Новини
Здраве »
Медицина »
За първи път в света: Китайци оперираха око от 4 200 километра

За първи път в света: Китайци оперираха око от 4 200 километра

4 Ноември, 2025 06:13, обновена 4 Ноември, 2025 06:20 693 0

  • китай-
  • офталмолози-
  • операция

Лекарите контролираха процедурата с роботизирана ръка, използваща 5G

За първи път в света: Китайци оперираха око от 4 200 километра - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайски офталмолози извършиха първото в света субретинално инжектиране на пациент на 4 200 км разстояние, използвайки хирургически робот, съобщи университетът Сун Ятсен.

Лекари в Гуанджоу помогнаха на пациент в Урумчи, контролирайки роботизирана ръка чрез 5G.

„Тази операция бележи важна стъпка към практическото приложение на дистанционна високопрецизна офталмологична хирургия в Китай“, каза Лин Хаотиан, представител на очния център Джуншан към университета Сун Ятсен.

Роботът вкара микроигла в окото на пациента от Урумчи, докато специалисти в Гуанджоу, използвайки дистанционно управление, придвижиха микроиглата до желаната дълбочина и приложиха лекарството. Цялата операция отне по-малко от седем минути.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ