Новини
Здраве »
Медицина »
Корейски учени направиха грандиозен пробив в превенцията на завръщането на рака

Корейски учени направиха грандиозен пробив в превенцията на завръщането на рака

5 Януари, 2026 18:01 805 3

  • рак-
  • ремисия-
  • лечение на рак-
  • превенция-
  • пробив-
  • медицина

Учените са открили как да потиснат "биологичния шум" - основна причина за завръщането на рака

Корейски учени направиха грандиозен пробив в превенцията на завръщането на рака - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени от Република Корея са открили как да потиснат "биологичния шум", който е свързан с повторна поява на рак - постижение с потенциал да подобри лечението на онкологичните заболявания, пише Физ.орг, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Дори след успешно лечение ракът може да се върне, а някои бактерии да оцелеят след приема на силни антибиотици. Една от основните причини за това явление според учените е така нареченият "биологичен шум" - случайни колебания на процесите вътре в клетките.

Новото теоретично изследване показва, че този шум може не само да бъде взет под внимание, но и целенасочено да бъде потиснат, като така се контролира съдбата на отделни клетки с висока точност.

Учените обясняват, че дори клетки с еднакви гени произвеждат различно количество протеини. Именно подобни "отклоняващи се" клетки често оцеляват след терапията и се превръщат в източник на рецидиви или лекарствена резистентност. Досега биологията можеше да контролира само средните показатели в популацията на клетките, но не и разпределението между тях, пише БТА.

"Можем да сравним това с душ, в който средната температура на водата е нормална, но тя постоянно се колебае между вряла и ледена. Това го прави невъзможен за използване", обяснява ръководителят на изследването Дже Кьон Ким.

Според него именно този "капан на средната стойност" позволява на малък процент от клетките да избегнат лечението.

Чрез математическо моделиране учените са намерили начин да елиминират биологичния шум и да управляват прецизно клетъчната съдба.

Изследователите предлагат математически модел на така наречения "контролер на шума". В основата му лежи комбинация от два принципа: реакции, чувствителни към колебания вътре в клетката, и механизми, които бързо разрушават излишните протеини.

В резултат на това учените са успели теоретично да приложат режим на "устойчива адаптация към шума", при който нивото на случайни колебания остава постоянно дори при промяна на външните условия.

"Основното ни постижение е, че клетъчният шум, който преди се считаше за въпрос на случайност или късмет, се превърна в контролируем фактор", отбелязва Дже Кьон Ким. Според него това може да изиграе важна роля в преодоляването на устойчивостта на туморите към терапията и в създаването на "умни" микроорганизми с персонализирани свойства.

Авторите на изследването смятат, че техният подход отваря пътя към наистина прецизно управление на поведението на отделни клетки, което може да промени подходите към лечението на рака и развитието на синтетичната биология.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма значение

    5 1 Отговор
    Аз много искам честния ционист да живее много години и всички които обича да умират в ръцете му от рак и такива болести.

    Коментиран от #3

    18:08 05.01.2026

  • 2 Новина

    0 0 Отговор
    Как се лекува.... много лесно..... Не позволявайте да се появяват тумори. Витамин Б17 унищожава Туморите. Поддържайте тялото си алкално. СЛЪНЦЕТО - здраве да ви носи със своите изгряващи и залязващи лъчи Младост - означава, че и на стари години клетките ви се делят! Как да направиме така, че и на стари години да изглеждаме на 30. Как става това? Има 10 неща които карат КЛЕТКАТА ДА СЕ ДЕЛИ и на стари години, па макар и да си на 100. Еееее ми то ако това го узнаят ТЪРТЕИТЕ жа станат ВЕЧНИ. Унищожете Червеите, Паразитите и Бактерията Кандида и всичко ще е наред. Как става това: Слагате в Стъклен Буркан Зелени Орехи и ги заливате 90% с Етилов алкохол. След като се разтвори за един месец Зелената част на Ореха слагате разтвора в бутилки долу в мазето и пиете по една чаена лъжичка преди ядене - Избива всички ПАРАЗИТИ в тялото. Яйцата които Паразитите снасят се унищожават чрез Карамфилови семенца, а Седемте Стадиума докато стане голям Паразит и ти влезе примерно в Мозъка или Черния дроб и от там започне на снася яйца и доктора вика: "Имаш РАК на Мозъка или Черния Дроб" се унищожават с билката "ПЕЛИН"! В Стъклено бурканче пълно до половината с Мед настъргвате Корен от Турмерик - Куркума. Понеже Кандидата се храни със Сладко - Мед изяжда едновременно и Турмерика и Умира. Туморите се унищожават лесно с Чай от билката "ХВОЩ" и с Компреси от "ХВОЩ" като ХВОЩА се поставя преди това дълго време на пара над врящя вода за да започне да излиза о

    18:13 05.01.2026

  • 3 А някои избиват милиони

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма значение":

    и правят единствено оръжия за масово унищожаване.

    18:44 05.01.2026