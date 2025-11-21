От София до Манила: урология на световно ниво

Съвременната урология направи още една впечатляваща крачка напред. В Хил клиник в София беше извършена HoLEP операция – лазерна енуклеация на увеличена простата, която от години се прилага успешно в България. Днес обаче процедурата имаше международен отзвук: живото ѝ излъчване от операционната зала на Хил клиник към PUA 2025 Global Urologic Summit във Филипините показа на специалисти от цял свят прецизността и безопасността на метода.

Операцията беше извършена от световно признатия д-р Фернандо Санча и премина безупречно. Пациентът, страдал години от симптомите на доброкачествено уголемена простата, получи ефективно лечение с минимално инвазивен подход. Лазерната енуклеация демонстрирана до другия край на света в реално време показа, че модерната урология успешно съчетава максимална безопасност с минимална травматизация.

Събитието е още едно доказателство, че граници в медицината вече няма – нито за обмена на знания, нито за разпространението на опит, нито за развитието на високотехнологична медицина. Възможността една сложна хирургична интервенция да се наблюдава на хиляди километри директно показва колко напред е стигнала медицината и колко още можем да постигнем за пациентите по целия свят.

Хил клиник утвърждава позицията си като глобално признат център за лазерно лечение на простата, а българската урология доказва, че иновациите и високият стандарт могат да бъдат достъпни и у нас.