"Хамас" обеща да разпусне правителството си в Газа, когато новото ръководство встъпи в длъжност

11 Януари, 2026 16:25, обновена 11 Януари, 2026 19:46 1 378 22

  • израел-
  • ливан-
  • атака

Израелската армия обяви началото на нова серия от удари в Южен Ливан

"Хамас" обеща да разпусне правителството си в Газа, когато новото ръководство встъпи в длъжност - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Хамас" заяви днес, че ще разпусне правителството си в Газа, когато палестинският технократичен ръководен орган поеме управлението на територията, както е предвидено в мирния план, изготвен с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Групировката обаче не даде конкретика кога ще се осъществи промяната.

Групировката "Хамас" и съперничещата ѝ Палестинска автономна власт не са обявили имената на технократите, за които се предполага, че няма да имат политическа обвързаност, и остава неясно дали те ще бъдат одобрени от Израел и САЩ.

Съветът за мир, международният орган, ръководен от Тръмп, трябва да наблюдава управлението и други аспекти на примирието, което влезе в сила на 10 октомври, включително разоръжаването на "Хамас" и разполагането на международни сили за сигурност. Членовете на съвета не са обявени.

Примирието започна със спиране на бойните действия и освобождаване на заложници, държани в Газа, в замяна на хиляди палестинци, задържани от Израел.

Говорителят на "Хамас" Хазем Касем призова в публикация в "Телеграм" за ускоряване на създаването на технократичния комитет.

Израелските военни започнаха нова вълна от удари срещу цели в Южен Ливан, съобщи пресслужбата на израелските отбранителни сили.

Според изявлението, ударите са насочени към военни инфраструктурни обекти на шиитската организация Хизбула. Според израелската страна това се прави „в отговор на продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Хизбула“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
  • 1 си дзън

    8 4 Отговор
    Ще има заблудени ракети от Южен Ливан да падат в Иран, ама нейсе.

    Коментиран от #2, #22

    16:27 11.01.2026

  • 3 Спецназ

    19 5 Отговор
    Преди 3 хиляди години египетския фараон ги е изгонил и

    те са се преселили в Палестина- тогава е било царството на Хетите.

    Там са започнали същите високомерия като
    богоизбрани и незачитане на другите.

    Хетите са ги хвърляли живи в пещ и са ги изгаряли.

    Да не мислите, че Адолфович сам го е измислил- било е вековна традиция.

    АБЕ, що никой не ги обича израелците, ВЕ?
    Да не е у тех причината?

    16:37 11.01.2026

  • 4 Нова агресия, нови израелски

    17 4 Отговор
    Престъпления срещу независим суверен Ливан. Ционистката нацистка сган е непоправима

    16:38 11.01.2026

  • 5 шиитската организация Хизбула

    12 5 Отговор
    Е законна партия в Ливан и министри даже има ! И като пишете Хизбула, пишете партия Хизбула ! Израел е престъпник. Гнусен брутален и мразен от света.

    16:41 11.01.2026

  • 6 И защо отново израелски наративи

    14 2 Отговор
    тиражирате? Нарушенията на споразумението за прекратяване на огъня НЕ са от страна на Хизбула а от страна на Израел! Защо бе хора им тиражирате лъжите и глупостите на гнусните ционисти. Призовавам за малко поне морал и обективност.

    16:44 11.01.2026

  • 7 Кандидатът терорист за нобелова награда

    11 0 Отговор
    Каде е?

    16:46 11.01.2026

  • 8 инфраструктурни обекти на Хизбула

    6 1 Отговор
    Е като да кажете инфраструктурни обекти на ГЕРБ. Точно толкова неадекватно е на практика написаното

    16:46 11.01.2026

  • 9 Ъъъъъъъ

    11 1 Отговор
    "Израелската армия обяви началото на нова серия от удари...... "

    Унищожете евреите и света ще стане едно по--добро място.

    16:51 11.01.2026

  • 10 Има две нелигитимни терористични

    8 0 Отговор
    държави в света които на практика са извън ООН. САЩ и Израел. Факт ! Нали? Други няма

    16:52 11.01.2026

  • 11 Кога света санкции ще наложи

    8 0 Отговор
    На тази квази паразитна държава нацистки Израел? Кога?

    Коментиран от #12

    16:54 11.01.2026

  • 12 Ъъъъъъ

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кога света санкции ще наложи":

    Израел е метастаза на злокачествения тумор САЩ.

    17:04 11.01.2026

  • 13 Усраула Лайненс

    4 1 Отговор
    няма проблеми нападайте който от вашите съседи пожелаете, а и не само съседи
    и не се притеснявайте даже спортистите ви няма да бъдат спрени от състезанията, както и тези на гниещата крава

    17:37 11.01.2026

  • 16 Дядо Стефан М. Стефанов

    0 1 Отговор
    Че съм боклук по рождение, а това е повече от ясно!

    17:46 11.01.2026

  • 18 Самиа - Надин

    0 1 Отговор
    Няма кой да ме такова

    17:48 11.01.2026

  • 19 Ционизма и атлантизма

    1 0 Отговор
    Са еманацията на нацизма и това трябва да се разбере !

    17:48 11.01.2026

  • 20 Самиа - Надин Катибова

    1 1 Отговор
    Аз имам и африканска кръв. Мароканска.

    17:52 11.01.2026

  • 21 айде пак

    1 1 Отговор
    и основното ционистко образувание почна с открития терор в близкия изток

    18:38 11.01.2026

  • 22 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Пуся ще окаже ли помощ на режима на аятолаха в Иран, на Мадуро и Асад не успя да им помогне ?

    19:52 11.01.2026