Уникална операция в стара Загора спаси живота на столетник, паднал върху печката си

В университетската многопрофилна болница "Проф д-р Стоян Киркович" в Стара Загора беше извършена уникална животоспасяваща операция.
Лекарски екип успя да стабилизира 101-годишен мъж от ямболското село Воденичане.
Столетникът е приет по спешност след битов инцидент.
101-годишният Ангел Неделчев споделя, че му прилошало, залитнал и паднал върху печката в дома си.
"Абе, то голям удар беше, бе ей. Аз не мога да стана бях си легнал".
Състоянието му бързо се влошава и е транспортиран спешно в Стара Загора в критично състояние, с четири счупени ребра, разкъсана плевра и значителна кръвозагуба. Настанен е в клиниката по гръдна хирургия, където заради напредналата му възраст и тежката дихателна недостатъчност лекарите преценяват, че възрастният мъж трябва да се оперира чрез минимално инвазивна интервенция, тъй като пълната упойка крие висок риск.
проф. д-р Даниел Вълчев: "На тази възраст, с тази патология, ако пациентът беше подложен на оперативна процедура под обща анестезия, най-вероятно нямаше да бъде успешен изходът".
Екипът, ръководен от проф. д-р Даниел Вълчев, предприема уникална видеоасистирана хирургия, извършена под местна упойка.
Операцията преминава успешно, а пациентът вече се възстановява.
Според проф. Вълчев подобни операции при пациенти над 100 години са изключително редки дори в световен мащаб.
Приложената методика ще бъде включена в нов учебник по гръдна хирургия под егидата на Българската академия на науките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ама ривете че докторите искали пари а?
ама като плащате големите сметки в ресторантите там не ривете нали?
05:33 30.11.2025