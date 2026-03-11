Костадинов иска ДАНС да разследва Наталия Киселова и президента Йотова

Пуснах сигнал в ДАНС и ще искам да бъдат разследвани председателя на ПГ на "БСП - Обединена левица" Наталия Киселова и президента Илияна Йотова. Това заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Костадинов обвини в "държавна измяна" Илияна Йотова и Наталия Киселова заради техни изказвания, че България носи отговорност за депортацията на евреи от територии в Гърция и Югославия по време на Втората световна война.
"Изказването на Наталия Киселова от парламентарната трибуна представляваше толкова тежка държавна измяна, която не мога да се сетя последните няколко години да се е случвала толкова нагло от държавния глава и от една от българските партии, към която принадлежи държавния глава", обясни Костадинов.
"Българската държавна политика не се е променила - България не признава вина за депортацията на тези евреи", каза още той Костадинов и допълни, че те не са били български граждани и не са били под пряка българска власт, докато българските евреи са били спасени - факт, който по негови думи, е признат в международен план.
''Виждаме как се поругават собствените ни закони и собствените решения на парламенти от държавния глава и от председателя на една от ПГ, който доскоро беше председател на НС, това е недопустимо", каза лидерът на "Възраждане".
"Този ден - денят за паметта на жертвите от Холокоста е денят, в който Израел трябва да благодари на България така, както ние всяка година на Трети март изразяваме благодарност към хората, които са ни освободили - да кажа откровено Русия и руския народ", допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И двете
Коментиран от #54
13:15 11.03.2026
2 хсхбдгб
13:16 11.03.2026
3 Факти
13:17 11.03.2026
4 Цвете
Коментиран от #29, #33
13:17 11.03.2026
5 Заврял си глава като щраус
Коментиран от #23, #31
13:18 11.03.2026
6 КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?
13:18 11.03.2026
7 Българин
13:20 11.03.2026
8 Излага се
13:21 11.03.2026
9 !!!?
13:21 11.03.2026
10 Голем смех
Коментиран от #20
13:21 11.03.2026
12 простотията е голяма
13:22 11.03.2026
13 Браво! Аплодисменти !
Русия според гривестата убила е агресор, а онова чучело със слугинската лицева част е буквата “Ъ”
13:22 11.03.2026
16 Перо
13:23 11.03.2026
19 Хеми значи вазелин
13:24 11.03.2026
20 В качеството
До коментар #10 от "Голем смех":На българин!
Прав е!
Коментиран от #34, #42
13:24 11.03.2026
21 Костадинов
Коментиран от #26
13:25 11.03.2026
25 .....
13:26 11.03.2026
26 Тцтцтц
До коментар #21 от "Костадинов":Къде е това македония🤣🤣
13:27 11.03.2026
27 Перо
Коментиран от #30
13:28 11.03.2026
28 зле
13:31 11.03.2026
29 Баничар
До коментар #4 от "Цвете":Спестявал е от закуски.
Не го ли виждаш как е изтънял ...на бастун е замязал завалията...
13:34 11.03.2026
30 Неуспял художник от Остерайх
До коментар #27 от "Перо":Казах си, че един ден със свещ ще ме търсите.
13:34 11.03.2026
32 Идат избори
Има къща за довършване на морето.
Коментиран от #43
13:35 11.03.2026
33 Ако
До коментар #4 от "Цвете":се е докопал, вероятно от там откъдето всички в Парламента, но за тях не питаш. Или те живеят в сламени колиби...
13:36 11.03.2026
34 Време е
До коментар #20 от "В качеството":за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Фицо, за нашия Джорджеску !
Коментиран от #37
13:38 11.03.2026
35 Възрожденец 🇧🇬
Не е ли ясно, че фашистите в Кремъл са активирали всичките си еничари купени и внедрени на Запад.
Кога ще си вземем обратно анклава Камчия ?
Кога ще си поемем контрола на заграбени 11 хиляди кв. м. територия на брега на язовир Искър ?
Защо няма отнети 400 000 имота на руZки олигарси и дадени на разпродажба ?
Защо няма експулсирани десетки хиляди северноазиатски човекоподобни?
Защо кондукторката мърси с присъствието си Родината ?
Защо кремълските nлъхoвe, внедрени в службите не са уволнени и дадени на съд за държавна измяна ?
Защо все още не е арестуван резидента мунчо кРадев, най-големия срам за България и генералитета ни. Вече няма имунитет, а Прокуратурата и службите на "евроатлантиците" Боко и Шиши не предприемат никакви действия. Нали бил Мистър Кеш?
Коментиран от #40
13:40 11.03.2026
36 Сталин
Коментиран от #58, #62
13:41 11.03.2026
37 Защо
До коментар #34 от "Време е":ли някак си ме е страх, че това е Радев ?
13:41 11.03.2026
38 Връщай
13:42 11.03.2026
39 Гумен кРадев Решетников 💩
Определението РУСОФИЛ в България, само по себе си означава РУСКИ ЛАКЕЙ, прислужник на рАсия, или индивид който не е от руски етнически произход, но който безропотно обслужва и служи на русия, РУСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ интереси и политика (на българска територия) в България.
РУСОФИЛСТВОТО, или любовта към Русия е равнозначно на патриотизъм само в една единствена държава - в Русия, във всяка друга държава е равнозначно на държавна измяна и национално предателство.
Затова, след всичко изложено отгоре, апелирам към българските политици, че е крайно време да бъде приемат Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен по българските земи, като - РУСОФИЛИЯ.
БРАТ на БЪЛГАРИНА МОЖЕ да бъде ЕДИНСТВЕНО и САМО ДРУГ БЪЛГАРИН !
ОСТАНАЛИТЕ са, или НАШИ СЪЮЗНИЦИ, или наши ПРОТИВНИЦИ!
ЕДИНСТВЕНОТО ВЕРУЮ на БЪЛГАРИНА е, БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИТЕ ЦЕННОСТИ и БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ! БЪЛГАРИЯ и българският народ са НАД ВСИЧКО !
13:43 11.03.2026
40 Омазана ватенка
До коментар #35 от "Възрожденец 🇧🇬":Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?
13:44 11.03.2026
41 Да попитам:
13:44 11.03.2026
42 Голем смех
До коментар #20 от "В качеството":Доста е мургав и през зимата тоя "българин" :) хахахахаха
Коментиран от #47
13:44 11.03.2026
43 Само той ли има къщи
До коментар #32 от "Идат избори":А тия с палатите и сараите ?
Що не коментираш милиардерите, бивши депутати, с хотелите ; строителните фирми, хилядите дка гори и земя, производства и бизнеси най- вече в Турция? Това казвам само за един депутат- бивш и още кой ли не?
Ами тия “ правораздаващите” с имотите в чужбина?
Ай бегай!
Прав е Костадинов! Тия двете джофри са за съд!
13:45 11.03.2026
44 Мунчовист
Коментиран от #53
13:46 11.03.2026
45 Смърфиета
Амортизирана ос.
13:46 11.03.2026
46 Връщай
13:46 11.03.2026
47 А ти си
До коментар #42 от "Голем смех":В бежаво- кафява окраска и ухаеш ма WC
13:47 11.03.2026
48 Ха ха ха
13:47 11.03.2026
49 Смърфиета
Морална отговорност аз не виждам, но Костадинофф, каквато е амортизирана, нема отново да се раззелени, дори утре пак да дойде ковид.
13:48 11.03.2026
50 АГАТ а Кристи
Просто да не повярваш !
13:48 11.03.2026
51 КОЕ Е ТОВА
13:50 11.03.2026
52 Дрън, дрън съветски чугун
13:50 11.03.2026
53 Смърфиета
До коментар #44 от "Мунчовист":Деньо Денев да разследва президента? Ащколсун, кьопоолу
13:51 11.03.2026
54 Ами то
До коментар #1 от "И двете":България ако не носи отговорност, тоглава може би, окупационните български власти в Гърция и Югославия носят отговорност. Нали някакви хора, българи са участвали в депортацията ?
13:51 11.03.2026
55 Копейчо
13:52 11.03.2026
56 имам въпрос към г-н Костадинов
13:52 11.03.2026
57 Връщай
13:52 11.03.2026
58 пфф
До коментар #36 от "Сталин":Китайците не са християни, бесноват комуноиден цървул!
13:52 11.03.2026
59 жоро
Помисли се за пророк...
13:55 11.03.2026
60 Кир
13:55 11.03.2026
61 Абсолютно е прав
13:55 11.03.2026
62 между другото
До коментар #36 от "Сталин":Другарката Киселова не е отваряла религиозна книга, защото трудно чете някои думи.
13:55 11.03.2026