За първи път в света: Китайци оперираха око от 4 200 километра

Китайски офталмолози извършиха първото в света субретинално инжектиране на пациент на 4 200 км разстояние, използвайки хирургически робот, съобщи университетът Сун Ятсен.

Лекари в Гуанджоу помогнаха на пациент в Урумчи, контролирайки роботизирана ръка чрез 5G.

„Тази операция бележи важна стъпка към практическото приложение на дистанционна високопрецизна офталмологична хирургия в Китай“, каза Лин Хаотиан, представител на очния център Джуншан към университета Сун Ятсен.

Роботът вкара микроигла в окото на пациента от Урумчи, докато специалисти в Гуанджоу, използвайки дистанционно управление, придвижиха микроиглата до желаната дълбочина и приложиха лекарството. Цялата операция отне по-малко от седем минути.