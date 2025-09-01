„Файненшъл таймс“: Руски смущения засегнаха полета на Фон дер Лайен

Британският вестник Файненшъл таймс съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, предава БТА.

Фон дер Лайен бе на посещение в България, където заедно с българския премиер Росен Желяков посети „Вазовските машиностроителни заводи“ (ВМЗ) в Сопот.

Обиколката ѝ в региона продължава и днес, като е планирано тя да бъде в Румъния - част от визитата ѝ в страни членки на ЕС по източния фланг на НАТО.