическа кариера? Как мислите ....

    Коментиран от #90

    19:07 10.01.2026

  • 87 И къде тук видя

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Кремълската пропаганда е погубила":

    "Кремълската пропаганда" ? Много ми е интересно

    Коментиран от #91

    19:09 10.01.2026

  • 88 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Доста идиотско твърдение при положение, че там вече се води война и няма никакви гаранции, че няма да излезе извън границите на Украйна.

    19:09 10.01.2026

  • 89 Що не се скриеш

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бащата на някаква Саяна":

    някъде , надълбоко

    19:10 10.01.2026

  • 90 Где МОЧАТА?

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Мак Рюн, Стар Мър и Мерц":

    Мадуро имаше 99% подкрепа.

    19:10 10.01.2026

  • 91 Няма как да ти отговори

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "И къде тук видя":

    освен да те залее с тъпотия и лъжи! Всичко що пречи на лъжите срещу Русия, реват, че е пропаганда! Запада стана на циганско гето!

    19:10 10.01.2026

  • 92 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "А самата Русия":

    Ще ти отговоря. Искандер от Калининград удря Берлин за 106 секунди, Париж за 202 секунди, а Лондон за 206 секунди. Сега стана ли ти ясно, как. Дори от Орешник няма нужда. Глупостите си ги повтаряй, колкото искаш.

    Коментиран от #96, #99

    19:12 10.01.2026

  • 93 И това е фейк впрочем

    3 0 Отговор
    двете европейски ядрени сили НИЩО НЕ са "решили" а едни недоразумения от които нищо не зависи са заявили в някаква поредна малоумна декларация ... !

    19:12 10.01.2026

  • 94 Там пишеше

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Така е":

    Че Русия е кочина.

    Коментиран от #100

    19:12 10.01.2026

  • 95 В първата САЩ

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Евродебил":

    не участват , знаеш ли ?

    19:13 10.01.2026

  • 96 Пора

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "РЕАЛИСТ":

    Путинова русия умира.

    19:14 10.01.2026

  • 97 ГЕЙргиев е мъжЖ

    1 1 Отговор
    И за тва само дамската тоалетна на външно ходи

    19:14 10.01.2026

  • 98 Остава ти също

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Остава да осъзнаеш":

    да осъзнаеш, че войната е война, независимо от следствието и причината.

    А относно причините - вече стана ясно, че Путин никого не освободи ( както каза, че искал да освобождава руското население ), Украйна си беше и е суверенна държава, в която живеят 2 етноса ( основно, има и други, по-малобройни ), това за тормоза над руското население са абсолютни измислици, скалъпени изказвания, за да се оправдае войната. Украйна си предаде цялото ядрено оръжие на Русия, според Минските споразумения, Русия имаше задължение никога да не я напада, защо я нападна? Относно това, че НАТО щели да се разположат на прага на вратата на Русия - нямаше да разположат американски ракети, украинците да не са луди, че да предизвикат нападение, щяха просто да имат сигурност, че ще са защитени от нападение от страна на Русия. А и Япония също е на прага на Русия, САЩ също - Аляска. Да не би да е имало проблем досега? Не, причината е друга - Путин е искал да вземе природните ресурси в Донбас, той да командва, а Европа да му се подчинява и да е срещу Европа, ако може и да я унищожи, защото той мрази Европа заради Втората Св в, защото братята му са загинали по това време. А и за да направи Русия велика отново, главно заради приятелите си олигарси.

    Коментиран от #103

    19:15 10.01.2026

  • 99 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "РЕАЛИСТ":

    Винаги се цели в глупака.

    19:15 10.01.2026

  • 100 Май си лъжец като евроатлантик

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Там пишеше":

    Ето какво пишеше:

    Така е. Само не можем да я видим от западната пропаганда и лъжи срещу Русия. И да ти кажа, че изглеждаш тъпо като лъжец, няма с ко да го разбереш. Затова троли срещу Русия и показвай упадъка на запада и ич да не ти пука, че ти се радват, че си евтино и глупаво!

    19:17 10.01.2026

  • 101 Али Турчинът

    0 2 Отговор
    Унгарската политика е много ясна за всички. И са прави хората, щото носят глави на раменете си.
    Доколкото до Велика Британия (едно време),папура на Русия е за тях.Ха сте мръднали, ха Бъкингам сарая срутен.
    Тъй ,че те могат всеки ден да се срещат Коалицията на желаещите. Ясно ви е казано, каквото каже Путин, това ще бъде. И Тръмп го знае, че ще бъде каквото иска Русия. Останалото е лъжа и пропаганда.

    19:17 10.01.2026

  • 102 Нас какво ни засяга това относно

    1 0 Отговор
    "намерението" на Лондон и Париж да изпратят войските си на украинска територия ? Ами те ще умират. И нас българите и това ще ни радва впрочем, чували с трупове да гледаме как във Лондон и Париж се репатрират.

    19:18 10.01.2026

  • 103 Войната е война

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Остава ти също":

    но не знаеш ли причините докарали тази война, ще пишеш евтина пропаганда, която в даденият случай обслужва унищожението на Европа!

    19:19 10.01.2026

  • 104 Демократ

    0 0 Отговор
    Този, Орбан и шефът им вече са история.

    19:23 10.01.2026

  • 105 А България няма ли да

    0 0 Отговор
    изпрати войските си на украинска територия ? Нека поне редник ГЕЙргиев, редник дЖилезку, редник Тагаренко и редник Бою да прарим .... баталйона "водопад"

    19:23 10.01.2026

  • 106 ей социалистите /комунисти

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Запомнете го ей младите!":

    сте голeми . Великани . Искаш ли аз да обесня в каква мрaкобесна клоaка живяхме през соца ? Айде кръгом и към светлото бъдеще . Лек ти път .

    19:25 10.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания