Клинтън предложил на Путин да разработят стратегия за съвместна борба срещу терориста Осама бин Ладен

22 Август, 2025 04:37, обновена 22 Август, 2025 04:43 601 3

Това доказват разсекретени документи на правителството на САЩ

Клинтън предложил на Путин да разработят стратегия за съвместна борба срещу терориста Осама бин Ладен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бил Клинтън, който беше 42-ият президент на Съединените щати, заявил на среща с руския президент Владимир Путин през 2000 г., че Москва и Вашингтон трябва да разработят стратегия за съвместна борба срещу терориста Осама бин Ладен.

Това доказват разсекретени документи на правителството на САЩ, публикувани от обществената изследователска организация „Архив на националната сигурност“ в университета „Джордж Вашингтон“ в столицата.

„Що се отнася до Съединените щати, ние сме по-засегнати от действията на Бин Ладен и тук Русия и Съединените щати се нуждаят от координирана стратегия“, цитирани са думите на Клинтън в протокола от разговора му с Путин в Кремъл от 4 юни 2000 г. Документът е изготвен от служители на Белия дом.

Клинтън предлага на Путин „да се разработи цялостен подход към действията срещу Бин Ладен“. Той бил на мнение, че въздушни удари от САЩ или Русия за унищожаване на терориста „няма да бъдат ефективни“.

Бин Ладен беше лидер на терористичната групировка „Ал Кайда“. Американските власти предложиха награда от 25 милиона долара за информация, която би позволила той да бъде задържан или убит. Бин Ладен беше елиминиран през май 2011 г. в дома си в Аботабад в резултат на специална операция, проведена от САЩ.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    2 0 Отговор
    Путин първоначално се съгласи, но след това охладня към предложението на Клинтън. След изявлението на Бил, че разширяването на НАТО не представлява заплаха за Русия.

    Коментиран от #3

    04:52 22.08.2025

  • 2 Ние от Хумата

    0 0 Отговор
    Сме ЗА ..

    05:03 22.08.2025

  • 3 Маймуне ,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Некой път , акъла ти се намества ., 👍

    05:05 22.08.2025