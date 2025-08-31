Новини
Свят »
САЩ »
"Светът скоро ще разбере" - Тръмп озадачи мрежата със странен пост

"Светът скоро ще разбере" - Тръмп озадачи мрежата със странен пост

31 Август, 2025 10:54, обновена 31 Август, 2025 10:58 2 471 35

  • тръмп-
  • пост-
  • снимка-
  • послание

Нищо не може да спре това, което предстои, пише американският президент върху своя снимка

"Светът скоро ще разбере" - Тръмп озадачи мрежата със странен пост - 1
Снимка: Truth Social
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social своя снимка на фона на Земята и странен надпис.

Снимката показва Тръмп с надпис „Светът скоро ще разбере. Нищо не може да спре това, което предстои“. Той не обясни какво е искал да предаде с тази публикация.

По-рано журналистката Лора Розен публикува нова снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп на път за голф клуба му.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 14 Отговор
    Еничарите на Шиши ограждат с плътен кордон ВМЗ Сопот но това няма да спаси Урсула.От народа няма как да се скрият.

    Коментиран от #5

    10:59 31.08.2025

  • 2 Роко Сифреди

    15 10 Отговор
    Еничарите са тези, които ще веят знамена на вражески държави.

    11:01 31.08.2025

  • 3 Сатана Z

    19 19 Отговор
    Нищо не може да спаси зеленият Киевски нацист от възмездието на бай Дончо.

    Коментиран от #7

    11:03 31.08.2025

  • 4 Дудов

    22 10 Отговор
    Явно предстои ТСВ

    11:03 31.08.2025

  • 5 Хахахаха

    32 31 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Единствените еничари служат на Кремъл. Долу продажниците от израждане.

    11:03 31.08.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    20 30 Отговор
    Тръмп казва, че идва краят на руснята!

    11:03 31.08.2025

  • 7 Смешен

    26 25 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    До ония ден Путин беше голямата работа. Сега до бай Дончо ли опряхте русотрътки?! Вашата любима раша за нищо не става!

    11:04 31.08.2025

  • 8 Другарят Си

    10 6 Отговор
    Нищо, но не и никой! Както се е разпищолил и може да загуби САЩ.

    11:05 31.08.2025

  • 9 ЯСНО!

    19 6 Отговор
    Откачалка та,си е откачалка...!
    Няма оправяне...!

    11:07 31.08.2025

  • 10 До. налд

    9 5 Отговор
    Може би обмисля да подаде оставка

    11:09 31.08.2025

  • 11 Путин ясно каза:

    8 15 Отговор
    " Всички руснаци ще отидат в РАЯ"!

    11:09 31.08.2025

  • 12 Оракула от Делфи

    11 6 Отговор
    А бе ясно е, че Тръмп го "хапе кучето" ,въпроса е къде точно...???
    Явно е гледал някой филми със " Скалата", заедно с някое от внучетата му!
    При определена старост, настъпват необратими процеси на промяна с различни отклонения ,
    при всички !

    11:09 31.08.2025

  • 13 Гост

    8 5 Отговор
    Тотално е ,,разплискал,, бай Дончо....УЖАС.

    11:10 31.08.2025

  • 14 Тръмп извади голямата тояга

    9 2 Отговор
    Изпрати Стелт В2 в Норвегия!

    11:11 31.08.2025

  • 15 Абе

    10 3 Отговор
    УДРИ ЧИЧО ДОНИ ПО ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА!

    11:11 31.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 7 Отговор
    ПРОЦЕНТА НА ДЕБИЛИТЕ В САЩ
    НА 100 000 ДУШИ
    Е ПО - ГОЛЯМ ОТ ПРОЦЕНТА НА ДЕБИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
    ......
    ПОНЕЖЕ НИЕ ВСЕ ОЩЕ ИМАМЕ ОСТАНАЛИ ОТ СОЦА
    ПОНЕ НЯКОЛКО СТОТИЦИ НОРМАЛНИ СРЕДНИ УЧИЛЩА
    .. ТОВА ЧЕ СТЕ БЕДНИ НЕ ОЗНАЧАВА ЧЕ СТЕ ТЪПИ :))
    ... ДА СЕ РОДИШ В САЩ ИЛИ КАНАДА Е БОЖИЕ НАКАЗАНИЕ :)
    ......

    11:12 31.08.2025

  • 17 Мария Захарова

    10 6 Отговор
    Спешно сменяме памперсите на жужака!

    11:13 31.08.2025

  • 18 китайски балон

    4 3 Отговор
    Ще прави сделка със зелените човечета, ама не ония от 404, тях ги е отписал!

    11:15 31.08.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 4 Отговор
    А ДИМАТА МЕДВЕДЕВ ПИЕЛ С АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ
    ВОДКА
    В СТАЯТА С ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КОПЧЕ :))

    11:16 31.08.2025

  • 20 Констатирал

    9 5 Отговор
    Тръмп винаги се старае да се прави на велик и интересен(като Путлер) ☝️😂 и в крайна сметка се излага като него .

    11:20 31.08.2025

  • 21 Голям джумбиш

    10 5 Отговор
    Путин се движи с личния си Aurus в Тиендзин… но с китайски регистрационен номер. Ах, каква ирония! Великият лидер на Русия, слуга на собствените си амбиции, вече е гост-студент в училището на Си Дзинпин: 4 дни лекции по „как да караш кола и да не взимаш решения“, ръководство за послушание, юзди, дърпани на всяка крачка и непрекъснато наблюдение.

    Лъскавият Aurus може да впечатлява, но истинската кола е в китайския протокол – Путин може да седне зад волана, но управлението е в ръцете на друг. Велика Русия? Не точно – по-скоро една комедия на обучение за послушни лидери, където главният актьор се чувства като статист в собствената си страна, а Си Дзинпин държи волана и диктува всяко движение. Истинска геополитическа реалност в стил руска черна комедия.

    Коментиран от #26, #28

    11:22 31.08.2025

  • 22 Е нали двамата с

    3 1 Отговор
    Путин бяха гушнали букета. Или всичко е плод на нечовешкото мисирско прозрение.
    Оказва се че денисовият човек е все още жив

    11:23 31.08.2025

  • 23 Злобното Джуджи

    4 0 Отговор
    Хм...Доналд пак е объркал нещо.
    Искал е да постне Гъба на фона на Земята.
    Лайквам 😁👍

    11:23 31.08.2025

  • 24 Плд

    5 1 Отговор
    Този психопат няма ли наистина скоро да го .бият.

    11:24 31.08.2025

  • 25 Тръмп умник

    4 0 Отговор
    Никой не може да спре бъдещето.

    Коментиран от #27

    11:25 31.08.2025

  • 26 Голямтъпи гьоз

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Голям джумбиш":

    или г.з по-точно.

    11:27 31.08.2025

  • 27 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тръмп умник":

    Той казва,че нищо не може да спре това,което предстои в бъдеще,което значи,че той знае какво точно предстои а ти и аз не знаем,но скоро ще разберем.

    11:31 31.08.2025

  • 28 Без Китай и Мангалия

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Голям джумбиш":

    Раша е умрела!

    11:33 31.08.2025

  • 29 Гончар Романенко

    1 0 Отговор
    Подходящо за врата на WC в Белия дом:))

    11:33 31.08.2025

  • 30 граф Монте Кристо

    2 0 Отговор
    Тръмп в ролята на Дарт Вейдър,ОТ ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО,се заканва на целия свят.

    11:34 31.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Любопитен скункс

    0 0 Отговор
    Синьо и червено - демократи и републиканци, светкавиците - напрежение, сблъсък. Тръмп се приближава по червен килим и военните му отдават чест. Според мен казва на демократите: "Идваме за вас и ви е спукана работата" :)

    11:48 31.08.2025

  • 33 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Долен Тъп мо е шептяла мравка у ушото вечерта.

    11:53 31.08.2025

  • 34 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Ако след като Тръмп така се изрепчи и Венецуела не обяви мобилизация,значи Мадуро няма ум в главата.

    11:56 31.08.2025

  • 35 Вангелия Гущерова

    1 0 Отговор
    Аз знам, ама нема ви кажа!
    Нъцки!!!

    12:02 31.08.2025