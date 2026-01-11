"Хамас" обеща да разпусне правителството си в Газа, когато новото ръководство встъпи в длъжност

"Хамас" заяви днес, че ще разпусне правителството си в Газа, когато палестинският технократичен ръководен орган поеме управлението на територията, както е предвидено в мирния план, изготвен с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Групировката обаче не даде конкретика кога ще се осъществи промяната.

Групировката "Хамас" и съперничещата ѝ Палестинска автономна власт не са обявили имената на технократите, за които се предполага, че няма да имат политическа обвързаност, и остава неясно дали те ще бъдат одобрени от Израел и САЩ.

Съветът за мир, международният орган, ръководен от Тръмп, трябва да наблюдава управлението и други аспекти на примирието, което влезе в сила на 10 октомври, включително разоръжаването на "Хамас" и разполагането на международни сили за сигурност. Членовете на съвета не са обявени.

Примирието започна със спиране на бойните действия и освобождаване на заложници, държани в Газа, в замяна на хиляди палестинци, задържани от Израел.

Говорителят на "Хамас" Хазем Касем призова в публикация в "Телеграм" за ускоряване на създаването на технократичния комитет.

Израелските военни започнаха нова вълна от удари срещу цели в Южен Ливан, съобщи пресслужбата на израелските отбранителни сили.

Според изявлението, ударите са насочени към военни инфраструктурни обекти на шиитската организация Хизбула. Според израелската страна това се прави „в отговор на продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Хизбула“.