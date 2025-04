За първи път: Учени отгледаха човешки зъби в лаборатория

Учени за първи път успешно са отгледали човешки зъби в лаборатория. Това сочи ново проучване, цитирано от БГНЕС.

Изследователите от Кралския колеж в Лондон твърдят, че този пробив може да доведе до израстване на загубени зъби при пациенти в бъдеще, предлагайки алтернатива на пломбите или зъбните импланти.

Екипът е разработил материал, който имитира средата, необходима за развитието на зъбите, позволявайки на клетките да изпращат сигнали и да започнат да формират зъб, съобщи в. „Индипендънт“.

Д-р Ана Ангелова-Волпони, директор на регенеративната стоматология в Кралския колеж в Лондон, заяви, че изследването има възможност да „революционизира стоматологичната помощ“.

В изследването се казва, че някои животни като акулите и слоновете имат способността да израстват нови зъби, но хората имат само един комплект от зряла възраст.

Следователно способността за регенериране на зъбите ще бъде голям скок напред в стоматологията, смятат изследователите.

