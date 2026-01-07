Зеленски поиска нова среща с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че се надява скоро да се срещне отново с американския си колега Доналд Трмъп, вероятно в столицата на САЩ Вашингтон, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Държавният глава на Украйна каза това в контекста на продължилите рамкови преговори за край на почти четиригодишната война, водена от Русия, на срещата на т.нар. коалиция на желаещите в Париж.

Двамата се срещнаха в имението на Тръмп в американския щат Флорида на 28 декември.

САЩ трябва да продължават да оказват натиск върху Русия, отбеляза Зеленски. Той каза пред представители на медиите, че все още не е получил ясен отговор от партньорите на Украйна каква ще бъде реакцията им, ако след евентуалното сключване на мирен договор Русия нападне страната му отново.

Целта на Зеленски е да получи твърди гаранции за следвоенната сигурност на Украйна от САЩ и европейските държави, отбелязва Ройтерс.

"Виждам политическа воля от съюзниците ни, но задълженията трябва да бъдат законово обвързани", каза украинският президент.