Клинтън предложил на Путин да разработят стратегия за съвместна борба срещу терориста Осама бин Ладен

Бил Клинтън, който беше 42-ият президент на Съединените щати, заявил на среща с руския президент Владимир Путин през 2000 г., че Москва и Вашингтон трябва да разработят стратегия за съвместна борба срещу терориста Осама бин Ладен.

Това доказват разсекретени документи на правителството на САЩ, публикувани от обществената изследователска организация „Архив на националната сигурност“ в университета „Джордж Вашингтон“ в столицата.

„Що се отнася до Съединените щати, ние сме по-засегнати от действията на Бин Ладен и тук Русия и Съединените щати се нуждаят от координирана стратегия“, цитирани са думите на Клинтън в протокола от разговора му с Путин в Кремъл от 4 юни 2000 г. Документът е изготвен от служители на Белия дом.

Клинтън предлага на Путин „да се разработи цялостен подход към действията срещу Бин Ладен“. Той бил на мнение, че въздушни удари от САЩ или Русия за унищожаване на терориста „няма да бъдат ефективни“.

Бин Ладен беше лидер на терористичната групировка „Ал Кайда“. Американските власти предложиха награда от 25 милиона долара за информация, която би позволила той да бъде задържан или убит. Бин Ладен беше елиминиран през май 2011 г. в дома си в Аботабад в резултат на специална операция, проведена от САЩ.