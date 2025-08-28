ФБР разследва стрелбата в Минеаполис като вътрешен тероризъм

ФБР разследва като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици стрелбата в католическото училище "Ануншън" в южната част на Минеаполис, щата Минесота, в сряда сутринта.
Това написа в X директорът Каш Пател.
Припомняме, че трима души загинаха, а най-малко 20 други бяха ранени при нападението. Сред загиналите и ранените има деца.
Ранените не са с опасност за живота.
Стрелецът е идентифициран като 23-годишния Робърт Уестман, подал документи преди години, че е транссексуална жена и желае промяна на името си на Робин Уестман. Той също е загинал е се предполага, че се е самоубил.
Смята се, че Уестман е действал сам при нападението и законно е закупил използваните пушка, пистолет и пушка.
Уестман е планирал публикуването на манифест в YouTube, но съдържанието е било свалено със съдействието на ФБР. Намерени са писма, бележки, клипове, скица на църква, които вероятно подсказват дълго планиране на атаката.
Проучват се връзките му с училището.
Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей призова политиците да предприемат по-сериозни действия срещу насилието с оръжие, докато губернаторът на Минесота Тим Уолц заяви, че "се моли за нашите деца и учители, чиято първа учебна седмица беше помрачена от този ужасяващ акт на насилие".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди американските знамена да бъдат спуснати наполовина до 31 август в знак на траур.
Инцидентът се случи два дни след началото на учебната година в частното начално училище, в което учат около 395 деца. По време на стрелбата учениците са присъствали на сутрешна литургия, съобщиха местни медии.
Полицията в предградието Ричфийлд заяви, че извършителят е бил въоръжен с пушка и облечен изцяло в черно. Първият сигнал е подаден в 8:27 ч. местно време, малко след началото на литургията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 оня
08:50 28.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 12340
08:51 28.08.2025
18 Емили с тротинетката
08:51 28.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Механик
08:52 28.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Механик
За това сме на 200 и някое си място по свобода на словото!
Честита демокрация, господа!
Коментиран от #26
08:55 28.08.2025
24 А защо
08:57 28.08.2025
25 БайДанчо
Рижия ми пречи!
08:57 28.08.2025
26 @@@
До коментар #23 от "Механик":Споко колега!
Това е Свобода на словото в стил неФакти!
08:59 28.08.2025