Зеленски поиска нова среща с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че се надява скоро да се срещне отново с американския си колега Доналд Трмъп, вероятно в столицата на САЩ Вашингтон, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Държавният глава на Украйна каза това в контекста на продължилите рамкови преговори за край на почти четиригодишната война, водена от Русия, на срещата на т.нар. коалиция на желаещите в Париж.
Двамата се срещнаха в имението на Тръмп в американския щат Флорида на 28 декември.
САЩ трябва да продължават да оказват натиск върху Русия, отбеляза Зеленски. Той каза пред представители на медиите, че все още не е получил ясен отговор от партньорите на Украйна каква ще бъде реакцията им, ако след евентуалното сключване на мирен договор Русия нападне страната му отново.
Целта на Зеленски е да получи твърди гаранции за следвоенната сигурност на Украйна от САЩ и европейските държави, отбелязва Ройтерс.
"Виждам политическа воля от съюзниците ни, но задълженията трябва да бъдат законово обвързани", каза украинският президент.
1 Тръмп
Коментиран от #10
16:55 07.01.2026
2 Тръмпоча мачка яко путя
16:55 07.01.2026
3 Европеец
16:56 07.01.2026
4 Зельонка в чувал
16:57 07.01.2026
5 2020
Коментиран от #11
16:58 07.01.2026
6 кАпеи тръмпоча още ли ни е любимец
16:59 07.01.2026
7 Величко
16:59 07.01.2026
8 Буданов
Всички ,тежки санкции са предимно от американците( Лукойл и Роснефт ), те притискат Китай и Индия да не купува руски петрол ,те дават оръжия за Украйна на НАТО , те ще влияят най-много и на пазара за петрол с този от Венецуела . Всеки който се заблуждава ,че Тръмп е против Европа и Украйна е много далече от истината .
Четете "Изкуството на войната " от Сун Дзъ!
Коментиран от #15
16:59 07.01.2026
9 Тоя да земе да
17:01 07.01.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Тръмп":Няма карти да, но евро пудели те непрекъснато му подават под масата, та да се радва зеленото същество и да се мисли за значим,но си остава едно голямо кафяво Л.. НО.....
17:01 07.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
17:06 07.01.2026
13 гост
17:07 07.01.2026
14 Горски
17:08 07.01.2026
15 Атина Палада
До коментар #8 от "Буданов":Тръмп е против л.иберст.кият режим на ЕС .Те са негови врагове! А Европа му е безразлична,защото е бедна..Няма ресурси,няма Менделеева таблица..Освен за пазар,за друго не му е нужна..
Тръмп обича богатите..С Раша не са приятели ,а само конкуренти! А САЩ уважават само конкурентите си,защото САЩ обичат да се съствзват.Останалите ,където ги наричат приятели,а всъщност са само безгръбначни подлоги на САЩ ,то САЩ ги презират!
17:11 07.01.2026
16 Карго 200
Бяха прогонени от Карибско море и задържани между Британия и Исландия, а руският кораб дори смени името си по пътя, за да избяга. :)))
17:13 07.01.2026
17 Тръмп и Путин офишъл
17:14 07.01.2026
18 Али
17:15 07.01.2026
19 ...не било пудра захар
17:16 07.01.2026
20 Карго 200
17:17 07.01.2026