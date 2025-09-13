САЩ призоваха страните от Г-7 да наложат мита на държавите, които купуват руски петрол

Администрацията на САЩ е настояла пред представители на страни от Г-7, че трябва да наложат тарифи на държави, които купуват руски петрол. Това е посочено в съвместно изявление, публикувано от Министерството на финансите на САЩ и офиса на представителя на САЩ в търговските преговори.

Както е отбелязано в изявлението, на по-ранни консултации с представители на страните от Г-7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, САЩ, Франция и Япония), министърът на финансите на САЩ Скот Бесент „повтори призива на президента Тръмп“. Според министъра, страните от Г-7, ако са „наистина ангажирани“ с прекратяването на украинския конфликт, „трябва да се присъединят към САЩ в налагането на тарифи на страните, които купуват петрол от Русия“.

Бесент и представителят на САЩ в търговските преговори Джеймисън Гриър „приветстваха ангажиментите за увеличаване на натиска от санкциите и обмислят използването на замразени активи на Русия за по-нататъшно укрепване на отбранителните способности на Украйна“. Бесент и Гриър говориха и за необходимостта от „съвместни усилия“ от страна на западните страни за намаляване на приходите на Русия и „прилагане на достатъчен икономически натиск“. „Окуражени сме от уверенията на нашите колеги от Г-7, че са ангажирани с прекратяването на тази война и се надяваме, че ще се присъединят към нас в предприемането на решителни действия в този критичен момент“, цитира Министерството на финансите на САЩ думите на Бесент и Гриър.

В публикувано по-рано съвместно изявление на финансовите министри на Г-7 се отбелязва, че страните от Г-7 са обсъдили възможността за налагане на санкции и мита на страни, за които смятат, че подкрепят Русия в конфликта в Украйна. Според документа, откъси от който са цитирани от Ройтерс, страните от Г-7 „са обсъдили широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия, включително допълнителни санкции и търговски мерки, като например тарифи, върху тези, които осигуряват условия за военните усилия на Русия“.

Министрите на финансите от Г-7 също се споразумяха да ускорят дискусиите относно възможността за използване на замразени руски активи „за защитата на Украйна“. Както Financial Times съобщи по-рано, позовавайки се на свои източници, Съединените щати възнамеряват да окажат натиск върху други страни от Г-7 да наложат значително по-високи тарифи на Индия и Китай за закупуване на руски петрол.

На 9 септември Financial Times съобщи, че Тръмп е призовал ЕС да увеличи тарифите върху стоки от Китай и Индия до 100%, за да увеличи натиска върху Русия. Още по-рано изданието съобщи, че ЕС обсъжда възможността за въвеждане на санкции срещу Китай и трети страни за закупуване на руски петрол и газ.

Министерството на търговията на САЩ наложи ограничения за износ на редица организации в Китай, Индия, Турция и Обединените арабски емирства (ОАЕ), твърдейки, че те участват в доставките на различни продукти за Русия.

Това се посочва в известие от ведомството, публикувано в петък във Федералния регистър (сборник от официални документи на правителството на САЩ).

Както следва от съобщението, Бюрото по промишленост и сигурност, което е част от Министерството на търговията на САЩ, „включва 32 организации в черния списък“. Сред тях са повече от 20 китайски организации, 3 турски, 2 със седалище в ОАЕ, 1 индийска, 1 иранска и 1 сингапурска. Според ведомството всички тези организации участват в „действия, които противоречат на националната сигурност и външнополитическите интереси на Съединените щати“.

Американската страна твърди, че китайската компания Shanghai Fudan Microelectronics е извършвала доставки в интерес на руската отбранителна промишленост. Според Министерството на търговията на САЩ, базираната в ОАЕ HAS General Trading LLC, индийската AR Sales Pvt, както и турските Atempo, EB Teknoloji и Dentun Elektronik са доставяли продукти от САЩ в Русия без необходимите разрешителни.

В изявлението се съобщава също, че ведомството е уточнило адреса на една руска структура, срещу която преди това е наложило ограничения, а също така е коригирало данните относно девет други структури в Руската федерация и три в Беларус.