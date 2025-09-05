Израелският президент Ицхак Херцог ще посети Великобритания следващата седмица и се очаква да се срещне с министри от британското правителство идния четвъртък, съобщи в. "Гардиън", като се позова на официални правителствени представители в Лондон.

Посещението на високопоставен израелски лидер може да предизвика възмущение сред някои кръгове в тази страна в момент, когато хуманитарната ситуация в ивицата Газа е критична и Израел продължава с мащабна военна офанзива, посочва ДПА.

Агенцията отбелязва, че това става, след като британският премиер Киър Стармър осъди "ужасната ситуация" в ивицата Газа тази седмица, както и преди Великобритания да признае палестинската държава по-късно този месец.

От "Даунинг Стрийт" 10 отказаха да коментират в отговор на журналистически въпрос за пътуването на израелския президент, като заявиха, че ще организират всички посещения "по обичайния начин".

Ако израелският премиер Бенямин Нетаняху посети Великобритания, местните британски съдилища могат да решат да изпълнят заповедта за неговия арест, издадена от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа.

Ролята на Херцог като израелски президент е предимно церемониална. Той е от друга политическа партия, различна от тази на Нетаняху, и не винаги е бил на едно и също мнение с премиера на Израел, въпреки че до голяма степен подкрепя военните действия в ивицата Газа, отбелязва ДПА.

Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ, предупреди, че "детството не може да оцелее" в град Газа на фона на подготвяното от Израел превземане на града в рамките на войната му с палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде ДПА.

"Светът бие тревога за това, до което може да доведе засилената военна офанзива в град Газа - катастрофа за почти 1 милион души, които остават там", заяви на брифинг вчера говорителката на УНИЦЕФ Тес Инграм.

Израелската армия в момента се готви да превземе град Газа, най-големият град в обсадената палестинска територия. Хиляди резервисти бяха мобилизирани във вторник.

"Това немислимо нещо не се задава - то е вече тук. Ескалацията е в ход", каза Инграм, като описа подробно ситуацията, с която се е сблъскала в ивицата Газа през последните девет дни.

"Недохранването и гладът отслабват телата на децата, докато разселването ги лишава от подслон и грижи, а бомбардировките заплашват всяко тяхно движение. Така изглежда гладът в зона на война и това беше навсякъде, където погледнах в град Газа", сподели говорителката на УНИЦЕФ.

Инграм каза още, че ситуацията в палестинската територия "не е случайна". По думите ѝ "тя е пряко следствие от решения, които превърнаха град Газа и всъщност целия анклав в място, където животът на хората е подложен на атака от всички страни, всеки ден".

"Животът на палестинците тук се разрушава бавно, но сигурно", добави Инграм, призовавайки Израел да "преразгледа правилата си за водене на военни действия, за да гарантира защитата на децата" и да позволи достъпа до палестинския анклав на хуманитарна помощ, като призова също така и "Хамас" да освободи всички заложници.

Израел до голяма степен е превърнал ивицата Газа в руини в борбата си срещу ислямисткото движение "Хамас" на палестинска територия, отбелязва ДПА.