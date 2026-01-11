"Хамас" обеща да разпусне правителството си в Газа, когато новото ръководство встъпи в длъжност

"Хамас" заяви днес, че ще разпусне правителството си в Газа, когато палестинският технократичен ръководен орган поеме управлението на територията, както е предвидено в мирния план, изготвен с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Групировката обаче не даде конкретика кога ще се осъществи промяната.
Групировката "Хамас" и съперничещата ѝ Палестинска автономна власт не са обявили имената на технократите, за които се предполага, че няма да имат политическа обвързаност, и остава неясно дали те ще бъдат одобрени от Израел и САЩ.
Съветът за мир, международният орган, ръководен от Тръмп, трябва да наблюдава управлението и други аспекти на примирието, което влезе в сила на 10 октомври, включително разоръжаването на "Хамас" и разполагането на международни сили за сигурност. Членовете на съвета не са обявени.
Примирието започна със спиране на бойните действия и освобождаване на заложници, държани в Газа, в замяна на хиляди палестинци, задържани от Израел.
Говорителят на "Хамас" Хазем Касем призова в публикация в "Телеграм" за ускоряване на създаването на технократичния комитет.
Израелските военни започнаха нова вълна от удари срещу цели в Южен Ливан, съобщи пресслужбата на израелските отбранителни сили.
Според изявлението, ударите са насочени към военни инфраструктурни обекти на шиитската организация Хизбула. Според израелската страна това се прави „в отговор на продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Хизбула“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #2, #22
16:27 11.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Спецназ
те са се преселили в Палестина- тогава е било царството на Хетите.
Там са започнали същите високомерия като
богоизбрани и незачитане на другите.
Хетите са ги хвърляли живи в пещ и са ги изгаряли.
Да не мислите, че Адолфович сам го е измислил- било е вековна традиция.
АБЕ, що никой не ги обича израелците, ВЕ?
Да не е у тех причината?
16:37 11.01.2026
4 Нова агресия, нови израелски
16:38 11.01.2026
5 шиитската организация Хизбула
16:41 11.01.2026
6 И защо отново израелски наративи
16:44 11.01.2026
7 Кандидатът терорист за нобелова награда
16:46 11.01.2026
8 инфраструктурни обекти на Хизбула
16:46 11.01.2026
9 Ъъъъъъъ
Унищожете евреите и света ще стане едно по--добро място.
16:51 11.01.2026
10 Има две нелигитимни терористични
16:52 11.01.2026
11 Кога света санкции ще наложи
Коментиран от #12
16:54 11.01.2026
12 Ъъъъъъ
До коментар #11 от "Кога света санкции ще наложи":Израел е метастаза на злокачествения тумор САЩ.
17:04 11.01.2026
13 Усраула Лайненс
и не се притеснявайте даже спортистите ви няма да бъдат спрени от състезанията, както и тези на гниещата крава
17:37 11.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дядо Стефан М. Стефанов
17:46 11.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Самиа - Надин
17:48 11.01.2026
19 Ционизма и атлантизма
17:48 11.01.2026
20 Самиа - Надин Катибова
17:52 11.01.2026
21 айде пак
18:38 11.01.2026
22 да питам
До коментар #1 от "си дзън":Пуся ще окаже ли помощ на режима на аятолаха в Иран, на Мадуро и Асад не успя да им помогне ?
19:52 11.01.2026