Човек под стрес може да въвлече другите в това състояние

Човек под стрес може да въвлече другите в това състояние

4 Октомври, 2025 12:50

Емпатичните хора са по-податливи на стрес, защото „се възбуждат по-бързо“

Човек под стрес може да въвлече другите в това състояние - 1
Снимка: Shutterstock
Човек, изпитващ стрес, активно или пасивно, въвлича другите в това състояние, особено тези, които се опитват да му помогнат, коментират специалисти.

„Разбира се, стресът сам по себе си не може да се нарече заразен. Той може да бъде „заразен“ поради факта, че човек в това състояние носи стрес на околните, членовете на семейството и колегите си. Този процес се нарича индукция, когато човек в състояние на дискомфорт активно или пасивно въвлича в него тези, които се опитват да му помогнат“, каза психиатърът Александър Теслер.

Според него, най-„заразният“ фактор е, че емпатичните хора са по-податливи на стрес, защото „се възбуждат по-бързо“. Освен това, експертът отбеляза, че стресираните хора го изпитват по-често през есента, отчасти защото телата им не получават достатъчно светлина.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    14:05 04.10.2025