Иран заплаши с удари по американски бази и срещу Израел, ако бъде атакуван от Вашингтон заради репресиите срещу протестиращите в Техеран и редица други ирански градове, предаде БНР



Реакцията идва, след като по-рано Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати ще "ударят много силно Иран", ако продължат да загиват демонстранти. Броят на жертвите на насилието в Ислямската република продължава да расте.



Загиналите иранци по време на антиправителствените протести са 203, става ясно от данни на базираната в Съединените щати правозащитна организация - HRANA (Human Rights Activists News Agency) RIGHTS GROUP. Ранените по време на демонстрациите в Ислямската република са над 2600, съобщи друга неправителствена организация.



Протестите бяха предизвикани от тежката икономическа ситуация в Иран и обхванаха цялата страна, като през последните дни бяха особено активни. Демонстрациите вече обхванаха повече от 100 големи и по-малки градове в страната.



На видео, публикувано от Ройтерс, за което се предполага, че е от демонстрация в Техеран, се чува, че протестиращите скандират: "Докато моллите не са в ковчези, това няма да е нашата родина", визирайки лидерите на шиитското духовенство, които ръководят страната след Ислямската революция през 1979 г.



Президентът на Иран Масуд Пезешкиан обвини САЩ и Израел, че искат да "посеят хаос и безредици" в страната му. Той призова иранците да се дистанцират от протестите, като ги нарече "бунтове на терористите".



Острата реакция на Техеран идва след публикациите на американския президент Доналд Тръмп, в които той пише, че: "Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега" и че Съединените щати са готови да помогнат.



Президентът Тръмп многократно е заплашвал да се намеси в случай на кървави репресии, а служители на администрацията са провели предварителни дискусии за това как да се извърши атака срещу Иран, ако е необходимо, за да се изпълнят заплахите, пише "Уолстрийт джърнъл", като се позовава на американски представители.



Според информацията на изданието дискусиите включват кои обекти биха могли да бъдат цел на нападението. Един от обсъжданите варианти е мащабен въздушен удар по множество ирански военни цели, е казал един от представителите. Според друг няма консенсус относно начина на действие и не е преместено военно оборудване или персонал в подготовка за удар.



Представителите са посочили, че разговорите са част от нормалното планиране и са уверили, че няма признаци за предстояща атака срещу Иран.



Тръмп ще бъде информиран от висши служители в администрацията си във вторник относно конкретни варианти за действие на САЩ според развоя на протестите в Иран, съобщава още "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на американските представители. Според изданието на срещата във вторник ще се обсъждат възможни следващи стъпки, включително военни удари, разполагане на секретни кибероръжия срещу ирански военни и цивилни обекти, налагане на повече санкции срещу иранското правителство и засилване на антиправителствените източници онлайн.



А израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че се надява Иран скоро да бъде освободен от "игото на тиранията", а външният министър на Израел Гидеон Саар обяви днес, че подкрепя иранския народ в това, което той определи като "борбата му за свобода".

Израел се надява да установи партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран. Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху на седмично заседание на кабинета.

„Всички се надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството. Когато този ден дойде, Израел и Иран отново ще бъдат верни партньори в изграждането на бъдеще на просперитет и мир“, заяви премиерът, според портала Ynet. „Когато режимът падне, ще вършим добри дела заедно за двата народа“, вярва Нетаняху.