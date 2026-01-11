Иран заплаши с удари по американски бази и срещу Израел, ако бъде атакуван от Вашингтон заради репресиите срещу протестиращите в Техеран и редица други ирански градове, предаде БНР
Реакцията идва, след като по-рано Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати ще "ударят много силно Иран", ако продължат да загиват демонстранти. Броят на жертвите на насилието в Ислямската република продължава да расте.
Загиналите иранци по време на антиправителствените протести са 203, става ясно от данни на базираната в Съединените щати правозащитна организация - HRANA (Human Rights Activists News Agency) RIGHTS GROUP. Ранените по време на демонстрациите в Ислямската република са над 2600, съобщи друга неправителствена организация.
Протестите бяха предизвикани от тежката икономическа ситуация в Иран и обхванаха цялата страна, като през последните дни бяха особено активни. Демонстрациите вече обхванаха повече от 100 големи и по-малки градове в страната.
На видео, публикувано от Ройтерс, за което се предполага, че е от демонстрация в Техеран, се чува, че протестиращите скандират: "Докато моллите не са в ковчези, това няма да е нашата родина", визирайки лидерите на шиитското духовенство, които ръководят страната след Ислямската революция през 1979 г.
Президентът на Иран Масуд Пезешкиан обвини САЩ и Израел, че искат да "посеят хаос и безредици" в страната му. Той призова иранците да се дистанцират от протестите, като ги нарече "бунтове на терористите".
Острата реакция на Техеран идва след публикациите на американския президент Доналд Тръмп, в които той пише, че: "Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега" и че Съединените щати са готови да помогнат.
Президентът Тръмп многократно е заплашвал да се намеси в случай на кървави репресии, а служители на администрацията са провели предварителни дискусии за това как да се извърши атака срещу Иран, ако е необходимо, за да се изпълнят заплахите, пише "Уолстрийт джърнъл", като се позовава на американски представители.
Според информацията на изданието дискусиите включват кои обекти биха могли да бъдат цел на нападението. Един от обсъжданите варианти е мащабен въздушен удар по множество ирански военни цели, е казал един от представителите. Според друг няма консенсус относно начина на действие и не е преместено военно оборудване или персонал в подготовка за удар.
Представителите са посочили, че разговорите са част от нормалното планиране и са уверили, че няма признаци за предстояща атака срещу Иран.
Тръмп ще бъде информиран от висши служители в администрацията си във вторник относно конкретни варианти за действие на САЩ според развоя на протестите в Иран, съобщава още "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на американските представители. Според изданието на срещата във вторник ще се обсъждат възможни следващи стъпки, включително военни удари, разполагане на секретни кибероръжия срещу ирански военни и цивилни обекти, налагане на повече санкции срещу иранското правителство и засилване на антиправителствените източници онлайн.
А израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че се надява Иран скоро да бъде освободен от "игото на тиранията", а външният министър на Израел Гидеон Саар обяви днес, че подкрепя иранския народ в това, което той определи като "борбата му за свобода".
Израел се надява да установи партньорство с Иран в случай на смяна на властта в Техеран. Това заяви премиерът Бенямин Нетаняху на седмично заседание на кабинета.
„Всички се надяваме, че персийският народ скоро ще бъде освободен от бремето на потисничеството. Когато този ден дойде, Израел и Иран отново ще бъдат верни партньори в изграждането на бъдеще на просперитет и мир“, заяви премиерът, според портала Ynet. „Когато режимът падне, ще вършим добри дела заедно за двата народа“, вярва Нетаняху.
1 Кога ще бесят аятолаха?
Коментиран от #38
16:57 11.01.2026
2 си дзън
иранската гвардия с пейджъри и радиостанции.
16:57 11.01.2026
3 минувач 🚗
17:03 11.01.2026
4 Антитрол
Коментиран от #45
17:05 11.01.2026
5 Кучетата на Рамзи Болтън
Свобода за иранския народ !!!
17:06 11.01.2026
6 Както e било
17:09 11.01.2026
7 Урсула от Брюксел
Коментиран от #27
17:10 11.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 стоян георгиев
17:13 11.01.2026
11 Спецназ
трябва да се оБеси Н.таняху!
ФАКТ!
Възможни са още решенията
Селския БИК да му го н.бие да
му изхвръкнат зъркелите и други.
17:14 11.01.2026
12 Владимир Путин, президент
17:15 11.01.2026
13 Кооо
17:16 11.01.2026
14 Когато смъртният
17:17 11.01.2026
15 Гавра
17:22 11.01.2026
16 Ами
на големи количества петрол от Венецуела :)
17:27 11.01.2026
17 Путин
17:27 11.01.2026
18 Значи народ не може да се освободи
-;-
Успокоих се, че все другите идвали да освобождават народите.
Така Руските богатири освободили нашия народ от Турското присъствие.
Защо ходихме на училище, та да ни пълнят главите с писаниците на Просвета и Партиздат?!?!?
17:28 11.01.2026
19 РИА Новости
17:35 11.01.2026
20 Ще стане интересно
Коментиран от #29
17:42 11.01.2026
21 Горски
Коментиран от #26
17:44 11.01.2026
22 Мии
17:48 11.01.2026
23 злопаметният
17:53 11.01.2026
24 Безпристрастен
17:58 11.01.2026
25 Анонимен
Коментиран от #46
18:02 11.01.2026
26 падни, стани, остави
До коментар #21 от "Горски":Погледни на какво са заприличали и Берлин и Париж - на МОГАДИШУ! С дядо от Париж, жертва на шамар, че и с баба от Брюксел, която пък още не мой си найде ЕСЕМЕСИТЕ, мога да ти кажа докъде ще стигнеш, но нито ще ти хареса, нито пък ще се върнеш оттам.
Коментиран от #28
18:02 11.01.2026
27 стоян
До коментар #7 от "Урсула от Брюксел":До 7 ком - те там в федерацията от мюслюмански републики и москвабад са с най чиста етническа чистота - кажи кои са руснаците и в коя република живеят
Коментиран от #30
18:04 11.01.2026
28 Горски
До коментар #26 от "падни, стани, остави":И без да съм ходил знам за какво иде реч.
18:10 11.01.2026
29 Празников М.
До коментар #20 от "Ще стане интересно":Така е, но валежната обстановка ще е над джендърландия. Сичките са поканени у розовата част на ЕС. А нашият хотелиер - Хаяши направо ги покани в България - българия била много богата държава, по богата и от разните му там Румънии, Чехии, Словакии, Унгарии, Полши и особено от фалиралите водещи острието. Което всъщност е точно тъй - с милиардите от фонда
18:13 11.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Някой
Да не се пропуска, че Иран е вървял към светско управление, но ЦРУ с Ми6 правят преврат там. Да не си забравят заслугите! Както и в Афганистан преди да съберат ислямисти от цял свят, там е светско управление и например съм виждал кадри от модно ревю в Афганистан.
Коментиран от #42
18:20 11.01.2026
32 Истината
18:46 11.01.2026
33 Преди аятоласите
Коментиран от #35, #40
19:07 11.01.2026
34 Льольо
19:53 11.01.2026
35 Глупости
До коментар #33 от "Преди аятоласите":Всяка смяна в ръководството на Иран исторически е била режисирана от сащ.
19:56 11.01.2026
36 Данко Харсъзина
19:57 11.01.2026
37 Гръм и мълнии
19:57 11.01.2026
38 стоян георгиев
До коментар #1 от "Кога ще бесят аятолаха?":след тебе
19:58 11.01.2026
39 малко факти
19:59 11.01.2026
40 Теория на конспирацията
До коментар #33 от "Преди аятоласите":То и САЩ и Иран бяха близки на времето заради един шах
20:00 11.01.2026
41 Ъъъъъъъъ
Щото са "демонстранти", а не иранци. Затова на Тръмп му е зор....."Статистите" му, използвани за такива случаи, рязко ще намалеят....🤣
20:00 11.01.2026
42 Коуега
До коментар #31 от "Някой":В статията пише, че Тел Авив се надява на партньорство с Техеран, а не обратно.
20:02 11.01.2026
43 Конфети "Земя-въздух-земя "
20:04 11.01.2026
44 Путин
20:13 11.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 111
До коментар #25 от "Анонимен":Яд те е че могат ли ?
20:22 11.01.2026
47 УдоМача
21:04 11.01.2026
48 Смешник
21:20 11.01.2026