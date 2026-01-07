Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски поиска нова среща с Тръмп
  Тема: Украйна

Зеленски поиска нова среща с Тръмп

7 Януари, 2026 16:54 588 20

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • сащ

Двамата се срещнаха в имението на Тръмп в американския щат Флорида на 28 декември

Зеленски поиска нова среща с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че се надява скоро да се срещне отново с американския си колега Доналд Трмъп, вероятно в столицата на САЩ Вашингтон, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Държавният глава на Украйна каза това в контекста на продължилите рамкови преговори за край на почти четиригодишната война, водена от Русия, на срещата на т.нар. коалиция на желаещите в Париж.

Двамата се срещнаха в имението на Тръмп в американския щат Флорида на 28 декември.

САЩ трябва да продължават да оказват натиск върху Русия, отбеляза Зеленски. Той каза пред представители на медиите, че все още не е получил ясен отговор от партньорите на Украйна каква ще бъде реакцията им, ако след евентуалното сключване на мирен договор Русия нападне страната му отново.

Целта на Зеленски е да получи твърди гаранции за следвоенната сигурност на Украйна от САЩ и европейските държави, отбелязва Ройтерс.

"Виждам политическа воля от съюзниците ни, но задълженията трябва да бъдат законово обвързани", каза украинският президент.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    9 4 Отговор
    Нямаш карти!

    Коментиран от #10

    16:55 07.01.2026

  • 2 Тръмпоча мачка яко путя

    4 6 Отговор
    САЩ са превзели петролния танкер Marinera, плаващ под руски флаг и свързан с доставки на венецуелски петрол - съобщава Reuters.

    Операцията се е провела в Атлантическия океан след повече от двуседмично преследване на плавателния съд.

    По време на превземането действията на десанта са били прикривани по въздух.

    В операцията са участвали самолет-цистерна Boeing KC-135T Stratotanker, патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, както и няколко самолета със специално предназначение Pilatus U-28A Draco.

    Източници на Reuters твърдят, че в непосредствена близост до танкера са се намирали руски военни кораби и подводница, но те незабавно са се изтеглили.

    16:55 07.01.2026

  • 3 Европеец

    8 2 Отговор
    Па после не било нагло и нахално зеленото същество-типичен украинец....

    16:56 07.01.2026

  • 4 Зельонка в чувал

    6 2 Отговор
    Бай Тръмпе пращай хеликоптера!

    16:57 07.01.2026

  • 5 2020

    8 2 Отговор
    Тръмп му бил колега. това зеленото се е взело бая на сериозно. Защо не си прави пошлите смешки по руската телевизия, когато още говореше на руски и свиреше на пиано с вдигнати ръце и сввалени ппантолони . има го клипа в ттубата.

    Коментиран от #11

    16:58 07.01.2026

  • 6 кАпеи тръмпоча още ли ни е любимец

    2 4 Отговор
    Унижава путя и раша ежедневно пред цял свят 😂🤣🤣😅

    16:59 07.01.2026

  • 7 Величко

    6 1 Отговор
    А сега ни досаждате със зелената листна въшка ... ! Ей , големи досадници сте !

    16:59 07.01.2026

  • 8 Буданов

    2 2 Отговор
    САЩ винаги ще е против Раша ...
    Всички ,тежки санкции са предимно от американците( Лукойл и Роснефт ), те притискат Китай и Индия да не купува руски петрол ,те дават оръжия за Украйна на НАТО , те ще влияят най-много и на пазара за петрол с този от Венецуела . Всеки който се заблуждава ,че Тръмп е против Европа и Украйна е много далече от истината .
    Четете "Изкуството на войната " от Сун Дзъ!

    Коментиран от #15

    16:59 07.01.2026

  • 9 Тоя да земе да

    6 1 Отговор
    се срещне с Путин, Байдън и Тръмп така ще го набълбукат, че ще мигрира в Израел...

    17:01 07.01.2026

  • 10 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Няма карти да, но евро пудели те непрекъснато му подават под масата, та да се радва зеленото същество и да се мисли за значим,но си остава едно голямо кафяво Л.. НО.....

    17:01 07.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    2 0 Отговор
    Този пак се е нашмъркал. В Белия дом се ходи, когато те поканят,а когато ти се иска.

    17:06 07.01.2026

  • 13 гост

    1 0 Отговор
    Зеленски като една пчеличка каза от столица в столица, пуска хоботчето и каквото може засмуква. Пускат му сокче защото и за тях е лъвския пай! Не смее да се завърне в Киiв защото най-вероятно неговите ще го харгасат, пък може и руснаците да го обезсмъртят!

    17:07 07.01.2026

  • 14 Горски

    1 0 Отговор
    Пак ли пари ще просиш от бай ти Дончо, г-н Кокаинчик?

    17:08 07.01.2026

  • 15 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Буданов":

    Тръмп е против л.иберст.кият режим на ЕС .Те са негови врагове! А Европа му е безразлична,защото е бедна..Няма ресурси,няма Менделеева таблица..Освен за пазар,за друго не му е нужна..
    Тръмп обича богатите..С Раша не са приятели ,а само конкуренти! А САЩ уважават само конкурентите си,защото САЩ обичат да се съствзват.Останалите ,където ги наричат приятели,а всъщност са само безгръбначни подлоги на САЩ ,то САЩ ги презират!

    17:11 07.01.2026

  • 16 Карго 200

    0 0 Отговор
    Въпреки че Русия е разположила подводница за защита на танкера Bella 1 в Атлантическия океан, американските въздушно десантни сили започнаха десанти с хеликоптери върху танкера преди минути. В момента се провежда операция по залавянето на танкера, принадлежащ на руския скрит флот.
    Бяха прогонени от Карибско море и задържани между Британия и Исландия, а руският кораб дори смени името си по пътя, за да избяга. :)))

    17:13 07.01.2026

  • 17 Тръмп и Путин офишъл

    1 0 Отговор
    И 6@л съм го...няма ма

    17:14 07.01.2026

  • 18 Али

    1 0 Отговор
    Мили путяги и скъпи мъдяги, вече има нов лош шериф.

    17:15 07.01.2026

  • 19 ...не било пудра захар

    1 0 Отговор
    Свърши белото, а Тръмп взе Венецуела

    17:16 07.01.2026

  • 20 Карго 200

    0 0 Отговор
    Руски спукан танкер! Кафе ще бягаш на чичо ти Сам

    17:17 07.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания