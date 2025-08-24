Новини
  Тема: Украйна

Лавров: Зеленски оглавява режима в Киев, но е нелегитимен президент - може да говорим с него, но без да подписваме нищо

24 Август, 2025 18:53, обновена 25 Август, 2025 05:08

Западът се опитва да попречи на мирните преговори за Украйна, заяви външният министър на Русия

Лавров: Зеленски оглавява режима в Киев, но е нелегитимен президент - може да говорим с него, но без да подписваме нищо - 1
Снимкa: БГНЕС
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия признава Володимир​ Зеленски за "де факто“ глава на Украйна и е готова да се срещне с него, но няма да подписва споразумения с него, защото за това е необходима легитимност, която той няма. Това заявява руският министър в интервю за NBC News, цитиран от ФОКУС.

"Ние го (Зеленски) признаваме за де факто глава на режима. И в това си качество сме готови да се срещнем с него. Но що се отнася до подписването на правни документи... Когато стигнем до момента, в който подписваме документи, трябва да има ясно разбиране от всички, че човекът, който ще подпише тези документи, ще има легитимност. Според украинската конституция, г-н Зеленски в момента няма такава“, посочва Лавров.

Той също така допълни, че руският президент Владимир Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато за това бъде подготвен "дневен ред“.

"Не можем да се срещнем само за да се снимаме и да му дадем възможност да заяви, че е легитимен. В края на краищата, легитимността е отделна тема. Независимо кога може да се проведе тази среща, въпросът кой ще подпише документа от украинска страна е много важен“, заявява ръководителят на руското външно министерство.

Лавров обвини западните страни, че се стремят „да попречат“ на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта са в застой.

„Те просто търсят претекст, за да попречат на преговорите“, заяви Лавров в интервю за държавната телевизия „Русия“, публикувано в „Телеграм“.

Министърът критикува и позицията на украинския президент Володимир Зеленски, който според него „упорства, поставя условия и настоява за незабавна среща“ с руския си колега Владимир Путин.

По отношение на заплахите на западните страни за нови санкции срещу Москва при липса на преговори, Лавров ги определи като „опит за създаване на пречки пред процеса, започнат от президентите Путин и Тръмп, който донесе много добри резултати“.

„Надяваме се, че тези опити ще се провалят“, добави той.

АФП припомня, че усилията за посредничество на американския президент Доналд Тръмп, насочени към бързо прекратяване на конфликта, достигнаха своя връх със срещата му с Владимир Путин на 15 август в Аляска. Няколко дни по-късно Тръмп прие в Белия дом Володимир Зеленски и европейски съюзници на Украйна. Въпреки това, различията в позициите на Москва и Киев остават дълбоки и непримирими.


Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гост

    13 10 Отговор

    До коментар #5 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    за теб само първото...нямаш избор...

    Коментиран от #86

    19:00 24.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 КОНЯ СЪВСЕМ ИЗТРЕЩЯ

    30 33 Отговор
    ПОЖИЗНЕН Е, ВЪПРЕКИ ИЗЦЕПКИТЕ.

    Коментиран от #12

    19:01 24.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Рашистофоб

    49 57 Отговор
    Дърт, лъжлив катър... Омитайте се от Украйна фашисти и тогава ще преговаряте.

    19:02 24.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И щото са много умни

    33 32 Отговор

    До коментар #10 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    При толкова тор, пак внасят картофи.
    Тъжно, та смешно.
    Нека им е!

    19:03 24.08.2025

  • 17 Мимо

    13 9 Отговор
    То това е ясно горе долу на всеки.

    19:04 24.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Старшина Торосян

    36 37 Отговор
    Лавров, свали си противогаза първо, а после говори.

    19:04 24.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БгТопИдиот🇧🇬

    44 21 Отговор
    Гладни НПО сорофски въшки вият безпомощно под всяка статия където се споменава РУСИЯ !!

    Коментиран от #63

    19:09 24.08.2025

  • 23 пешо

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    тебе да те е гонил смок с едно око

    Коментиран от #49, #112

    19:11 24.08.2025

  • 24 НЕНУЖНИ ПРЕГОВОРИ

    35 19 Отговор
    Първо капитулация, после ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:12 24.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дъртият кон Лавров

    20 35 Отговор
    Дъртият лъжец! Типичен мошеник! Само любониците му трябва да говорят за него. Мръсник!

    19:16 24.08.2025

  • 28 дггффдддд

    18 30 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    19:18 24.08.2025

  • 29 Δρугаркат от SS Урсуланка

    30 15 Отговор
    Има да урежда стари сметки с Русия,
    но няма да и се получат плановете .

    Коментиран от #32

    19:20 24.08.2025

  • 30 Анонимен

    26 11 Отговор
    Много ясно че се опитват да пречат. Ще трябва да обяснят защо съсипаха икономически ЕС за нищо и ще трябва да върнат парите на Русия. Не съм сигурна че не са ги похарчили тихомълком.

    19:20 24.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 То добре

    5 13 Отговор

    До коментар #29 от "Δρугаркат от SS Урсуланка":

    Че на теб не ти се получиха плановете, че бяха само тарикатлъци. Остана си аутсайдер

    Коментиран от #38

    19:21 24.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 РЕДКОЗЕМИ

    24 9 Отговор
    От окраина англосаксите ще вземат само СРЕДНИО.

    19:23 24.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ти що звъниш биз да те

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "То добре":

    Натискат δε социалка ?!!!

    19:25 24.08.2025

  • 39 Опа

    14 18 Отговор
    Трън след 6 седмици изпраща в Украйна 3500 нови ракети въздух-земя с обсег до 450км. За какъв мир говорим. Фойерверките в Русия продължават с пълна сила, но вече с много по големи бойни глави от дроновете.

    19:29 24.08.2025

  • 40 Седларов

    14 20 Отговор
    Лавра, докарахте мизерия и смърт на вашия народ. След време руснаците ще се срамуват от вас, както германците се срамуват от Хитлер.

    19:31 24.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Удри

    8 23 Отговор
    Лавров е истинският ръководител на руската сво. Истинският Путин е във фризер и сега пускат двойник за парлама за пред копейките.

    Коментиран от #113

    19:32 24.08.2025

  • 43 Бивш чистач

    6 13 Отговор
    Лавров преяде с власт и знае, че никой не може да го бутне.

    19:34 24.08.2025

  • 44 Украински командос

    10 17 Отговор
    Гарантирам, че Путин никога няма да стъпи на украинска територия!!!

    Коментиран от #104

    19:35 24.08.2025

  • 45 Имбецилът

    10 18 Отговор
    от нафталина на СССР Лавров повтаря, като развален руски грамофон едни и същи тъпни. Тъпня след тъпня. Развален руски грамофон.

    19:36 24.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Маша Знахарова

    11 8 Отговор
    Русия: Само луди хора без морал допускат, че ще нападнем Украйна
    Москва премествала войски през собствената си територия, а САЩ измисляли сценарии около Украйна заради "Северн поток 2"
    Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.

    Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт".

    Тя подчерта, че Москва е обвинявана единствено за преместването на войски през собствената си територия и обвини Съединените щати, че измислят сценарии около Украйна, за да накарат Германия да се откаже от газопровода "Северен поток 2", който пренася руски газ към Западна Европа.

    Струпване на руски войски в близост до украинската граница породиха подозрения у Запада, че Москва планира нападение срещу Украйна. Въпреки че Москва отрича да има такъв план, тя се възползва от ситуацията, за да постави исканията си за гаранции в сферата на сигурността от страна на Запада, които включват прекратяване на евентуалното разширяване на НАТО на изток и налагането на официално вето върху възможността Украйна да се присъедини към Алианса.

    19:37 24.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И не само

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "пешо":

    Го е гонил ами и го е стингнал

    19:38 24.08.2025

  • 50 Цял

    8 12 Отговор
    Ден конски изтории ,вече незнам коя статия е за катъра

    19:39 24.08.2025

  • 51 предаде Франс прес, цитирана от БТА

    17 2 Отговор
    интервю за държавната телевизия „Русия“....и в цялата статия има само две кратки негови изречения и всичко друго е преразказ по картинка ....а ферим пичове, много класна журналистика

    19:40 24.08.2025

  • 52 Азиатец

    16 7 Отговор

    До коментар #33 от "Фактчекър":

    Пропуснал си обаче някои малки подробности. Този меморандум е триактен документ и е подписан не само от Украйна, но и от Беларус и Казахстан. Не съм чул последните две държави да имат враждебно поведение към Русия, както и за проявено желание да станат членове на НАТО, да забраняват руския език и църква, да приемат за нормално легалното съществуване на пронацистки движения и организации, които да тероризират рускоезичното население в продължение на години. Не съм чул и Русия да е проявявала агресия към тях, дори само вербална.
    За твое съжаление чух и прочетох, че САЩ са организирали и платили преврат за сваляне на законно избрания президент Янукович, което е потвърдено от висши американски служители.
    Опитай се да осмислиш, че този акт, а той не е единствен, е пряко нарушение на меморандума и представлява платена силов намеса във вътрешните работи на Украйна, с цел унищожаване на нейната политическа независимост и суверенитет и насочена агресия срещу Русия.

    Коментиран от #68, #70, #74

    19:41 24.08.2025

  • 53 АФП припомня, че ....

    7 0 Отговор
    хахахаха......
    И връзка по темата никаква

    19:41 24.08.2025

  • 54 Цвете

    7 12 Отговор
    А бе старче, все някой ви е виновен. Стига се държа, като препил. Излез в пенсия и дайте властта на младите. Досадно едни и същи от толкова много години да дават акъл. Махнете се вкупом. Човешки съвет. 🙈🙉🙊

    19:42 24.08.2025

  • 55 Направо се чудя как братушките

    9 13 Отговор
    Издържат тези олигофрени

    Коментиран от #57, #67

    19:43 24.08.2025

  • 56 Абе на тея БТА

    8 5 Отговор
    Колко им е годишният бюджет? Спокойно двама ученика на по 4 часа мисля че могат да им свършат работата

    19:46 24.08.2025

  • 57 Кой какъв

    6 13 Отговор

    До коментар #55 от "Направо се чудя как братушките":

    Какви братушки, какви пет лева. Нямаме братушки.

    19:48 24.08.2025

  • 58 Кой какъв

    8 12 Отговор
    Какви братушки, какви пет лева. Нямаме братушки.

    Коментиран от #64

    19:48 24.08.2025

  • 59 Този член

    7 4 Отговор
    някой взема ли го на сериозно?

    19:50 24.08.2025

  • 60 Традиция

    8 10 Отговор
    Само мрънкане и увъртане. На комунистите все някой им е виновен. Маргарет Тачър.

    19:51 24.08.2025

  • 61 Всичко

    5 2 Отговор
    ни стана ясно. Лавров е казал: ДВЕМ.....хахаха...

    19:52 24.08.2025

  • 62 Кен тавър

    9 8 Отговор
    Все повече факти наяве за галопираща и прогресиращата рецесия на руската икономика, и съответно Кремъл става все по загрижен за мира и съдбата на братския украински народ!

    19:52 24.08.2025

  • 63 А бре

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Май си зажаднял истински за макаренковска терапия?!?

    19:54 24.08.2025

  • 64 Как да нямаш братушки бе

    13 8 Отговор

    До коментар #58 от "Кой какъв":

    Кой ти построй Дунав Мост, АЕЦ-а и т.н ...

    Коментиран от #80

    19:54 24.08.2025

  • 65 АФП припомня, че ....

    7 0 Отговор
    Че предаде Франс прес и го цитира БТА......ъхъъъ

    19:56 24.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Те са

    4 5 Отговор

    До коментар #55 от "Направо се чудя как братушките":

    По олигофренията,нашите копеи тоже

    20:01 24.08.2025

  • 68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 6 Отговор

    До коментар #52 от "Азиатец":

    Добре си му го написал, колега.
    Проблемът е , че за да се опита да мисли,
    ТРЯБВА ДА ИМА ОРГАН С КОЙТО ДА МИСЛИ‼️

    20:02 24.08.2025

  • 69 .......

    9 11 Отговор
    Този драглив татарски кон, сякаш не схваща, че Орколандия е пътник във ВИП каюта на влака към Преизподнята.

    20:12 24.08.2025

  • 70 1000+

    6 9 Отговор

    До коментар #52 от "Азиатец":

    копейка, стой на страни защото прегряха от ватнишката пропаганда няколкото мозъчни клетки търкалящи се между ушите ти!

    20:15 24.08.2025

  • 71 Факт

    6 11 Отговор
    Украинските отбранителни сили поднесоха „добри изненади“ за руските окупатори в Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с канадския премиер Марк Карни в Киев.

    „И сега, на този ден, Деня на независимостта, бих искал отделно да благодаря на нашите войници. Те имат много добри резултати в ударите на далечни разстояния. Всички виждат това.
    И днес имаме, аз считам, много, много положителни резултати в Донбас. Добри изненади за „руснаците“. Мисля, че главнокомандващият ще докладва всички подробности по-късно“, посочи Зеленски.

    20:18 24.08.2025

  • 72 Я па Тоя

    6 8 Отговор
    Пречат им западняците. Външноклозетниците искат мирно, необезпокявани да си бомбардират, а Колективният Запад им се пречка.

    Коментиран от #87

    20:20 24.08.2025

  • 73 грешка, грешка, грешка...

    3 10 Отговор
    Иска да попречи на осъществяването на имперските амбиции на кремълските мародери и ще успее!

    20:22 24.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Готов за бой

    1 11 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    20:25 24.08.2025

  • 76 За вас русофилите

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Изборът е един с две подточки които си описал

    20:25 24.08.2025

  • 77 Гражданин

    7 10 Отговор
    След първоначалния успехи и окупирането на 20% от украинската територия, вече три години процента не мърда! За три години са успяли да окупират по малко от един процент, но путин продължава да гони целите си! А щом практически не превземат нови територии, значи целта е да изтрепе възможно най много украинци и руснаци.

    20:27 24.08.2025

  • 78 Факт

    6 10 Отговор
    Украинските сили за отбрана проведоха успешна контраатака в Донецка област.
    Три села бяха освободени: Михайловка, Зелений Хай, Володимиривка зави главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Сирски.

    Коментиран от #88

    20:29 24.08.2025

  • 79 09876

    6 6 Отговор
    На Увисналия есесерец! Всичко му пречи!Алкохола не прощава....

    20:31 24.08.2025

  • 80 Да бе

    6 11 Отговор

    До коментар #64 от "Как да нямаш братушки бе":

    Кой ти ги е построил. Да не мислиш, че безплтно. Платили сме скъпо и прескъпо, отделно от хилядите вагони домати, ковпютърна техника и всичко ценно, както сме си платили и изгонваннето на турците с 32 тона злато. Всичко е документирано.

    Коментиран от #82

    20:34 24.08.2025

  • 81 Гражданин

    5 9 Отговор
    Колко селца превзеха руснетата за три дня всъщност! Немоа ги сметна, че от едната страна путин ги освобождава, а Зеленски си връща други! Резултата 0 : 0, и едни 1000 парчета руснаци у дyпката!

    20:35 24.08.2025

  • 82 Гражданин

    10 5 Отговор

    До коментар #80 от "Да бе":

    Наши работници са ги строили! Руски са били специалистите.

    20:37 24.08.2025

  • 83 Павел пенев

    4 0 Отговор
    Много е лесно, бийте ги без преговори.

    20:38 24.08.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    А бе ти личен опит ли знаеш.

    20:45 24.08.2025

  • 87 А бе

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Я па Тоя":

    Такива като тебе дето пишат от селкия нужник никой не ги пита.

    20:55 24.08.2025

  • 88 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Факт":

    Кашкавалски пак е излъгал.

    20:57 24.08.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Червената Биомаса

    7 3 Отговор
    Изтрещя.

    Значи всичко е

    По Плану.

    21:31 24.08.2025

  • 92 Ветеран от Протеста

    6 9 Отговор
    Какво би се случило ако Украйна поставя условие за мир,Украинския език да бъде Официален в Русия ???
    Ами тогава защо руснаците искат Руския език да е Официален език в Украйна,като условие за мир ???
    Явно войната ще се води до капитулация на Русия и съд в Хага !!!

    Коментиран от #96

    21:32 24.08.2025

  • 93 Всички виждаме че

    9 4 Отговор
    Западът се опитва да попречи на мирните преговори за Украйна но ние пожелаваме на братска Русия успех и във военните и в дипломатическите им начинания. Правдата е на тяхна страна

    22:03 24.08.2025

  • 94 Прав е Лавров

    9 4 Отговор
    Фашистчетата в Европа не искат да свършва войната.

    22:03 24.08.2025

  • 95 американския президент Тръмп

    9 4 Отговор
    Трябва да начука канчетата на европейските недоразумения набедени за "лидери". Задължително е

    Коментиран от #100

    22:05 24.08.2025

  • 96 Никой не е искал

    12 5 Отговор

    До коментар #92 от "Ветеран от Протеста":

    подобни неща. Никой не иска да е официален руският, а да не се забранява руският на хората с руско самосъзнание. Все вменявате лъжи. Пропаднали хорица.

    22:08 24.08.2025

  • 97 Мощни бомби Киев трябва да растресат

    4 6 Отговор
    ФАБ, МАБ няма значение. Обществото в Европа трябва да види бруталността на войната а не да и се спестява. Толкова брутално трябва да е че да не може да се скрие от западните медии

    22:12 24.08.2025

  • 98 ъбър

    5 4 Отговор
    Пречат Англия,Франция и Германия.Едни лешници и ще мирясат.

    22:40 24.08.2025

  • 99 Антипутинист

    5 9 Отговор
    На този кон му е крива руската ракета.

    22:59 24.08.2025

  • 100 Грешка

    10 9 Отговор

    До коментар #95 от "американския президент Тръмп":

    Единсгненото недораземение е в бункера или в кремъл..

    23:21 24.08.2025

  • 101 Грешка

    12 8 Отговор
    Единсгненото недораземение е в бункера или в кремъл..

    23:25 24.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Не в това е проблема

    2 12 Отговор

    До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":

    А че накрая нищо няма да остане от Украйна и Европа ще колапсира окончателно, ако това продължи още няколко години.

    Каква е тая твоя омраза към Украйна и Европа????

    23:36 24.08.2025

  • 104 Ами ако миротворите се инатят още

    6 11 Отговор

    До коментар #44 от "Украински командос":

    Накрая няма да има украинска територия .....нито украински командоси.
    Само ще остане за кадем последния украинец(зеленски) в клетка и децата ще му подхвърлят пуканки!

    Разбира се ако не бъде назначен до живот за Президент на Змийския Остров.

    23:47 24.08.2025

  • 105 Тъпанчев

    5 11 Отговор
    Без да мога да разбера защо му е на ЕС тази тъпа война.

    00:17 25.08.2025

  • 106 Нормално

    11 6 Отговор
    Руският, дърт катър увърта като шефа си бункерния гном.

    05:12 25.08.2025

  • 107 Ццц

    4 4 Отговор
    Путин и дрогирания могат да се срещнат само ако дрогираният е на манежа, а Путин е сред публиката. Друга работа между двамата не може да има, поради разликата в професиите.

    05:19 25.08.2025

  • 108 чекисть..

    5 1 Отговор
    Целият свят знае че зеления е ментак президент и му трябва сменка,ама е.с.. му дадоха над 100 млрда евра без покритие и сега ако излязат от играта-това означава поражение за мужиците с полички на джендър урсуль и мелезчето каласс

    05:49 25.08.2025

  • 109 шулер..

    5 0 Отговор
    Бравос лавров,никакво подписване с някой които му е минала трайноста,зеленяка да го бракуват иначе следващия президент на бандерите може да се хване че подписите са нелегитимни и нямат стойност и ще се почне отново-но този път без герани а посейдони за урсулците-че те са основните подстрекатели да държат един клоун с изтекал срок

    06:00 25.08.2025

  • 110 Зеления паразит

    1 0 Отговор
    Много иска мир, ама няма желание

    06:13 25.08.2025

  • 111 Уса

    1 0 Отговор
    Целия свят знае,че Зеленски е нелигитимен и наркоман,който оглавява фашистка хунта,която храни мексиканските наркокартели

    06:17 25.08.2025

  • 112 Смоко

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "пешо":

    Даже съм го хващал 2-3 пъти, ама и той гледаше да не тича много бърже.

    06:19 25.08.2025

  • 113 Лавров

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Удри":

    С опорките си зациклил си некъде около 2017, а ментално още в 8 клас.

    06:24 25.08.2025

