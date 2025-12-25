Новини
Смятан за изчезнал хищник се появи след над 200 години (ВИДЕО)

25 Декември, 2025 11:18 1 760 9

В началото на декември рибарска белка е забелязана в природния резерват „Кливланд Метропаркс“

Смятан за изчезнал хищник се появи след над 200 години (ВИДЕО) - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рибарска белка е заснета на видео в окръг Куяхога, САЩ. Според People, този вид е бил смятан за изчезнал в продължение на повече от 200 години.

В началото на декември обаче рибарска белка е забелязана в природния резерват „Кливланд Метропаркс“. Във видео рядкото животно се вижда как тича през гората, изследвайки околностите.

Служителите на „Кливланд Метропаркс“ смятат завръщането на рибарската белка в окръга за доказателство за качеството на работата им. Те работят усилено, за да възстановят горите и водните пътища и да ги направят отново обитаеми.


Рибарската белка, или елка (Pekania pennanti), е хищник от семейство мустелови, произхождащ от горите на Северна Америка. Въпреки името си, тя рядко се храни с риба. Любимата ѝ плячка са дървесните таралежи, които успешно ловува въпреки бодлите им.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мими Кучева🐕

    5 2 Отговор
    Това е либералопитек,храни се с жълтопаветни умнокрасавци.🌈🤗🤣🖕

    11:22 25.12.2025

  • 2 Мяу

    16 2 Отговор
    Какво се случи с черната пантера,ягуар и ли там каквото беше в Шуменско.

    Коментиран от #3, #7, #8

    11:25 25.12.2025

  • 3 Мими Кучева🐕

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мяу":

    Умре от Кромид-19.🐈‍⬛🐈‍⬛🐈‍⬛

    11:38 25.12.2025

  • 4 Биткойн

    1 4 Отговор
    Честито рождество христово

    11:43 25.12.2025

  • 5 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Изчезнала... ама е там, дошла е някое по - тухо място???
    Прилича на някаква разновидност на фамилия Порове , и яде всичко
    дори и мърша от най- гадната!

    11:55 25.12.2025

  • 6 БеГемот

    1 1 Отговор
    Ама то това е зомби ...виж как му светят очите...

    12:00 25.12.2025

  • 7 БеГемот

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мяу":

    Зимен сън!

    12:01 25.12.2025

  • 8 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мяу":

    Има най малко 3 варианта:
    - повсеместно налагане на медиите на мълчание
    - собственика е организирал хайка,упоила и прибрала хищника
    - ловните дружини тихомълком са го гръмнали и заровили по дълбоко.
    Иначе за няколко месеца все някой щеше да го види.

    12:05 25.12.2025

  • 9 Скъпа Венелина,

    1 0 Отговор
    Това животинче Не е никаква рибарска белка,
    А е Русомаха, която наистина също е рядък вид!

    12:09 25.12.2025