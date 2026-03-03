Времето днес, прогноза за вторник, 3 март: Значителна облачност до обяд

Максималните температури ще бъдат от 10° в Североизточна България до 17° в югозападните райони, по Черноморието – между 7° - 9°, в София – около 13°.

Преди обяд облачността в по-голямата част от страната ще е значителна, но след обяд ще намалява до слънчево време.

Няма да има отрицателни температури, минималните в повечето райони ще бъдат от 0° до 6°, в София – около 2°.

По Черноморието също преди обяд ще бъде облачно, но след обяд облачността ще намалее и ще има и слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Облачно ще бъде началото на деня и в планините, но и там в следобедните часове ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър с посока от север-северозапад, а максималните температури в курортите ни ще бъдат от 2 - 3° на Мальовица и Алеко до 5 - 6° в Пампорово и Боровец.