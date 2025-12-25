Смятан за изчезнал хищник се появи след над 200 години (ВИДЕО)

Рибарска белка е заснета на видео в окръг Куяхога, САЩ. Според People, този вид е бил смятан за изчезнал в продължение на повече от 200 години.

В началото на декември обаче рибарска белка е забелязана в природния резерват „Кливланд Метропаркс“. Във видео рядкото животно се вижда как тича през гората, изследвайки околностите.

Служителите на „Кливланд Метропаркс“ смятат завръщането на рибарската белка в окръга за доказателство за качеството на работата им. Те работят усилено, за да възстановят горите и водните пътища и да ги направят отново обитаеми.

Рибарската белка, или елка (Pekania pennanti), е хищник от семейство мустелови, произхождащ от горите на Северна Америка. Въпреки името си, тя рядко се храни с риба. Любимата ѝ плячка са дървесните таралежи, които успешно ловува въпреки бодлите им.