Костадинов иска ДАНС да разследва Наталия Киселова и президента Йотова

11 Март, 2026 13:12 1 528 62

Лидерът на "Възраждане" обвини в "държавна измяна" Илияна Йотова и Наталия Киселова заради техни изказвания, че България носи отговорност за депортацията на евреи от територии в Гърция и Югославия по време на Втората световна война.

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пуснах сигнал в ДАНС и ще искам да бъдат разследвани председателя на ПГ на "БСП - Обединена левица" Наталия Киселова и президента Илияна Йотова. Това заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.

Костадинов обвини в "държавна измяна" Илияна Йотова и Наталия Киселова заради техни изказвания, че България носи отговорност за депортацията на евреи от територии в Гърция и Югославия по време на Втората световна война.

"Изказването на Наталия Киселова от парламентарната трибуна представляваше толкова тежка държавна измяна, която не мога да се сетя последните няколко години да се е случвала толкова нагло от държавния глава и от една от българските партии, към която принадлежи държавния глава", обясни Костадинов.

"Българската държавна политика не се е променила - България не признава вина за депортацията на тези евреи", каза още той Костадинов и допълни, че те не са били български граждани и не са били под пряка българска власт, докато българските евреи са били спасени - факт, който по негови думи, е признат в международен план.

''Виждаме как се поругават собствените ни закони и собствените решения на парламенти от държавния глава и от председателя на една от ПГ, който доскоро беше председател на НС, това е недопустимо", каза лидерът на "Възраждане".

"Този ден - денят за паметта на жертвите от Холокоста е денят, в който Израел трябва да благодари на България така, както ние всяка година на Трети март изразяваме благодарност към хората, които са ни освободили - да кажа откровено Русия и руския народ", допълни той.


  • 1 И двете

    32 7 Отговор
    другарки не са за пред хора , а висят с излишни огромни разходи по тях на джоба на българските граждани .

    Коментиран от #54

    13:15 11.03.2026

  • 2 хсхбдгб

    32 9 Отговор
    Браво на Костадинов , вчера гледах Киселова страшно самодоволна мутра , преяла с еврейски сладкиши.

    13:16 11.03.2026

  • 3 Факти

    25 7 Отговор
    Регламентите и директивите на Европа ни направиха на кочина

    13:17 11.03.2026

  • 4 Цвете

    20 20 Отговор
    А ТЕБ, КОГА ЩЕ РАЗСЛЕДВАТ ЗА НОВИТЕ ПАЛАТИ ,КОИТО СИ ПОСТРОИ И ПРОДЪЛЖАВАШ ДА СТРОИШ ? НЕ ТЕ ОБВИНЯВАМЕ ,ПРОСТО КАЖИ ОТ КЪДЕ СЕ ДОКОПА ДО ТОЛКОВА МНОГО ПАРИ? 🎃👺👎☹️🤔😠🙄🐷🇧🇬

    Коментиран от #29, #33

    13:17 11.03.2026

  • 5 Заврял си глава като щраус

    8 21 Отговор
    Нали си завършил история, защо не знаеш елементарни неща, прави са жените. Така загубихме Македония, с навлизането на монархофашистките ни войски в македонско, беломорско и гръцко.

    Коментиран от #23, #31

    13:18 11.03.2026

  • 6 КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?

    17 15 Отговор
    ПИСНА НИ ОТ ТЖЗИ БЕЛЖВЛОС АЯТОЛАХ КОПЕЙКИН!

    13:18 11.03.2026

  • 7 Българин

    19 19 Отговор
    Аз пък искам ДАНС да разследва Копейкин за шпионаж в полза на Москва и незаконно финансиране.

    13:20 11.03.2026

  • 8 Излага се

    5 12 Отговор
    Нека критикува, но все да се изхвърля нещо

    13:21 11.03.2026

  • 9 !!!?

    15 19 Отговор
    На Копейкин трябва да се отнеме българското гражданство и да бъде изпратен като армаган на Путлер да си гледат заедно военните паради пред Кремъл...по-голям предател от него няма !

    13:21 11.03.2026

  • 10 Голем смех

    8 16 Отговор
    Тоя мурджо в качеството на какъв "иска" :) хахахахахаахаха

    Коментиран от #20

    13:21 11.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 простотията е голяма

    21 3 Отговор
    Това е точно така. Тези двете прости жени, не са за тези места. Много простотия,много. И тъпота. И на двете акла им се вижда. Но тия в ЕС са и още по зле .

    13:22 11.03.2026

  • 13 Браво! Аплодисменти !

    17 6 Отговор
    Цуцулсна Идиотова и Просталия Вкиснелова са за незабавно отстраняване от постовете им, арест и съд по бързата процедура!
    Русия според гривестата убила е агресор, а онова чучело със слугинската лицева част е буквата “Ъ”

    13:22 11.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Перо

    16 3 Отговор
    Еврейски, неолиберални боклуци! Даже приеха боклука Станишев! Слава богу, че боклуците няма да са повече в НС!

    13:23 11.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хеми значи вазелин

    7 5 Отговор
    Юpoатлантическите антибългарски боклуци от ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП, АПС, ИТН, ПБ(оташ) и т.н. зорлем ще ме накарат да хвърля с отвращение за патерицата от кв. Максуда. Бaнго Костя поне отчасти уважава историята ни.

    13:24 11.03.2026

  • 20 В качеството

    14 5 Отговор

    До коментар #10 от "Голем смех":

    На българин!
    Прав е!

    Коментиран от #34, #42

    13:24 11.03.2026

  • 21 Костадинов

    7 16 Отговор
    стига си говорил измишльотини или си изяш дипломата. Разбира се, че не сме ги спасили. И досега в Македония говорят за нацистките окупатори от България во главе с цар Борис трети.

    Коментиран от #26

    13:25 11.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 .....

    11 0 Отговор
    югославия спасила ли е нещо, то па бива, бива, все другите им виновни.

    13:26 11.03.2026

  • 26 Тцтцтц

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Костадинов":

    Къде е това македония🤣🤣

    13:27 11.03.2026

  • 27 Перо

    14 2 Отговор
    Заради сегашните ционисти излиза, че това спасяване е било страшна грешка! Трябвало е да се предадат на правораздаването на SS и Гестапо!

    Коментиран от #30

    13:28 11.03.2026

  • 28 зле

    2 9 Отговор
    после да раследва и къщата на копейката на варнеското езеро и имота пред нея

    13:31 11.03.2026

  • 29 Баничар

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Спестявал е от закуски.
    Не го ли виждаш как е изтънял ...на бастун е замязал завалията...

    13:34 11.03.2026

  • 30 Неуспял художник от Остерайх

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Перо":

    Казах си, че един ден със свещ ще ме търсите.

    13:34 11.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Идат избори

    4 9 Отговор
    Титанични напъни пак да стане депутат.
    Има къща за довършване на морето.

    Коментиран от #43

    13:35 11.03.2026

  • 33 Ако

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    се е докопал, вероятно от там откъдето всички в Парламента, но за тях не питаш. Или те живеят в сламени колиби...

    13:36 11.03.2026

  • 34 Време е

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "В качеството":

    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Фицо, за нашия Джорджеску !

    Коментиран от #37

    13:38 11.03.2026

  • 35 Възрожденец 🇧🇬

    3 3 Отговор
    ДАНС и МВР арестуваха ли вече паравоенните, про-руски терористични клетки БНО Шипка и българските нощни nyмиapи ?
    Не е ли ясно, че фашистите в Кремъл са активирали всичките си еничари купени и внедрени на Запад.
    Кога ще си вземем обратно анклава Камчия ?
    Кога ще си поемем контрола на заграбени 11 хиляди кв. м. територия на брега на язовир Искър ?
    Защо няма отнети 400 000 имота на руZки олигарси и дадени на разпродажба ?
    Защо няма експулсирани десетки хиляди северноазиатски човекоподобни?
    Защо кондукторката мърси с присъствието си Родината ?
    Защо кремълските nлъхoвe, внедрени в службите не са уволнени и дадени на съд за държавна измяна ?
    Защо все още не е арестуван резидента мунчо кРадев, най-големия срам за България и генералитета ни. Вече няма имунитет, а Прокуратурата и службите на "евроатлантиците" Боко и Шиши не предприемат никакви действия. Нали бил Мистър Кеш?

    Коментиран от #40

    13:40 11.03.2026

  • 36 Сталин

    4 1 Отговор
    Пак 6 милиона лъжи,Китай кремират 1200 тела на ден с модерни инсталации за кремиране.Това общо прави 438 000 на година .Това означава че ще им трябват 15 години да кремират 6 милиона души.Интересно как за 2 години през втората световна война са изгорени "6 милиона" евреи в един концлагер с допотопна технология

    Коментиран от #58, #62

    13:41 11.03.2026

  • 37 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Време е":

    ли някак си ме е страх, че това е Радев ?

    13:41 11.03.2026

  • 38 Връщай

    2 3 Отговор
    Парите бе!

    13:42 11.03.2026

  • 39 Гумен кРадев Решетников 💩

    2 2 Отговор
    Русофилите са много по- опасни за българската национална сигурност и държава дори и от самите руснаците населяващи губернията, защото руснаците е, нормално да обичат и милеят за собствената си държава и родина Русия, докато местните ни русофили създават световен прецедент - да обичаш и милееш за чужда държава и народ повече отколкото за собствената си държава и народ !
    Определението РУСОФИЛ в България, само по себе си означава РУСКИ ЛАКЕЙ, прислужник на рАсия, или индивид който не е от руски етнически произход, но който безропотно обслужва и служи на русия, РУСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ интереси и политика (на българска територия) в България.
    РУСОФИЛСТВОТО, или любовта към Русия е равнозначно на патриотизъм само в една единствена държава - в Русия, във всяка друга държава е равнозначно на държавна измяна и национално предателство.
    Затова, след всичко изложено отгоре, апелирам към българските политици, че е крайно време да бъде приемат Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен по българските земи, като - РУСОФИЛИЯ.
    БРАТ на БЪЛГАРИНА МОЖЕ да бъде ЕДИНСТВЕНО и САМО ДРУГ БЪЛГАРИН !
    ОСТАНАЛИТЕ са, или НАШИ СЪЮЗНИЦИ, или наши ПРОТИВНИЦИ!
    ЕДИНСТВЕНОТО ВЕРУЮ на БЪЛГАРИНА е, БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИТЕ ЦЕННОСТИ и БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ! БЪЛГАРИЯ и българският народ са НАД ВСИЧКО !

    13:43 11.03.2026

  • 40 Омазана ватенка

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?

    13:44 11.03.2026

  • 41 Да попитам:

    3 2 Отговор
    Има ли изненадани от предателското поведение на тези двете красотници??? Ако не бяха слуги на чуждите господари нямаше да заемат тези постове!!! Поведението ѝм е напълно очаквано и логично,на жалки васални подлоги!!! А докато ние се плюем по форумите,тези ще бъдат по върховете и ще определят мизерното ни бъдеще!!!

    13:44 11.03.2026

  • 42 Голем смех

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "В качеството":

    Доста е мургав и през зимата тоя "българин" :) хахахахаха

    Коментиран от #47

    13:44 11.03.2026

  • 43 Само той ли има къщи

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Идат избори":

    А тия с палатите и сараите ?
    Що не коментираш милиардерите, бивши депутати, с хотелите ; строителните фирми, хилядите дка гори и земя, производства и бизнеси най- вече в Турция? Това казвам само за един депутат- бивш и още кой ли не?
    Ами тия “ правораздаващите” с имотите в чужбина?
    Ай бегай!
    Прав е Костадинов! Тия двете джофри са за съд!

    13:45 11.03.2026

  • 44 Мунчовист

    0 2 Отговор
    Не си фактор!

    Коментиран от #53

    13:46 11.03.2026

  • 45 Смърфиета

    3 2 Отговор
    Костадинов да не си е въобразил, че е оста, около която се върти земното кълбо?
    Амортизирана ос.

    13:46 11.03.2026

  • 46 Връщай

    2 1 Отговор
    Парите бе!

    13:46 11.03.2026

  • 47 А ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Голем смех":

    В бежаво- кафява окраска и ухаеш ма WC

    13:47 11.03.2026

  • 48 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Миzeрник долен.

    13:47 11.03.2026

  • 49 Смърфиета

    1 1 Отговор
    България носи отговорност само, доколкото ги е товарила на конски вагони.
    Морална отговорност аз не виждам, но Костадинофф, каквато е амортизирана, нема отново да се раззелени, дори утре пак да дойде ковид.

    13:48 11.03.2026

  • 50 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    Този русофашист по някога, но много рядко има и проблясъци...
    Просто да не повярваш !

    13:48 11.03.2026

  • 51 КОЕ Е ТОВА

    1 0 Отговор
    БЕЗОБРАЗИЕ?

    13:50 11.03.2026

  • 52 Дрън, дрън съветски чугун

    1 0 Отговор
    Всеки, който представя Османското владичество като Турско робство и че окупацията от страна на руската империя за освобождение, и окупацията на СССР и последвалия кървав терор за освобождение е национален предател и враг на България и българщината !

    13:50 11.03.2026

  • 53 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мунчовист":

    Деньо Денев да разследва президента? Ащколсун, кьопоолу

    13:51 11.03.2026

  • 54 Ами то

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И двете":

    България ако не носи отговорност, тоглава може би, окупационните български власти в Гърция и Югославия носят отговорност. Нали някакви хора, българи са участвали в депортацията ?

    13:51 11.03.2026

  • 55 Копейчо

    1 1 Отговор
    А тебе кога ще те разследват кой те финансира? И с какви пари си постои двореца край езерото?

    13:52 11.03.2026

  • 56 имам въпрос към г-н Костадинов

    1 1 Отговор
    До кога ДАНС и МС ще си затварят очите? До кога терористи-ционисти като някакво си там нищожество Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" ще бъдат търпяни в България ? До кога бре ей? А федерация на нацистите, а федерация на терористите ....а федерации на педофилите? Че въпроса ми към г-н Костадинов е ще повдигнат ли въпроса в парламентарният контрол до министъра на вътрешните работи относно тази и подобни организации. "Федерация на ционистите" е като да си затварят очите ДАНС и службите ако има и "Федерация на ислямистите" и да им канят лидерите в националните медии като тоя Николай Гълабов. Просто сме абсурдна държава. Костадинов направи нещо ей... Този човек Николай Гълабов дори трябва моментално да бъде арестуван и осъден. Вероятно и деца е убивал в Палестина докато е служил там.

    13:52 11.03.2026

  • 57 Връщай

    1 0 Отговор
    Парите бе!

    13:52 11.03.2026

  • 58 пфф

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    Китайците не са християни, бесноват комуноиден цървул!

    13:52 11.03.2026

  • 59 жоро

    0 0 Отговор
    Коки са върна от Дубай и той почна да ходи по вода...
    Помисли се за пророк...

    13:55 11.03.2026

  • 60 Кир

    0 0 Отговор
    Так.

    13:55 11.03.2026

  • 61 Абсолютно е прав

    0 0 Отговор
    България НЕ носи отговорност за депортацията на евреи от територии в Гърция и Югославия по време на Втората световна война. Носят отговорност тогавашните атлантици-нацисти

    13:55 11.03.2026

  • 62 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    Другарката Киселова не е отваряла религиозна книга, защото трудно чете някои думи.

    13:55 11.03.2026

