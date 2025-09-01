Новини
„Файненшъл таймс“: Руски смущения засегнаха полета на Фон дер Лайен

Фон дер Лайен бе на посещение в България, където заедно с българския премиер Росен Желяков посети „Вазовските машиностроителни заводи“ (ВМЗ) в Сопот.

„Файненшъл таймс“: Руски смущения засегнаха полета на Фон дер Лайен - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският вестник Файненшъл таймс съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, предава БТА.

Обиколката ѝ в региона продължава и днес, като е планирано тя да бъде в Румъния - част от визитата ѝ в страни членки на ЕС по източния фланг на НАТО.


  • 1 Има си хас

    40 7 Отговор
    Пропагандата на пропадналият запад отдавна коппае дъна и изглеждат все по жалко и глупаво пред света.

    12:30 01.09.2025

  • 2 Ооо

    16 2 Отговор
    Щеше да е толкова жалко

    12:31 01.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Завод за компот

    13 9 Отговор
    Гадните копейки са хакнали самолета на любимата на всички българи Урсула фон дер барут, срамота.

    Коментиран от #13

    12:31 01.09.2025

  • 5 Копейки,

    9 6 Отговор
    Кой уби Пригожин?

    12:32 01.09.2025

  • 6 Гончар Романенко

    21 2 Отговор
    Реагирали са на вонята на дъртата маймуна, чак от космоса!

    12:32 01.09.2025

  • 7 Боже,

    19 4 Отговор
    събери си вересиите! Тая никаквица, освен, е стара, тъпа, обсебена от един наркоман и е параноичка! Само да попитам "Факти": Вие вярвате ли си?

    12:33 01.09.2025

  • 8 Барбут работа е всичко тука

    24 0 Отговор
    То в България няма вода за миене
    вие GPS сигнали търсите

    12:33 01.09.2025

  • 9 Ха ха

    17 3 Отговор
    Смущения ли направо да бяха свалили самолета.Тая вещица няма работа тука във БГ

    12:34 01.09.2025

  • 10 Виждащ

    14 6 Отговор
    Заградителни отряди на въоръжените сили на Украйна убива войниците си.

    Кадри от посока Запорожие. (видео). Украинският войник реши да се предаде - сложи оръжие, съблечен до кръста, изобрази бяло знаме от някакъв парцал. Новоросийските парашутисти с помощта на разузнавателен дрон показаха на украинския боец безопасен път към руските позиции между минните полета. Но украинските бандеровци не му позволиха да се предаде - убиха го с FPV дронове. Демонстративно убийство за сплашване на останалите, които не искат да се бият за фашисткия бандеровски режим.

    Пехотинците, обречени на смърт - без подходяща психологическа и военна подготовка - са измамени от командирите на въоръжените сили на Украйна в разгара на боевете, уверявайки, че тяхната задача е само да наблюдават ситуацията. Там те научават, че отстъплението и капитулацията са смъртна присъда.

    Заградителните отряди на киевския режим държат мобилизираните в безнадеждна ситуация, като стоят зад тях не с картечница, а с дистанционно управление от дрон - на няколко километра от фронтовата линия.

    Коментиран от #26

    12:34 01.09.2025

  • 11 хихи

    14 1 Отговор
    Напълнила ли е памперса или да!?

    12:34 01.09.2025

  • 12 Култура Миянко

    16 1 Отговор
    Абе да бяха свалили руснаците полета на фор ден Лайннен ,празненства щеше да има в цяла България ,а и не само .

    12:34 01.09.2025

  • 13 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Завод за компот":

    АЛООО ЯЗЪК ..ДА НЕ МОЖЕ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ДА БУТНЕ ЕДИН СКАПАН САМОЛЕТ ..ИЗЛАГАЦИЯ ..ДА ГО ОСТАВИ САМ ДА ПАДА

    12:35 01.09.2025

  • 14 Не им се получи пак на рашите

    4 9 Отговор
    Безсилие и безпомощност!!! Български боеприпаси и снаряди ги трепят безмилостно! Правителството и тройната коалиция с подкрепата на ДПС е Про-Европейско и със стабилно мнозинство. Копейките путинофили все повече оредяват

    Коментиран от #22, #25

    12:35 01.09.2025

  • 15 дггттъсссффф

    0 3 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    12:35 01.09.2025

  • 16 Руски наместник

    10 0 Отговор
    По-скоро урсулицата е направила маньовър, за да избегне прекия сблъсък с любовта на народа български. Щеше да е много неевроатлантическо, ако урсулицата се беше появила пред хора, които скандират л@йнянен, л@йнянен, л@йнянен и после чуждите медии, трябваше да превеждат скандирането на любознателните юропски бюргери

    12:36 01.09.2025

  • 17 Бай Тошо

    0 4 Отговор
    Социализмът е едно недоносче.
    КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!

    12:37 01.09.2025

  • 18 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Срам, тая няма работа тук, най малко па във военните ни заводи.

    12:37 01.09.2025

  • 19 Дааааа

    7 0 Отговор
    Посети завода за смърт в Сопот с Костинбродския , а Боко излезе от завода като играчка сюрприз от шоколадово яйце !

    12:37 01.09.2025

  • 20 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Е за съжаление само смущения и какво от това все пак тя шети във близост до военен конфликт това е нормално

    12:38 01.09.2025

  • 21 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Клетвите снощи я хванаха.

    12:39 01.09.2025

  • 22 Орк

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не им се получи пак на рашите":

    Безсилие и безпомощност на европа.!!!
    Човечеството върви съвсем в друга посока.

    12:40 01.09.2025

  • 23 Ехххх

    3 0 Отговор
    Как тоя самолет не се отклони към черно море с тия объркани навигации жалко

    12:40 01.09.2025

  • 24 Май-на

    2 0 Отговор
    Кидика си е цъкнал ВЕФ-а, това ще да е.

    12:40 01.09.2025

  • 25 После,когато пристигне

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не им се получи пак на рашите":

    Орешникът да няма , ама що така.

    12:41 01.09.2025

  • 26 ГРУ гайтанжиева

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Виждащ":

    1984 !
    Обвинявай противника с това което вършиш ти самия и го дай да го разпространява някой полезен ... и д и о т !

    12:41 01.09.2025

  • 27 Тагаренко

    0 0 Отговор
    Копейки се промъкнал през нощта на летището и повредил.

    12:41 01.09.2025

  • 28 Име

    2 0 Отговор
    Ааа, да, и аз ги видях смущенията, на тях имаше надпис "Сделано в России".

    12:42 01.09.2025

  • 29 Историк

    1 1 Отговор
    Империята на злото докато не бъде смачкана злините и опасностите по света няма до свършат. Вчера смелите копейки миротворци трябваше да протестират пред руското посолство, защото техния любимец Путин разпали жестоката война в Украйна, а Урсула фон дер Лайен иска да спре тази война. Така че копейките да накарат любимия си терорист да изтегли руските войски от Украйна и войната веднага ще спре. Жертвата трябва да се бори с агресора и да го изгони от земята си.

    12:42 01.09.2025

  • 30 Българският народ подкрепя Украйна !

    1 1 Отговор
    България активно участва в унищожаването на най-голямото зло на Земята - рашизма.
    Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
    Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
    Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
    Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦

    12:42 01.09.2025

  • 31 Анализатор

    2 0 Отговор
    Рушляците са терористи по природа!

    12:43 01.09.2025

  • 32 Не са "Руски смущения"

    0 0 Отговор
    А е енергията от омразата на българите от които на бързо избяга гнидичкоооо

    12:43 01.09.2025

  • 33 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Немскоезичните медии (Frankfurter Rundschau, Die Welt, Exxpress) пишат за масовата емиграция на германци към Швейцария, Австрия, САЩ и други страни. През 2024 г. 270 хиляди души са напуснали Германия - предимно добре обучени специалисти на възраст от 25 до 49 години. Те са решили да емигрират поради бюрократичен натиск, високи данъци и несигурност за бъдещето. Това не е ново явление в германската история. Германия е била страна на масова емиграция и преди. Милиони германци са се преместили в Руската империя през 18 век, а в САЩ през 19 век . А днес - разочаровани от задушаващата бюрокрация, нарастващата престъпност, господството на мигрантите и високите данъци, все повече германци се отвръщат от родината си. Това, което е било изключение в успешните следвоенни години, се превръща във все по-често срещано явление, особено сред образованите специалисти, самонаетите лица и предприемачите

    12:44 01.09.2025

  • 34 фактите в блатната държава

    0 0 Отговор
    Явно има терористични клетки Кремъл тука, около Пловдив.
    Армията, натовската на Радев що не е унищожила излъчвателя или тя е съдействала?

    12:44 01.09.2025