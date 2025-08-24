Лавров: Зеленски оглавява режима в Киев, но е нелегитимен президент - може да говорим с него, но без да подписваме нищо

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия признава Володимир Зеленски за "де факто“ глава на Украйна и е готова да се срещне с него, но няма да подписва споразумения с него, защото за това е необходима легитимност, която той няма. Това заявява руският министър в интервю за NBC News, цитиран от ФОКУС.
"Ние го (Зеленски) признаваме за де факто глава на режима. И в това си качество сме готови да се срещнем с него. Но що се отнася до подписването на правни документи... Когато стигнем до момента, в който подписваме документи, трябва да има ясно разбиране от всички, че човекът, който ще подпише тези документи, ще има легитимност. Според украинската конституция, г-н Зеленски в момента няма такава“, посочва Лавров.
Той също така допълни, че руският президент Владимир Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато за това бъде подготвен "дневен ред“.
"Не можем да се срещнем само за да се снимаме и да му дадем възможност да заяви, че е легитимен. В края на краищата, легитимността е отделна тема. Независимо кога може да се проведе тази среща, въпросът кой ще подпише документа от украинска страна е много важен“, заявява ръководителят на руското външно министерство.
Лавров обвини западните страни, че се стремят „да попречат“ на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта са в застой.
„Те просто търсят претекст, за да попречат на преговорите“, заяви Лавров в интервю за държавната телевизия „Русия“, публикувано в „Телеграм“.
Министърът критикува и позицията на украинския президент Володимир Зеленски, който според него „упорства, поставя условия и настоява за незабавна среща“ с руския си колега Владимир Путин.
По отношение на заплахите на западните страни за нови санкции срещу Москва при липса на преговори, Лавров ги определи като „опит за създаване на пречки пред процеса, започнат от президентите Путин и Тръмп, който донесе много добри резултати“.
„Надяваме се, че тези опити ще се провалят“, добави той.
АФП припомня, че усилията за посредничество на американския президент Доналд Тръмп, насочени към бързо прекратяване на конфликта, достигнаха своя връх със срещата му с Владимир Путин на 15 август в Аляска. Няколко дни по-късно Тръмп прие в Белия дом Володимир Зеленски и европейски съюзници на Украйна. Въпреки това, различията в позициите на Москва и Киев остават дълбоки и непримирими.
8 гост
До коментар #5 от "БгТопИдиот🇧🇬":за теб само първото...нямаш избор...
Коментиран от #86
19:00 24.08.2025
11 КОНЯ СЪВСЕМ ИЗТРЕЩЯ
Коментиран от #12
19:01 24.08.2025
13 Рашистофоб
19:02 24.08.2025
16 И щото са много умни
До коментар #10 от "БгТопИдиот🇧🇬":При толкова тор, пак внасят картофи.
Тъжно, та смешно.
Нека им е!
19:03 24.08.2025
17 Мимо
19:04 24.08.2025
19 Старшина Торосян
19:04 24.08.2025
22 БгТопИдиот🇧🇬
Коментиран от #63
19:09 24.08.2025
23 пешо
До коментар #2 от "Бен Вафлек":тебе да те е гонил смок с едно око
Коментиран от #49, #112
19:11 24.08.2025
24 НЕНУЖНИ ПРЕГОВОРИ
19:12 24.08.2025
27 Дъртият кон Лавров
19:16 24.08.2025
28 дггффдддд
19:18 24.08.2025
29 Δρугаркат от SS Урсуланка
но няма да и се получат плановете .
Коментиран от #32
19:20 24.08.2025
30 Анонимен
19:20 24.08.2025
32 То добре
До коментар #29 от "Δρугаркат от SS Урсуланка":Че на теб не ти се получиха плановете, че бяха само тарикатлъци. Остана си аутсайдер
Коментиран от #38
19:21 24.08.2025
35 РЕДКОЗЕМИ
19:23 24.08.2025
38 Ти що звъниш биз да те
До коментар #32 от "То добре":Натискат δε социалка ?!!!
19:25 24.08.2025
39 Опа
19:29 24.08.2025
40 Седларов
19:31 24.08.2025
42 Удри
Коментиран от #113
19:32 24.08.2025
43 Бивш чистач
19:34 24.08.2025
44 Украински командос
Коментиран от #104
19:35 24.08.2025
45 Имбецилът
19:36 24.08.2025
47 Маша Знахарова
Москва премествала войски през собствената си територия, а САЩ измисляли сценарии около Украйна заради "Северн поток 2"
Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.
Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт".
Тя подчерта, че Москва е обвинявана единствено за преместването на войски през собствената си територия и обвини Съединените щати, че измислят сценарии около Украйна, за да накарат Германия да се откаже от газопровода "Северен поток 2", който пренася руски газ към Западна Европа.
Струпване на руски войски в близост до украинската граница породиха подозрения у Запада, че Москва планира нападение срещу Украйна. Въпреки че Москва отрича да има такъв план, тя се възползва от ситуацията, за да постави исканията си за гаранции в сферата на сигурността от страна на Запада, които включват прекратяване на евентуалното разширяване на НАТО на изток и налагането на официално вето върху възможността Украйна да се присъедини към Алианса.
19:37 24.08.2025
49 И не само
До коментар #23 от "пешо":Го е гонил ами и го е стингнал
19:38 24.08.2025
50 Цял
19:39 24.08.2025
51 предаде Франс прес, цитирана от БТА
19:40 24.08.2025
52 Азиатец
До коментар #33 от "Фактчекър":Пропуснал си обаче някои малки подробности. Този меморандум е триактен документ и е подписан не само от Украйна, но и от Беларус и Казахстан. Не съм чул последните две държави да имат враждебно поведение към Русия, както и за проявено желание да станат членове на НАТО, да забраняват руския език и църква, да приемат за нормално легалното съществуване на пронацистки движения и организации, които да тероризират рускоезичното население в продължение на години. Не съм чул и Русия да е проявявала агресия към тях, дори само вербална.
За твое съжаление чух и прочетох, че САЩ са организирали и платили преврат за сваляне на законно избрания президент Янукович, което е потвърдено от висши американски служители.
Опитай се да осмислиш, че този акт, а той не е единствен, е пряко нарушение на меморандума и представлява платена силов намеса във вътрешните работи на Украйна, с цел унищожаване на нейната политическа независимост и суверенитет и насочена агресия срещу Русия.
Коментиран от #68, #70, #74
19:41 24.08.2025
53 АФП припомня, че ....
И връзка по темата никаква
19:41 24.08.2025
54 Цвете
19:42 24.08.2025
55 Направо се чудя как братушките
Коментиран от #57, #67
19:43 24.08.2025
56 Абе на тея БТА
19:46 24.08.2025
57 Кой какъв
До коментар #55 от "Направо се чудя как братушките":Какви братушки, какви пет лева. Нямаме братушки.
19:48 24.08.2025
58 Кой какъв
Коментиран от #64
19:48 24.08.2025
59 Този член
19:50 24.08.2025
60 Традиция
19:51 24.08.2025
61 Всичко
19:52 24.08.2025
62 Кен тавър
19:52 24.08.2025
63 А бре
До коментар #22 от "БгТопИдиот🇧🇬":Май си зажаднял истински за макаренковска терапия?!?
19:54 24.08.2025
64 Как да нямаш братушки бе
До коментар #58 от "Кой какъв":Кой ти построй Дунав Мост, АЕЦ-а и т.н ...
Коментиран от #80
19:54 24.08.2025
65 АФП припомня, че ....
19:56 24.08.2025
67 Те са
До коментар #55 от "Направо се чудя как братушките":По олигофренията,нашите копеи тоже
20:01 24.08.2025
68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #52 от "Азиатец":Добре си му го написал, колега.
Проблемът е , че за да се опита да мисли,
ТРЯБВА ДА ИМА ОРГАН С КОЙТО ДА МИСЛИ‼️
20:02 24.08.2025
69 .......
20:12 24.08.2025
70 1000+
До коментар #52 от "Азиатец":копейка, стой на страни защото прегряха от ватнишката пропаганда няколкото мозъчни клетки търкалящи се между ушите ти!
20:15 24.08.2025
71 Факт
„И сега, на този ден, Деня на независимостта, бих искал отделно да благодаря на нашите войници. Те имат много добри резултати в ударите на далечни разстояния. Всички виждат това.
И днес имаме, аз считам, много, много положителни резултати в Донбас. Добри изненади за „руснаците“. Мисля, че главнокомандващият ще докладва всички подробности по-късно“, посочи Зеленски.
20:18 24.08.2025
72 Я па Тоя
Коментиран от #87
20:20 24.08.2025
73 грешка, грешка, грешка...
20:22 24.08.2025
75 Готов за бой
20:25 24.08.2025
76 За вас русофилите
До коментар #5 от "БгТопИдиот🇧🇬":Изборът е един с две подточки които си описал
20:25 24.08.2025
77 Гражданин
20:27 24.08.2025
78 Факт
Три села бяха освободени: Михайловка, Зелений Хай, Володимиривка зави главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Сирски.
Коментиран от #88
20:29 24.08.2025
79 09876
20:31 24.08.2025
80 Да бе
До коментар #64 от "Как да нямаш братушки бе":Кой ти ги е построил. Да не мислиш, че безплтно. Платили сме скъпо и прескъпо, отделно от хилядите вагони домати, ковпютърна техника и всичко ценно, както сме си платили и изгонваннето на турците с 32 тона злато. Всичко е документирано.
Коментиран от #82
20:34 24.08.2025
81 Гражданин
20:35 24.08.2025
82 Гражданин
До коментар #80 от "Да бе":Наши работници са ги строили! Руски са били специалистите.
20:37 24.08.2025
83 Павел пенев
20:38 24.08.2025
86 Хахахаха
До коментар #8 от "гост":А бе ти личен опит ли знаеш.
20:45 24.08.2025
87 А бе
До коментар #72 от "Я па Тоя":Такива като тебе дето пишат от селкия нужник никой не ги пита.
20:55 24.08.2025
88 Хахахаха
До коментар #78 от "Факт":Кашкавалски пак е излъгал.
20:57 24.08.2025
91 Червената Биомаса
Значи всичко е
По Плану.
21:31 24.08.2025
92 Ветеран от Протеста
Ами тогава защо руснаците искат Руския език да е Официален език в Украйна,като условие за мир ???
Явно войната ще се води до капитулация на Русия и съд в Хага !!!
Коментиран от #96
21:32 24.08.2025
93 Всички виждаме че
22:03 24.08.2025
94 Прав е Лавров
22:03 24.08.2025
95 американския президент Тръмп
Коментиран от #100
22:05 24.08.2025
96 Никой не е искал
До коментар #92 от "Ветеран от Протеста":подобни неща. Никой не иска да е официален руският, а да не се забранява руският на хората с руско самосъзнание. Все вменявате лъжи. Пропаднали хорица.
22:08 24.08.2025
97 Мощни бомби Киев трябва да растресат
22:12 24.08.2025
98 ъбър
22:40 24.08.2025
99 Антипутинист
22:59 24.08.2025
100 Грешка
До коментар #95 от "американския президент Тръмп":Единсгненото недораземение е в бункера или в кремъл..
23:21 24.08.2025
101 Грешка
23:25 24.08.2025
103 Не в това е проблема
До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":А че накрая нищо няма да остане от Украйна и Европа ще колапсира окончателно, ако това продължи още няколко години.
Каква е тая твоя омраза към Украйна и Европа????
23:36 24.08.2025
104 Ами ако миротворите се инатят още
До коментар #44 от "Украински командос":Накрая няма да има украинска територия .....нито украински командоси.
Само ще остане за кадем последния украинец(зеленски) в клетка и децата ще му подхвърлят пуканки!
Разбира се ако не бъде назначен до живот за Президент на Змийския Остров.
23:47 24.08.2025
105 Тъпанчев
00:17 25.08.2025
106 Нормално
05:12 25.08.2025
107 Ццц
05:19 25.08.2025
108 чекисть..
05:49 25.08.2025
109 шулер..
06:00 25.08.2025
110 Зеления паразит
06:13 25.08.2025
111 Уса
06:17 25.08.2025
112 Смоко
До коментар #23 от "пешо":Даже съм го хващал 2-3 пъти, ама и той гледаше да не тича много бърже.
06:19 25.08.2025
113 Лавров
До коментар #42 от "Удри":С опорките си зациклил си некъде около 2017, а ментално още в 8 клас.
06:24 25.08.2025