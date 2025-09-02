Защо националната сигурност на България е спукана

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Веселин Стойнев:

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обиколи 7 държави от „фронтовата линия“ до Украйна, но само в България GPS навигацията на самолета ѝ бе заглушена. Вътрешният министър Даниел Митов е категоричен, че това не е кибератака, но пък и не вярва на дежурните твърдения от Москва, че нямат нищо общо, защото киберзаглушаване има от началото на войната.

Заплахата от Русия и нелогичното поведение на България

В обявената от Русия за неприятелска страна България обаче делът на хората, които смятат, че инвазията на Русия в Украйна е заплаха за сигурността на ЕС, и то три години след началото ѝ, е най-нисък (макар и да обхваща над половината от населението), а подобно мнозинство смята Русия ако не за съюзник, то поне за необходим партньор на ЕС (според изследвания на Евробарометър и съответно на Европейския съвет за външна политика).

И същата тази България, по признанието на Урсула фон дер Лайен, в началото на войната е осигурявала една трета от боеприпасите за Украйна. Хем сме спечелили милиарди от продажбата на муниции, но после пропуснахме и сериозни възможности да си обновим безплатно въоръжените сили с натовско оръжие, като предадем на Украйна остаряла съветска бойна техника. За разлика от други страни, ние се възползвахме минимално - с изненадваща компенсация от 348 млн. лв. от Дания - за подарените на Киев над 100 БТР-а.

Сега поне най-вероятно ще успеем да се възползваме от голяма германска инвестиция и свръхизгоден заем по програмата на Европейския съюз SAFE за мащабен завод за барут край Сопот. Как да не извъртиш някоя мръсотия на тази бивша кандидатка за 16-а съветска република, която се очертава да бъде още по-значим арсенал за муниции на враговете на путинския империализъм? Още повече, че България нехае за GPS заглушаване и не е сред 13-те страни от ЕС, които през юни поискаха с писмо до ЕК общи европейски мерки срещу тези хибридни руски атаки.

Какво всъщност прави ДАНС

Независимо обаче какво точно се е случило със самолета на председателката на ЕК, инцидентът се превърна в световна новина, а у нас отново постави въпроса за сигурността ни отвътре и какво всъщност прави контраразузнаването – ДАНС, за да противодейства на руските хибридни атаки. На прицела е изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев, когото президентът Румен Радев отказа да назначи за титуляр. Но какво може да се очаква от ДАНС, когато Делян Пеевски, смятан за покровител на нейния временен шеф, от мотор на оръжейните помощи за Украйна за един ден около избора на новия американски президент се обърна на 180 градуса?

И когато лидерката на социалистите и бивша министърка на икономиката Корнелия Нинова се кълнеше в началото на войната, че един патрон не е позволила да отиде за Украйна (и до днес съди и се заканва да съди всеки, който твърди обратното), а нейният наследник вицепремиерът Атанас Зафиров ще присъства на парад в Китай заедно с Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато неговият премиер Росен Желязков говори с председателката на ЕК за европейски инвестиции за отбрана, обърната на Изток.

Основният проблем е вътре в страната

Основното предизвикателство пред сигурността на България обаче не е отвън, а отвътре. Когато обществото, правителствата и институциите за сигурност са в разкрач между Изтока и Запада, националната сигурност е в хазартна зависимост от временни накланяния на властовите везни - повече в едната или повече в другата посока. А балансът става още по-сложен, когато се прибавят и резки геополитически препозиционирания на ключови фактори, както се случва със САЩ при новата американска администрация.

При този разкрач не остава възможност и за широк обществен консенсус на чисто прагматична основа за инвестициите в отбрана и сигурност като средство за икономически растеж и модернизация. Както българските политици не можаха да обяснят добре на хората, че не подаряваме муниции и оръжие, а печелим от тази кървава война, че еврото не е заплаха, а много повече възможности за развитие, така навярно и сега няма да успеят да обяснят, че мащабни инвестиции във военната индустрия, със свежи външни пари и почти безплатни и едва ли не безпадежни европейски заеми са сериозен шанс не само за някои, заети в тези производства, а за това всички да живеем малко по-добре.

Каква държава е България

За сигурността сама по себе си като основна предпоставка за добър живот могат да мислят само страни, които са напълно наясно, че няма на кого да разчитат, освен на себе си и най-близките си съюзници, и че по този въпрос трябва да има здрав консенсус и дългосрочни политики. Но тези държави не са в разкрач, не изчакват на завет и не се въртят според полъха на вятъра, за да оцелеят по милостта на съдбата.