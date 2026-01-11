Новини
Иран заплаши с удари по американски бази и срещу Израел, ако бъде атакуван от Вашингтон

11 Януари, 2026 16:55, обновена 11 Януари, 2026 19:52 1 770 48

Тел Авив се надява на партньорство с Техеран в случай на смяна на властта в ислямската република

Иран заплаши с удари по американски бази и срещу Израел, ако бъде атакуван от Вашингтон - 1
Снимка: YouTube
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран заплаши с удари по американски бази и срещу Израел, ако бъде атакуван от Вашингтон заради репресиите срещу протестиращите в Техеран и редица други ирански градове, предаде БНР

Реакцията идва, след като по-рано Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати ще "ударят много силно Иран", ако продължат да загиват демонстранти. Броят на жертвите на насилието в Ислямската република продължава да расте.

Загиналите иранци по време на антиправителствените протести са 203, става ясно от данни на базираната в Съединените щати правозащитна организация - HRANA (Human Rights Activists News Agency) RIGHTS GROUP. Ранените по време на демонстрациите в Ислямската република са над 2600, съобщи друга неправителствена организация.

Протестите бяха предизвикани от тежката икономическа ситуация в Иран и обхванаха цялата страна, като през последните дни бяха особено активни. Демонстрациите вече обхванаха повече от 100 големи и по-малки градове в страната.

На видео, публикувано от Ройтерс, за което се предполага, че е от демонстрация в Техеран, се чува, че протестиращите скандират: "Докато моллите не са в ковчези, това няма да е нашата родина", визирайки лидерите на шиитското духовенство, които ръководят страната след Ислямската революция през 1979 г.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан обвини САЩ и Израел, че искат да "посеят хаос и безредици" в страната му. Той призова иранците да се дистанцират от протестите, като ги нарече "бунтове на терористите".

Острата реакция на Техеран идва след публикациите на американския президент Доналд Тръмп, в които той пише, че: "Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега" и че Съединените щати са готови да помогнат.

Президентът Тръмп многократно е заплашвал да се намеси в случай на кървави репресии, а служители на администрацията са провели предварителни дискусии за това как да се извърши атака срещу Иран, ако е необходимо, за да се изпълнят заплахите, пише "Уолстрийт джърнъл", като се позовава на американски представители.

Според информацията на изданието дискусиите включват кои обекти биха могли да бъдат цел на нападението. Един от обсъжданите варианти е мащабен въздушен удар по множество ирански военни цели, е казал един от представителите. Според друг няма консенсус относно начина на действие и не е преместено военно оборудване или персонал в подготовка за удар.

Представителите са посочили, че разговорите са част от нормалното планиране и са уверили, че няма признаци за предстояща атака срещу Иран.

Тръмп ще бъде информиран от висши служители в администрацията си във вторник относно конкретни варианти за действие на САЩ според развоя на протестите в Иран, съобщава още "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на американските представители. Според изданието на срещата във вторник ще се обсъждат възможни следващи стъпки, включително военни удари, разполагане на секретни кибероръжия срещу ирански военни и цивилни обекти, налагане на повече санкции срещу иранското правителство и засилване на антиправителствените източници онлайн.

А израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че се надява Иран скоро да бъде освободен от "игото на тиранията", а външният министър на Израел Гидеон Саар обяви днес, че подкрепя иранския народ в това, което той определи като "борбата му за свобода".

Израел се надява да установи партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран. Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху на седмично заседание на кабинета.

„Всички се надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството. Когато този ден дойде, Израел и Иран отново ще бъдат верни партньори в изграждането на бъдеще на просперитет и мир“, заяви премиерът, според портала Ynet. „Когато режимът падне, ще вършим добри дела заедно за двата народа“, вярва Нетаняху.


Израел
  • 1 Кога ще бесят аятолаха?

    18 35 Отговор
    Да го гледаме на живо.

    Коментиран от #38

    16:57 11.01.2026

  • 2 си дзън

    28 11 Отговор
    Израел се надява да установи партньорство с Иран, като снабди безплатно
    иранската гвардия с пейджъри и радиостанции.

    16:57 11.01.2026

  • 3 минувач 🚗

    8 23 Отговор
    Персите ще свалят една чалма , ще изберат друга ...И те като нас ...

    17:03 11.01.2026

  • 4 Антитрол

    27 6 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове.

    Коментиран от #45

    17:05 11.01.2026

  • 5 Кучетата на Рамзи Болтън

    20 24 Отговор
    Аятолаха е пътник . Мирише на леш вече .
    Свобода за иранския народ !!!

    17:06 11.01.2026

  • 6 Както e било

    13 2 Отговор
    преди-израелски агенти да обучават тайната полиция на шаха САВАК как да рботят.

    17:09 11.01.2026

  • 7 Урсула от Брюксел

    19 12 Отговор
    По скоро поредната гражданска война,милиони избити,контрол над нефтените им ресурси.Но напълно възможно и релно е да жидовете да съборят и Иран.Държава без ядрено оръжие и етническа чистота като Севрна Корея е обречена.

    Коментиран от #27

    17:10 11.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    26 11 Отговор
    Кой ли пък варява на тия коварни псета, ционистите!

    17:13 11.01.2026

  • 11 Спецназ

    23 15 Отговор
    За да има мир в Близкия Изток,
    трябва да се оБеси Н.таняху!

    ФАКТ!

    Възможни са още решенията


    Селския БИК да му го н.бие да
    му изхвръкнат зъркелите и други.

    17:14 11.01.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    7 11 Отговор
    Русия се надява на същото с братския, пребит украински народ !!! Що говорите глупости.... 🎅🎅🎅

    17:15 11.01.2026

  • 13 Кооо

    25 7 Отговор
    Израелците цял живот гледат към чуждата булка

    17:16 11.01.2026

  • 14 Когато смъртният

    13 5 Отговор
    ми враг заяви че се надява на партньорство с мен сериозно ще се замисля. Курабията която гризнаха други не няма да ми се услади.

    17:17 11.01.2026

  • 15 Гавра

    12 19 Отговор
    Рашистите много се изложиха с келевия орешник🤣🤣🤣 . 50 милиона на вятъра...

    17:22 11.01.2026

  • 16 Ами

    13 8 Отговор
    Сещам се за един, дето преди няколко дни се надяваше
    на големи количества петрол от Венецуела :)

    17:27 11.01.2026

  • 17 Путин

    7 5 Отговор
    То и ние ревем за такъв ботуш ама Путин не ще...

    17:27 11.01.2026

  • 18 Значи народ не може да се освободи

    4 14 Отговор
    „Всички се надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството. Когато този ден дойде, Израел и Иран отново ще бъдат верни партньори в изграждането на бъдеще на просперитет и мир“
    -;-
    Успокоих се, че все другите идвали да освобождават народите.
    Така Руските богатири освободили нашия народ от Турското присъствие.
    Защо ходихме на училище, та да ни пълнят главите с писаниците на Просвета и Партиздат?!?!?

    17:28 11.01.2026

  • 19 РИА Новости

    7 11 Отговор
    Копей защо така вие - ще секнат дроновете Шахед ли ?

    17:35 11.01.2026

  • 20 Ще стане интересно

    11 5 Отговор
    Не знам, на какво се надява този, но четох, че руснаците аварийно по нощите са извели руските дипломати и граждани от там със самолети, а щом те са го направили то означава, че нещо знаят и се очаква да се случи. Значи облаците над тези нещо се сгъстяват.

    Коментиран от #29

    17:42 11.01.2026

  • 21 Горски

    24 13 Отговор
    Протестите в Иран са към своя край. Заловени са агенти на Мосад и ще бъдат обезглавени. Има вече много информация и се вижда,че те са стреляли по мирните жители. Утре излизат на протест всички останали, което няма повече да търпят този геноцид от Израел. Интернет е залят с убийствата на тези изверги. Скоро ще се разпространи по света. Израелци убиват мирни иранци. Интернет е залят с убийствата на тези изверги. Скоро ще се разпространи по света, израелци убиват мирни иранци.

    Коментиран от #26

    17:44 11.01.2026

  • 22 Мии

    10 5 Отговор
    И Иран се надяват на същото - надява на партньорство с Израел в случай на смяна на властта в Тел Авив

    17:48 11.01.2026

  • 23 злопаметният

    5 3 Отговор
    Ние също се надяваме на партньорство с Израел в случай на смяна на властта в България, че промяната па че ни врътнат някоя подмяна. По-специално визирам крадеца и лъжеца, те се знаят кои са, а онова очилатото недоразумение току взело та раздало парите от гаранционния ни фонд от борда на клетите пришълци. Колко му е.....

    17:53 11.01.2026

  • 24 Безпристрастен

    12 5 Отговор
    Подготвят синчето на бившия шах,да се докопа до властта.Затова са готови на " сътрудничество".Както го правеха с татенцето.Който повери службите си за вътрешна сигурност- страховитата САВАК,да бъде създадена от тях,начело с техен висш офицер от мосад..Удрят по изпитания начин: през младите,който изобщо нямат представа,какъв е бил живота на техните баби и дядовци,при шаха.Удариха реала,със тотална икономическа блокада от десетилетия.Но младежта вече им повярва,че виновно е правителство.Ако там успее техния Мегдан, ще последват съдбата на Ирак , Либия и Сирия.Тотална разруха,но ще бъде късно.

    17:58 11.01.2026

  • 25 Анонимен

    9 3 Отговор
    По стар обичай те искат смяна на властта ,като пускат в действие най-различни прийоми,включително непозволени удари под кръста.Така те действат само и само целта да се осъществи,независимо от цената.Тактиката наподобява тази на плъховете и мишките.

    Коментиран от #46

    18:02 11.01.2026

  • 26 падни, стани, остави

    11 3 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    Погледни на какво са заприличали и Берлин и Париж - на МОГАДИШУ! С дядо от Париж, жертва на шамар, че и с баба от Брюксел, която пък още не мой си найде ЕСЕМЕСИТЕ, мога да ти кажа докъде ще стигнеш, но нито ще ти хареса, нито пък ще се върнеш оттам.

    Коментиран от #28

    18:02 11.01.2026

  • 27 стоян

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "Урсула от Брюксел":

    До 7 ком - те там в федерацията от мюслюмански републики и москвабад са с най чиста етническа чистота - кажи кои са руснаците и в коя република живеят

    Коментиран от #30

    18:04 11.01.2026

  • 28 Горски

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "падни, стани, остави":

    И без да съм ходил знам за какво иде реч.

    18:10 11.01.2026

  • 29 Празников М.

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ще стане интересно":

    Така е, но валежната обстановка ще е над джендърландия. Сичките са поканени у розовата част на ЕС. А нашият хотелиер - Хаяши направо ги покани в България - българия била много богата държава, по богата и от разните му там Румънии, Чехии, Словакии, Унгарии, Полши и особено от фалиралите водещи острието. Което всъщност е точно тъй - с милиардите от фонда

    18:13 11.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Някой

    11 5 Отговор
    Иран се надява да установи партньорство с Израел в случай на смяна на властта там.
    Да не се пропуска, че Иран е вървял към светско управление, но ЦРУ с Ми6 правят преврат там. Да не си забравят заслугите! Както и в Афганистан преди да съберат ислямисти от цял свят, там е светско управление и например съм виждал кадри от модно ревю в Афганистан.

    Коментиран от #42

    18:20 11.01.2026

  • 32 Истината

    10 5 Отговор
    Израел са ционисти, световни терористи!

    18:46 11.01.2026

  • 33 Преди аятоласите

    4 4 Отговор
    Иран и Израел бяха близки съюзници.

    Коментиран от #35, #40

    19:07 11.01.2026

  • 34 Льольо

    5 6 Отговор
    Е с това вече си подписват присъдата аятоласите. Рижавия не търпи заплахи.

    19:53 11.01.2026

  • 35 Глупости

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Преди аятоласите":

    Всяка смяна в ръководството на Иран исторически е била режисирана от сащ.

    19:56 11.01.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Бай Дончо ще ги думка пак.

    19:57 11.01.2026

  • 37 Гръм и мълнии

    3 2 Отговор
    Айде,почвайте ги, стига бля бля,ако, ама,

    19:57 11.01.2026

  • 38 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кога ще бесят аятолаха?":

    след тебе

    19:58 11.01.2026

  • 39 малко факти

    3 4 Отговор
    Аятолахчето може да прави само това , което прави вятъра ...... просто е , ама за умни хора .

    19:59 11.01.2026

  • 40 Теория на конспирацията

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Преди аятоласите":

    То и САЩ и Иран бяха близки на времето заради един шах

    20:00 11.01.2026

  • 41 Ъъъъъъъъ

    6 2 Отговор
    "...Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати ще "ударят много силно Иран", ако продължат да загиват демонстранти."

    Щото са "демонстранти", а не иранци. Затова на Тръмп му е зор....."Статистите" му, използвани за такива случаи, рязко ще намалеят....🤣

    20:00 11.01.2026

  • 42 Коуега

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    В статията пише, че Тел Авив се надява на партньорство с Техеран, а не обратно.

    20:02 11.01.2026

  • 43 Конфети "Земя-въздух-земя "

    4 4 Отговор
    Тръмп няма търпение да покаже кой кой е с някоя и друга конфета 🤣

    20:04 11.01.2026

  • 44 Путин

    3 2 Отговор
    Ся ще трябва да готвя на тия брадатите аятоласи.Аман...

    20:13 11.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 111

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Анонимен":

    Яд те е че могат ли ?

    20:22 11.01.2026

  • 47 УдоМача

    2 1 Отговор
    "Всички се надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството." - ще бъде! Като шибне Вашингтон с атома ще бъде!

    21:04 11.01.2026

  • 48 Смешник

    1 0 Отговор
    Много се е разпищолял Тръмп но не знам докъде ще му стигнат силите

    21:20 11.01.2026