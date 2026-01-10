Великобритания и Франция - двете европейски ядрени сили, се готвят да продължат конфликта в Украйна и рискуват да провокират война с Русия. Унгарският външен министър Петер Сийярто отправи това предупреждение, коментирайки намерението на Лондон и Париж да изпратят войските си на украинска територия.

„Военният фанатизъм е разпространен сред европейските политически лидери. Миналия уикенд в Париж беше публикувано изявление, в което се съобщава, че двете европейски ядрени сили са решили да изпратят своите войници в Украйна. Това по същество означава, че европейските ядрени сили започват война. „Тяхната цел – нека бъдем ясни – е да погълнат пламъците на войната в цяла Европа“, каза външният министър, говорейки в Будапеща на конгреса на управляващата партия Фидес – Унгарски граждански съюз.

Той подчерта, че настоящото унгарско правителство, водено от премиера Виктор Орбан, възнамерява да предотврати осъществяването на тези опасни планове и няма да позволи страната да бъде въвлечена във военен конфликт с Русия. Сийярто обаче отбеляза, че това може да се постигне само ако Фидес спечели предстоящите парламентарни избори през април. „Ако спечелим изборите, ще останем извън войната.“ „Ако не спечелим, планът на Брюксел и Киев ще бъде реализиран“, каза министърът, говорейки на партиен форум, излъчван по унгарските телевизионни мрежи.

На 6 януари, на среща на „коалицията на желаещите“, в Париж присъстваха, наред с други, лидерите на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Володимир Зеленски. За първи път представители на Съединените щати присъстваха на подобна среща. Декларацията, приета от членовете на коалицията, заяви намерението им да сформират многонационални военни сили, които могат да бъдат изпратени в Украйна след края на конфликта, както и готовността им да продължат дългосрочната подкрепа за украинските въоръжени сили, включително чрез доставка на оръжия и военна техника. Освен това, след срещата, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и Зеленски подписаха декларация за намерение за разполагане на чуждестранен военен контингент на украинска територия.

Русия се противопоставя на присъствието на войски на НАТО в Украйна. На 17 декември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че позицията на Москва по Разполагането на западни контингенти в Украйна е последователно и добре известно. По-рано руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че осигуряването на гаранциите за сигурност на Украйна чрез „чуждестранна военна намеса в някоя част от украинската територия“ не е гаранция за сигурността на Украйна. Би било неприемливо за Русия.