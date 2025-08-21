Новини
Късметлия спечели 37 милиона евро от лотарията и взе сумата в последния възможен момент

Късметлия спечели 37 милиона евро от лотарията и взе сумата в последния възможен момент

21 Август, 2025 15:27 1 693 13

Победителят буквално на косъм е избегнал загубата на цялата сума

Късметлия спечели 37 милиона евро от лотарията и взе сумата в последния възможен момент - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Участник от словенския град Кран спечели над 37 милиона евро от лотарийната игра „Евроджакпот“ (Eurojackpot), съобщи словенският портал „24 часа“ (24ur). Късметлията взе печалбата си в последния момент – точно преди да изтече крайният срок от три месеца, отбелязва порталът, предаде БТА.

По закон от тази сума се удържа 15-процентен данък, което значи, че печелившият ще получи чиста сума от 31,7 милиона евро, а общината, в която живее, ще получи близо 5,6 милиона евро.

Крайният срок за получаване на печалбата е днес, 21 август, следователно победителят буквално на косъм е избегнал загубата на цялата сума, се казва в материала на „24 часа“. Ако спечелилият не успее да вземе парите си в рамките на 90 дни, според правилата сумата трябва да бъде върната във фонда на „Евроджакпот“ и се прехвърля за новия кръг.

„Не мога да разкрия информация защо този конкретен победител е чакал до последния момент, защото в Лотарията много внимателно защитаваме поверителността и анонимността на печелившите, което означава, че не разкриваме никаква информация“, каза Тина Джиновски от Лотария Словения пред портала.

На въпрос дали някога са имали подобен случай, тя отговори отрицателно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво бабо Марче

    12 1 Отговор
    Отпусни душата, стига с тази Покрайна. Вманячи се. Ще се разболееш.🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    15:32 21.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    6 8 Отговор
    37 млн евро !!!
    В БГ толкова си слага в джоба шефа на тото-то всяка година, инак щедро отпуска на Копейките "джакпот" от 2 млн левчета 😁

    15:32 21.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 "...а общината, в която живее, ще получи

    2 0 Отговор
    близо 5,6 милиона евро."
    Ама много ме е яд, ако ги бях спечелил аз Васко Ухото щеше да ги получи.

    15:38 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами,

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батT":

    Да са живи и здрави!

    15:40 21.08.2025

  • 7 мошЕто

    2 1 Отговор
    Дали ще е жив да си я похарчи ...?!

    15:41 21.08.2025

  • 8 37 милиона евро от лотарийната игра

    11 0 Отговор
    а тук много често до няколко милиона лева
    с население над 3 пъти по голямо от словения

    яка тесла

    15:48 21.08.2025

  • 9 ХанкоБрат

    11 0 Отговор
    У нас ако някой спечели някога такава сума ще се изсипят всички мутри пред вратата му и ще му ги вземат.

    15:51 21.08.2025

  • 10 стига с тази Покрайна

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво бабо Марче":

    и върволицата разказвачи на сказки от миналото като
    тиква, милен велчев, пръцмунян, хубавот наде, колекционерката на парфюми, дренкоф, мистър пица и бая още
    дърдоркофци на кьор фишек локуми

    15:53 21.08.2025

  • 11 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Като влезем в еврозоната , и аз каунья може да спечеля от тази лотария.

    Коментиран от #12

    15:54 21.08.2025

  • 12 аз каунья може да спечеля от тази лотари

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    аве ти бая отдавна си спечелил
    от вашта лотария дето я разигравате
    благодарение на едни наивни хорица

    15:58 21.08.2025

  • 13 След като

    0 0 Отговор
    Сме в европейския съюз и вече в еврозоната защо в България няма лотарията за Евромилионите?

    16:34 21.08.2025

