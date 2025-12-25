Смятан за изчезнал хищник се появи след над 200 години (ВИДЕО)

Рибарска белка е заснета на видео в окръг Куяхога, САЩ. Според People, този вид е бил смятан за изчезнал в продължение на повече от 200 години.
В началото на декември обаче рибарска белка е забелязана в природния резерват „Кливланд Метропаркс“. Във видео рядкото животно се вижда как тича през гората, изследвайки околностите.
Служителите на „Кливланд Метропаркс“ смятат завръщането на рибарската белка в окръга за доказателство за качеството на работата им. Те работят усилено, за да възстановят горите и водните пътища и да ги направят отново обитаеми.
Рибарската белка, или елка (Pekania pennanti), е хищник от семейство мустелови, произхождащ от горите на Северна Америка. Въпреки името си, тя рядко се храни с риба. Любимата ѝ плячка са дървесните таралежи, които успешно ловува въпреки бодлите им.
1 Мими Кучева🐕
11:22 25.12.2025
2 Мяу
Коментиран от #3, #7, #8
11:25 25.12.2025
3 Мими Кучева🐕
До коментар #2 от "Мяу":Умре от Кромид-19.🐈⬛🐈⬛🐈⬛
11:38 25.12.2025
4 Биткойн
11:43 25.12.2025
5 Оракула от Делфи
Прилича на някаква разновидност на фамилия Порове , и яде всичко
дори и мърша от най- гадната!
11:55 25.12.2025
6 БеГемот
12:00 25.12.2025
7 БеГемот
До коментар #2 от "Мяу":Зимен сън!
12:01 25.12.2025
8 Моряка
До коментар #2 от "Мяу":Има най малко 3 варианта:
- повсеместно налагане на медиите на мълчание
- собственика е организирал хайка,упоила и прибрала хищника
- ловните дружини тихомълком са го гръмнали и заровили по дълбоко.
Иначе за няколко месеца все някой щеше да го види.
12:05 25.12.2025
9 Скъпа Венелина,
А е Русомаха, която наистина също е рядък вид!
12:09 25.12.2025