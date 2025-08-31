"Светът скоро ще разбере" - Тръмп озадачи мрежата със странен пост

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social своя снимка на фона на Земята и странен надпис.
Снимката показва Тръмп с надпис „Светът скоро ще разбере. Нищо не може да спре това, което предстои“. Той не обясни какво е искал да предаде с тази публикация.
По-рано журналистката Лора Розен публикува нова снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп на път за голф клуба му.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
10:59 31.08.2025
2 Роко Сифреди
11:01 31.08.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #7
11:03 31.08.2025
4 Дудов
11:03 31.08.2025
5 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Единствените еничари служат на Кремъл. Долу продажниците от израждане.
11:03 31.08.2025
6 Ганя Путинофила
11:03 31.08.2025
7 Смешен
До коментар #3 от "Сатана Z":До ония ден Путин беше голямата работа. Сега до бай Дончо ли опряхте русотрътки?! Вашата любима раша за нищо не става!
11:04 31.08.2025
8 Другарят Си
11:05 31.08.2025
9 ЯСНО!
Няма оправяне...!
11:07 31.08.2025
10 До. налд
11:09 31.08.2025
11 Путин ясно каза:
11:09 31.08.2025
12 Оракула от Делфи
Явно е гледал някой филми със " Скалата", заедно с някое от внучетата му!
При определена старост, настъпват необратими процеси на промяна с различни отклонения ,
при всички !
11:09 31.08.2025
13 Гост
11:10 31.08.2025
14 Тръмп извади голямата тояга
11:11 31.08.2025
15 Абе
11:11 31.08.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА 100 000 ДУШИ
Е ПО - ГОЛЯМ ОТ ПРОЦЕНТА НА ДЕБИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
......
ПОНЕЖЕ НИЕ ВСЕ ОЩЕ ИМАМЕ ОСТАНАЛИ ОТ СОЦА
ПОНЕ НЯКОЛКО СТОТИЦИ НОРМАЛНИ СРЕДНИ УЧИЛЩА
.. ТОВА ЧЕ СТЕ БЕДНИ НЕ ОЗНАЧАВА ЧЕ СТЕ ТЪПИ :))
... ДА СЕ РОДИШ В САЩ ИЛИ КАНАДА Е БОЖИЕ НАКАЗАНИЕ :)
......
11:12 31.08.2025
17 Мария Захарова
11:13 31.08.2025
18 китайски балон
11:15 31.08.2025
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВОДКА
В СТАЯТА С ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КОПЧЕ :))
11:16 31.08.2025
20 Констатирал
11:20 31.08.2025
21 Голям джумбиш
Лъскавият Aurus може да впечатлява, но истинската кола е в китайския протокол – Путин може да седне зад волана, но управлението е в ръцете на друг. Велика Русия? Не точно – по-скоро една комедия на обучение за послушни лидери, където главният актьор се чувства като статист в собствената си страна, а Си Дзинпин държи волана и диктува всяко движение. Истинска геополитическа реалност в стил руска черна комедия.
Коментиран от #26, #28
11:22 31.08.2025
22 Е нали двамата с
Оказва се че денисовият човек е все още жив
11:23 31.08.2025
23 Злобното Джуджи
Искал е да постне Гъба на фона на Земята.
Лайквам 😁👍
11:23 31.08.2025
24 Плд
11:24 31.08.2025
25 Тръмп умник
Коментиран от #27
11:25 31.08.2025
26 Голямтъпи гьоз
До коментар #21 от "Голям джумбиш":или г.з по-точно.
11:27 31.08.2025
27 Атина Палада
До коментар #25 от "Тръмп умник":Той казва,че нищо не може да спре това,което предстои в бъдеще,което значи,че той знае какво точно предстои а ти и аз не знаем,но скоро ще разберем.
11:31 31.08.2025
28 Без Китай и Мангалия
До коментар #21 от "Голям джумбиш":Раша е умрела!
11:33 31.08.2025
29 Гончар Романенко
11:33 31.08.2025
30 граф Монте Кристо
11:34 31.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Любопитен скункс
11:48 31.08.2025
33 Архимандрисандрит Бибиян
11:53 31.08.2025
34 граф Монте Кристо
11:56 31.08.2025
35 Вангелия Гущерова
Нъцки!!!
12:02 31.08.2025