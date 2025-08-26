Новини
Внимание, хабуб! Голяма прашна буря причини хаос във Финикс (ВИДЕО)

26 Август, 2025 23:25 600 1

  • финикс-
  • аризона-
  • сащ-
  • пясъчна буря

Т.нар. хабуб - стена от прах, задвижвана от ветровете на гръмотевична буря - премина през южната част на Аризона късно следобед

Внимание, хабуб! Голяма прашна буря причини хаос във Финикс (ВИДЕО) - 1
Снимка: Х
News.bg News.bg

Масивна прашна буря, последвана от проливни дъждове и силни ветрове, обхвана района на Финикс в понеделник, причинявайки транспортен хаос, прекъсвания на електрозахранването и щети по инфраструктурата, съобщи CBS News.

Т.нар. хабуб - стена от прах, задвижвана от ветровете на гръмотевична буря - премина през южната част на Аризона късно следобед. Свидетели съобщиха за почти нулева видимост и автомобили, принудени да спрат край пътищата.

След прашната буря последва мусон, който нанесе щети по покрива на Терминал 4 на международното летище "Скай Харбър". До 21:30 ч. бяха регистрирани над 200 закъснели полета, а екипи се бореха с течове и събираща се вода в пътническите зони, съобщиха от летището.

Според PowerOutage.us над 15 000 души, главно в окръг Марикопа, останаха без ток. Силни ветрове събориха пътен знак в Ахуатуки и дърво върху къща в Чандлър, където бяха нанесени щети по покрив. Жители в района описаха как фин прах е проникнал дори през най-малките пукнатини на домовете им.

Финикс е по-сух от обичайното за сезона на мусоните, докато други части на Аризона са получили значителни валежи, заяви Марк О'Мали от Националната метеорологична служба. Според прогнозата във вторник има 40% вероятност за дъжд.

Междувременно в Невада силна прашна буря наруши откриващия уикенд на фестивала Burning Man, като ветрове със скорост до 80 км/ч събаряха палатки и временни конструкции. Организаторите предупредиха участниците да укрепят лагерите си и да избягват движение при липса на видимост.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 маркиз Дьо ла Панкур

    0 0 Отговор
    И какво ни интересува това нас , нормалните хетеро- ?!

    23:45 26.08.2025