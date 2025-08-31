"Светът скоро ще разбере" - Тръмп озадачи мрежата със странен пост

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social своя снимка на фона на Земята и странен надпис.

Снимката показва Тръмп с надпис „Светът скоро ще разбере. Нищо не може да спре това, което предстои“. Той не обясни какво е искал да предаде с тази публикация.

По-рано журналистката Лора Розен публикува нова снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп на път за голф клуба му.