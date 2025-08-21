Късметлия спечели 37 милиона евро от лотарията и взе сумата в последния възможен момент

Участник от словенския град Кран спечели над 37 милиона евро от лотарийната игра „Евроджакпот“ (Eurojackpot), съобщи словенският портал „24 часа“ (24ur). Късметлията взе печалбата си в последния момент – точно преди да изтече крайният срок от три месеца, отбелязва порталът, предаде БТА.
По закон от тази сума се удържа 15-процентен данък, което значи, че печелившият ще получи чиста сума от 31,7 милиона евро, а общината, в която живее, ще получи близо 5,6 милиона евро.
Крайният срок за получаване на печалбата е днес, 21 август, следователно победителят буквално на косъм е избегнал загубата на цялата сума, се казва в материала на „24 часа“. Ако спечелилият не успее да вземе парите си в рамките на 90 дни, според правилата сумата трябва да бъде върната във фонда на „Евроджакпот“ и се прехвърля за новия кръг.
„Не мога да разкрия информация защо този конкретен победител е чакал до последния момент, защото в Лотарията много внимателно защитаваме поверителността и анонимността на печелившите, което означава, че не разкриваме никаква информация“, каза Тина Джиновски от Лотария Словения пред портала.
На въпрос дали някога са имали подобен случай, тя отговори отрицателно.
1 Браво бабо Марче
Коментиран от #10
15:32 21.08.2025
2 Злобното Джуджи
В БГ толкова си слага в джоба шефа на тото-то всяка година, инак щедро отпуска на Копейките "джакпот" от 2 млн левчета 😁
15:32 21.08.2025
4 "...а общината, в която живее, ще получи
Ама много ме е яд, ако ги бях спечелил аз Васко Ухото щеше да ги получи.
15:38 21.08.2025
6 Ами,
До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батT":Да са живи и здрави!
15:40 21.08.2025
7 мошЕто
15:41 21.08.2025
8 37 милиона евро от лотарийната игра
с население над 3 пъти по голямо от словения
яка тесла
15:48 21.08.2025
9 ХанкоБрат
15:51 21.08.2025
10 стига с тази Покрайна
До коментар #1 от "Браво бабо Марче":и върволицата разказвачи на сказки от миналото като
тиква, милен велчев, пръцмунян, хубавот наде, колекционерката на парфюми, дренкоф, мистър пица и бая още
дърдоркофци на кьор фишек локуми
15:53 21.08.2025
11 Хасковски каунь
Коментиран от #12
15:54 21.08.2025
12 аз каунья може да спечеля от тази лотари
До коментар #11 от "Хасковски каунь":аве ти бая отдавна си спечелил
от вашта лотария дето я разигравате
благодарение на едни наивни хорица
15:58 21.08.2025
13 След като
16:34 21.08.2025