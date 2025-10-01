Новини
Здраве »
Медицина »
Противоречиво откритие: Създадоха яйцеклетка от човешки кожни клетки

Противоречиво откритие: Създадоха яйцеклетка от човешки кожни клетки

1 Октомври, 2025 16:59 382 1

  • яйцеклетка-
  • оплождане-
  • сперматозоиди-
  • лаборатория

Това е една стъпка напред към разработване на яйцеклетки или сперматозоиди в лабораторни условия

Противоречиво откритие: Създадоха яйцеклетка от човешки кожни клетки - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американски учени използваха човешки кожни клетки, за да създадат яйцеклетка, която може да се оплоди - стъпка към разработване на яйцеклетки или сперматозоиди в лабораторни условия, които един ден могат да проправят пътя към изцяло лабораторно зачеване на дете, пише Асошиейтед прес.

Експериментът обаче води до аномалии в хромозомите, заради което екипът на Университета за здраве и наука в Орегон (OHSU) предупреждава, че може да са необходими десетилетия допълнителни проучвания, преди техниката да бъде използвана за изпитания при хора, отбелязва осведомителната агенция, цитирана от БТА.

Данните от изследването са публикувани в Nature Communications. То може да послужи за основа за учените, които се опитват да създадат яйцеклетки и сперматозоиди в лабораторни условия, за да помогнат при безплодие или да са от полза на двойки от един и същи пол, които искат да имат деца, генетично свързани с двамата си родители.

Изследователите отделили ядрото от човешка яйцеклетка и го заменил с ядро от клетката на човешка кожа. Но клетката от човешка кожа съдържа два набора хромозоми, а при яйцеклетката и сперматозоида има само по един набор, които се комбинират при оплождането. Затова учените направили така, че клетките, подобни на яйцеклетки да отделят допълнителните хромозоми, инжектирали донорски сперматозоиди и ускорили развитието след оплождането.

Около 9% от ембрионите оцелели шест дни в лабораторни условия, като достигнали етапа на бластоцист – ранно ембрионално развитие, преди експериментът да бъде преустановен, тъй като основният проблем бил, че имало различни аномалии при хромозомите, отбелязва Асошиейтед прес.

Един от авторите на проучването Шукрат Миталипов, директор на отдел за ембрионални клетки и генна терапия към OHSU, заяви, че методът все още не е достатъчно добър, за да се направят ембрионите или яйцеклетките генетично нормални. Той добави, че първоначалните резултати са доказателство за концепцията и че неговият екип работи по следващи подобрения.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Поредната стъпка към това , хората да станат излишни ! Отдавна и полека се променя ситуацията ! Противопоставиха жените на мъжете , прокламираха обратността , убедиха много колко е полезна мастурбацията и вече създадат роботи за секс ! Ако успеят ние няма да сме необходими дори и за да създаваме децата. Ще си ги правят в лаборатории ! И тук се питам - ще бъдем ли необходими въобще за това , което се задава ! Или........ унищожение......

    17:19 01.10.2025