Лавров: Зеленски оглавява режима в Киев, но е нелегитимен президент - може да говорим с него, но без да подписваме нищо

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия признава Володимир​ Зеленски за "де факто“ глава на Украйна и е готова да се срещне с него, но няма да подписва споразумения с него, защото за това е необходима легитимност, която той няма. Това заявява руският министър в интервю за NBC News, цитиран от ФОКУС.



"Ние го (Зеленски) признаваме за де факто глава на режима. И в това си качество сме готови да се срещнем с него. Но що се отнася до подписването на правни документи... Когато стигнем до момента, в който подписваме документи, трябва да има ясно разбиране от всички, че човекът, който ще подпише тези документи, ще има легитимност. Според украинската конституция, г-н Зеленски в момента няма такава“, посочва Лавров.



Той също така допълни, че руският президент Владимир Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато за това бъде подготвен "дневен ред“.



"Не можем да се срещнем само за да се снимаме и да му дадем възможност да заяви, че е легитимен. В края на краищата, легитимността е отделна тема. Независимо кога може да се проведе тази среща, въпросът кой ще подпише документа от украинска страна е много важен“, заявява ръководителят на руското външно министерство.

Лавров обвини западните страни, че се стремят „да попречат“ на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта са в застой.

„Те просто търсят претекст, за да попречат на преговорите“, заяви Лавров в интервю за държавната телевизия „Русия“, публикувано в „Телеграм“.

Министърът критикува и позицията на украинския президент Володимир Зеленски, който според него „упорства, поставя условия и настоява за незабавна среща“ с руския си колега Владимир Путин.

По отношение на заплахите на западните страни за нови санкции срещу Москва при липса на преговори, Лавров ги определи като „опит за създаване на пречки пред процеса, започнат от президентите Путин и Тръмп, който донесе много добри резултати“.

„Надяваме се, че тези опити ще се провалят“, добави той.

АФП припомня, че усилията за посредничество на американския президент Доналд Тръмп, насочени към бързо прекратяване на конфликта, достигнаха своя връх със срещата му с Владимир Путин на 15 август в Аляска. Няколко дни по-късно Тръмп прие в Белия дом Володимир Зеленски и европейски съюзници на Украйна. Въпреки това, различията в позициите на Москва и Киев остават дълбоки и непримирими.