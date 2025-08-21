Бакопа - древната чудотворна билка, която бори стреса, хроничните болести и дори Алцхаймер

Бакопа мониери, известна още като брахми, е растение с множество наименования, но малцина познават „билката на милостта“. Това многогодишно растение се използва от векове в традиционната индийска медицина аюрведа и се свързва с редица ползи за здравето, включително положително въздействие върху мозъчната функция, съобщават от Cleveland Clinic.

Според регистрирания диетолог Сара Томсен Ферейра, бакопа мониери подпомага мозъка чрез антиоксидантно действие, стимулирайки ензимите на собствената антиоксидантна защитна система на организма. Антиоксидантите, които включват витамини и минерали, предпазват клетките от увреждане и са важна част от хранителния режим за намаляване риска от хронични заболявания.

Ефектите на бакопа върху мозъка все още не са напълно изследвани при хора, но проучвания с животни показват биологична основа за защитни свойства, посочват от фондацията за откриване на лекарства срещу Алцхаймер. Анализ на научните публикации установява, че в повечето проучвания се наблюдава статистически значимо подобрение поне по един невро-психологичен показател, макар и мащабът на изследванията да затруднява категоричните изводи.

Бакопа е класифицирана и като адаптоген. Адаптогените са група растения, които могат да намаляват стреса, като въздействат върху хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос — система от три органа, отговорни за хормоналния отговор на организма към стрес. В този процес участват хипоталамусът и хипофизата в мозъка и надбъбречните жлези, които регулират редица хормони.

Проучвания сочат също, че бакопа може да намали възпалението в централната нервна система и свързаната с него болка. Хроничното възпаление е свързано с редица заболявания, сред които сърдечни, дихателни и автоимунни болести, артрит, деменция и рак.

Бакопа обикновено се счита за безопасна, но не всички рискове са напълно проучени и могат да варират според произхода на растението и индивидуалните особености. Експерти съветват да се избират хранителни добавки, чийто състав е удостоверен от независима трета страна.