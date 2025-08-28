ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

ФБР разследва като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици стрелбата в католическото училище "Ануншън" в южната част на Минеаполис, щата Минесота, в сряда сутринта.

Това написа в X директорът Каш Пател.

Припомняме, че трима души загинаха, а най-малко 20 други бяха ранени при нападението. Сред загиналите и ранените има деца.

Ранените не са с опасност за живота.

Стрелецът е идентифициран като 23-годишния Робърт Уестман, подал документи преди години, че е транссексуална жена и желае промяна на името си на Робин Уестман. Той също е загинал е се предполага, че се е самоубил.

Смята се, че Уестман е действал сам при нападението и законно е закупил използваните пушка, пистолет и пушка.

Уестман е планирал публикуването на манифест в YouTube, но съдържанието е било свалено със съдействието на ФБР. Намерени са писма, бележки, клипове, скица на църква, които вероятно подсказват дълго планиране на атаката.

Проучват се връзките му с училището.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей призова политиците да предприемат по-сериозни действия срещу насилието с оръжие, докато губернаторът на Минесота Тим Уолц заяви, че "се моли за нашите деца и учители, чиято първа учебна седмица беше помрачена от този ужасяващ акт на насилие".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди американските знамена да бъдат спуснати наполовина до 31 август в знак на траур.

Инцидентът се случи два дни след началото на учебната година в частното начално училище, в което учат около 395 деца. По време на стрелбата учениците са присъствали на сутрешна литургия, съобщиха местни медии.

Полицията в предградието Ричфийлд заяви, че извършителят е бил въоръжен с пушка и облечен изцяло в черно. Първият сигнал е подаден в 8:27 ч. местно време, малко след началото на литургията.