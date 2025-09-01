„Файненшъл таймс“: Руски смущения засегнаха полета на Фон дер Лайен

Британският вестник Файненшъл таймс съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, предава БТА.
Фон дер Лайен бе на посещение в България, където заедно с българския премиер Росен Желяков посети „Вазовските машиностроителни заводи“ (ВМЗ) в Сопот.
Обиколката ѝ в региона продължава и днес, като е планирано тя да бъде в Румъния - част от визитата ѝ в страни членки на ЕС по източния фланг на НАТО.
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има си хас
12:30 01.09.2025
2 Ооо
12:31 01.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Завод за компот
Коментиран от #13
12:31 01.09.2025
5 Копейки,
12:32 01.09.2025
6 Гончар Романенко
12:32 01.09.2025
7 Боже,
12:33 01.09.2025
8 Барбут работа е всичко тука
вие GPS сигнали търсите
12:33 01.09.2025
9 Ха ха
12:34 01.09.2025
10 Виждащ
Кадри от посока Запорожие. (видео). Украинският войник реши да се предаде - сложи оръжие, съблечен до кръста, изобрази бяло знаме от някакъв парцал. Новоросийските парашутисти с помощта на разузнавателен дрон показаха на украинския боец безопасен път към руските позиции между минните полета. Но украинските бандеровци не му позволиха да се предаде - убиха го с FPV дронове. Демонстративно убийство за сплашване на останалите, които не искат да се бият за фашисткия бандеровски режим.
Пехотинците, обречени на смърт - без подходяща психологическа и военна подготовка - са измамени от командирите на въоръжените сили на Украйна в разгара на боевете, уверявайки, че тяхната задача е само да наблюдават ситуацията. Там те научават, че отстъплението и капитулацията са смъртна присъда.
Заградителните отряди на киевския режим държат мобилизираните в безнадеждна ситуация, като стоят зад тях не с картечница, а с дистанционно управление от дрон - на няколко километра от фронтовата линия.
Коментиран от #26
12:34 01.09.2025
11 хихи
12:34 01.09.2025
12 Култура Миянко
12:34 01.09.2025
13 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #4 от "Завод за компот":АЛООО ЯЗЪК ..ДА НЕ МОЖЕ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ДА БУТНЕ ЕДИН СКАПАН САМОЛЕТ ..ИЗЛАГАЦИЯ ..ДА ГО ОСТАВИ САМ ДА ПАДА
12:35 01.09.2025
14 Не им се получи пак на рашите
Коментиран от #22, #25
12:35 01.09.2025
15 дггттъсссффф
12:35 01.09.2025
16 Руски наместник
12:36 01.09.2025
17 Бай Тошо
КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!
12:37 01.09.2025
18 ООрана държава
12:37 01.09.2025
19 Дааааа
12:37 01.09.2025
20 Наблюдател
12:38 01.09.2025
21 Последния Софиянец
12:39 01.09.2025
22 Орк
До коментар #14 от "Не им се получи пак на рашите":Безсилие и безпомощност на европа.!!!
Човечеството върви съвсем в друга посока.
12:40 01.09.2025
23 Ехххх
12:40 01.09.2025
24 Май-на
12:40 01.09.2025
25 После,когато пристигне
До коментар #14 от "Не им се получи пак на рашите":Орешникът да няма , ама що така.
12:41 01.09.2025
26 ГРУ гайтанжиева
До коментар #10 от "Виждащ":1984 !
Обвинявай противника с това което вършиш ти самия и го дай да го разпространява някой полезен ... и д и о т !
12:41 01.09.2025
27 Тагаренко
12:41 01.09.2025
28 Име
12:42 01.09.2025
29 Историк
12:42 01.09.2025
30 Българският народ подкрепя Украйна !
Всеки трети снаряд изстрелян по московските орди е български.
Всеки 5-ти opк е денацифициран от българско оръжие.
Видяхте продажниците вчера, че са една шепа лyмneни, спонсорирани от дебелаците, Шиши и Meчо, за да отвличат вниманието на ЕС от кражбите и руските им зависимости.
Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦
12:42 01.09.2025
31 Анализатор
12:43 01.09.2025
32 Не са "Руски смущения"
12:43 01.09.2025
33 И Киев е Руски
12:44 01.09.2025
34 фактите в блатната държава
Армията, натовската на Радев що не е унищожила излъчвателя или тя е съдействала?
12:44 01.09.2025