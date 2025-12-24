80 години от раждането на Леми Килмистър

"Ако ще бъдеш ш*бана рок звезда, бъди истински добър! Хората не искат да видят някой свой съсед на сцената. Искат да видят същество от друга планета. Искат да видят някой, който няма да срещнат в живота си всеки ден!"

Светът никога не е виждал рок звезда като Леми Килмистър и вероятно няма да види друг като него. Той бе напълно лишен от поза, фалш и преструвки. Нищо човешко не му беше чуждо, дори му беше любимо - уискито, момичетата, музиката... И макар животът му да не е бил низ само от прекрасни моменти, той никога не се оплакваше, а си го харесваше. Няколко пъти е казвал, че не го е страх от смъртта и не съжалява за нищо. Може би защото живя така, както правеше музика. Леми бе "роден, за да губи, живял, за да побеждава", пише за рок звездата life.dir.bg.

Снимка: БГНЕС/ EPA

Иън Фрейзър Килмистър, по известен като Леми Килмистър, е роден на 24 декември 1945 г. в Стоук на Тренд, Англия. Детството му преминава тежко. Родителите му се разделят, когато е едва на тримесечна възраст, като грижите за него изцяло са поети от майка му и баба му. С времето те живеят в много градове в Англия. Майка му се омъжва за футболиста Джеймс Уилис, който има две деца от предния си брак, но те не се спогаждат с малкия Иън. Въпреки това семейството му отново се мести, този път в град Бенлех в Северен Уелс. В местното училище Иън получава прякора си Леми.

За първи път се увлича по музиката, когато е на 16 години и гледа на живо изпълнение на The Beatles в местно заведение. Впечатлен от музиката и държанието на групата, той започва да се учи да пее и свири. Малко след това, навършил вече 17 години, се запознава с Кати, дошла на почивка в този край. Двамата се влюбват и бягат в Стокпорт, където се ражда техният син Шон. Поради невъзможността да го гледат, те го дават за осиновяване.

В Стокпорт Леми започва своите участия в местните банди The Rainmakers и The Motown Sect, като свири с тях в продължение на три години. След това се присъединява към The Rockin Vickers през 1965 г. Групата постига известни успехи, като издава няколко сингъла, добили известна популярност и е първата британска група, която прави концерт в Югославия. Покрай нея се запознава с момиче на име Трейси, от което има син Пол.

Търсейки развитие, заедно с неговите приятели Ноел Рединг и Невил Честър, се местят в Лондон. По стечение на обстоятелствата Леми започва да работи за Джими Хендрикс. През 1968 г. се присъединява към Сам Гопъл и записва албума "Escalator".

Снимка: БГНЕС/ EPA

През 1969 г. се присъединява към групата Opal Butterfly, но бандата скоро се разпада.

През 1972 г. участва в Hawkwind, където е вокал и басист. За първи път в живота му се налага да свири на бас, като се справя блестящо, изграждайки свой собствен стил. Големият успех на групата е влизането в най-голямата британска музикална класация с песента "Silver Machine", като тя се заковава под номер 3 за известен период от време. Участието му в Hawkwind приключва през 1975 г., защото е хванат на американско-канадската граница с наркотици и прекарва няколко дни в затвора.

След фиаското с наркотиците Леми и няколко негови приятели създават групата Bastard. В нея освен него участват китаристът Лари Уолис и барабанистът Лукас Фокс. Тръгвайки да издават песни под това име, те разбират, че е заето и не могат да го ползват. Затова Леми преименува бандата на Motörhead, което е последната написана песен от него за предишната му група. Така изгрява звездата на една от най-големите хеви метъл банди в историята. Макар че Леми винаги е казвал, че не определя музиката си като хеви метъл, а предпочита да я приемат като рокендрол.

Уолис и Фокс са заменени от китариста Еди Кларк и барабаниста Фил Тейлър, като това се оказва звездният състав на групата. Заедно записват 22 студийни албума. Влиянието на Леми е огромно и той няколко пъти сменя участниците в групата, но търси баланса в нея и затова тя продължава да съществува толкова години.

Снимка: БГНЕС/ EPA

Освен музиката, която изпълнява с тях, Леми Килмистър има и много други ангажименти - записва песни с Ози Озбърн, написва песента "R.A.M.O.N.E.S", с която групата The Ramones изгрява. Има песни със Slash, Foo Fighters, легендарните Sex Pistols и други.

Както всеки себеуважаващ се музикант от това поколение, Леми има безброй проблеми с наркотиците и полицията и се забърква в доста скандали покрай интимните си взаимоотношения с жени.

Участва в няколко телевизионни продукции, а през 2010 г. е създаден документалният филм "Lemmy", посветен на него.

Това беше страхотно лято - лятото на 71 г. Не мога да си го спомня, но никога няма да го забравя.

Най-голямата му страст са немските военни униформи от Втората световна война, като често се появява на участия с типичния фашистки кръст на врата. Въпреки тази му странност, Леми категорично заявява, че е анархист и ненавижда всички форми на политическо потисничество.

Леми умира на 28 декември 2015 г., само 4 дни след като е навършил 70 години. Причината за смъртта му е агресивна форма на рак. Погребението на музиканта беше излъчено на живо през канал в YouTube по цял свят и беше гледано от над 200 000 души.

На него присъстваха китаристът на Guns"n"Roses Слаш, Ларс Улрих и Робърт Трухильо от Metallica, Роб Халфорд от Judas Priest, Скот Иън от Anthrax и много други представители на музикалния бизнес.

"Хората не стават по-добри, защото са умрели. Само говорят за тях, сякаш са били такива." - Леми Килмистър.